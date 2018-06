Der Ort der großen Revolution liegt hinter einer Sicherheitsschleuse im Erdgeschoss der SAP-Zentrale im badischen Walldorf. Am Ende eines schmucklosen Ganges, der auch zu einem städtischen Meldeamt führen könnte, öffnet sich die Tür zum Büro von Fadi Naoum. Der Manager, Vizepräsident für Sport und Unterhaltung, wurde vor 54 Jahren in Beirut geboren, ein schmächtiger Mann, höflich, mit einer leisen, wohlklingenden Stimme. Einen Revolutionär stellt man sich gemeinhin anders vor.

Sein Büro ist spartanisch möbliert, ein Wimpel des FC Bayern in der einen, ein Fähnchen des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim in der anderen Ecke. Auf dem von zwei Stühlen umstellten Besuchertisch hat der Manager seinen Laptop aufgeklappt. Ein Mausklick, das Programm öffnet sich, "da sind sie!".

Die Startseite zeigt kreisrunde Fotos der Fußballweltmeister von 2014. Oben links die Trainer Joachim, Hansi und Andreas, darunter die Spieler, angefangen mit Manuel, Mats, Philipp und Bene. Ein nächster Klick, und alles breitet sich aus, was es über Neuer, Hummels, Lahm und Höwedes zu melden gibt: eine nicht enden wollende Datensammlung über die Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft, wie sie spielen, wenn sie gut sind, und welche Gründe es gibt, wenn das Team verliert.

SAP Match Insights heißt das auf Großrechner gestützte Computerprogramm, das der Konzern seit knapp zwei Jahren zusammen mit dem DFB und der Bundesligamannschaft von Hoffenheim entwickelt. Das Programm soll die Fußball- und Taktiklehre in der Bundesliga und in den Ligen im Ausland auf eine neue Ebene heben.

Der neuen Software entgeht nichts, mit Hilfe von Kameras markiert sie die Präzision der Pässe, sie erfasst die Zeit zwischen Annahme des Balles und seiner Weitergabe, sie notiert pedantisch Laufleistung und Beschleunigung. Viel näher kann man diesem Sport kaum kommen. Der Fußballer wird zum gläsernen Sportler. Viel spricht dafür, dass man mit Match Insights dem Spiel endlich so manche dieser typischen Zufälle austreiben kann, die in der Vergangenheit so oft eine Begegnung entschieden. Wobei immer noch die Frage wäre, ob das wirklich ein Fortschritt ist.

Jedenfalls dürften die Zeiten vorbei sein, in denen Trainer mit dickem Filzstift Spielzüge auf Flipcharts malten. Unvergessen das Bild des deutschen Nationaltorwarts Jens Lehmann bei der Weltmeisterschaft 2006, als der vor dem Elfmeterschießen einen Zettel studierte, auf den Torwarttrainer Andreas Köpke mit Bleistift die Schussgewohnheiten der Argentinier – "Messi unten links" – notiert hatte. Match Insights lotet tiefer. Bis zu einem halben Dutzend hochauflösender Kameras bringen die Video-Analysten auf die Tribüne, wenn sie die 90 Minuten des Spiels der Deutschen und das ihrer Gegner in seine Einzelheiten zerlegen. Wie spielt der Gegner, wie spielen wir? Wie spielt Messi bei Überzahl des Gegners, wie Neymar, wenn die Brasilianer zurückliegen?

Wie können wir euch helfen? Mit dieser Frage sind die Softwareingenieure und Programmierer auf die Fußballer und die DFB-Spitze zugegangen. "Vergesst für einen Moment IT, die ganzen Computer, vergesst all die Software, die es schon gibt! Sagt, was ihr möchtet! Welche Idee wollt ihr verwirklicht sehen?"

"Design thinking workshops" nennt Naoum diese Runden, zu denen sich seine Leute in den Monaten vor der Weltmeisterschaft mit den Fußballern trafen. Wie kommt man ins Gespräch miteinander, wie hält man Kontakt, wenn der eine bei einem Verein in Deutschland spielt, der andere in Spanien, Italien oder England? Der Wunsch nach Kommunikation innerhalb der Mannschaft stand damals ganz oben auf der Liste. "Am besten mithilfe einer App auf dem iPad", wie sich der SAP-Manager erinnert.

"Wenn wir ihnen E-Mails schicken, reagieren sie nicht, weil die meisten sie nicht lesen." Auch WhatsApp kommt kaum infrage. Naoum will "ein sicheres System, bei dem man Videos tauschen, die Szenen diskutieren kann".

Damit aber noch nicht genug. Alles soll so einfach wie möglich sein, auch von müden Spielern wie im Schlaf zu bedienen sein. Ohne besondere Schulung, ohne einen Intensivkurs. Damit ist die anstehende Aufgabe für die Walldorfer Datenspezialisten erst einmal grob umrissen.

Fadi Naoum bezeichnet sich selber als "Nerd", als Computerfreak. Ein Nerd wie er braucht nicht mehr als fünf Stunden Schlaf in der Nacht, er kann sich in ein Problem vollständig vergraben. "Ich bin sehr fleißig, sehr zielstrebig, das bin ich immer gewesen, so schnell gebe ich nicht auf."

Dieser Wesenszug hat ihm vor knapp vierzig Jahren sehr geholfen. Damals, 1978, geriet er in seiner Geburtsstadt Beirut zwischen die Fronten des libanesischen Bürgerkriegs, lief auf einer Straße in die Schusslinie eines Panzers. Die Salven des Maschinengewehrs ließen den damals 17-Jährigen durch die Luft fliegen. Das rechte Bein drohte er zu verlieren.