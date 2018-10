In der Ausgabe 7/98 hat sich diese Kolumne mit der Frage beschäftigt, ob man über Nacht ergrauen kann, etwa durch einen schweren Schicksalsschlag – Haare bestehen jedoch aus toten Zellen. "Sind die Farbpigmente einmal drin, bleiben sie es", schrieb ich damals. Es sei denn, man setzt sie äußeren Einflüssen aus, etwa Sonnenschein oder Haarfärbemitteln.

Jetzt geht es aber um das allmähliche Ergrauen. Das droht uns allen – irgendwann produziert jeder Mensch an den Haarwurzeln keine Pigmente mehr, und ein Haar nach dem anderen verliert seine Farbe. Dass die Haare ganz grau werden, liegt vielleicht daran, dass wir heute älter werden, als die Natur es eigentlich vorgesehen hat – ab einem gewissen Alter sieht sie dann einfach keine Notwendigkeit mehr für einen farbprächtigen Haarschopf. Bei dem einen passiert das früher, bei dem anderen später. Die Frage ist: Kann dieser genetisch programmierte Zeitpunkt vorverlegt werden, wenn der Mensch dauerhaft unter Stress leidet? Ist Marie Antoinette mit grauem Haar zur Guillotine geführt worden, weil die Revolutionsjahre sie psychisch so gefordert haben? Hat Barack Obamas erste Amtszeit ihren Tribut in Form von grauen Schläfen gefordert? Oder war bei den beiden einfach die biologische Farbuhr abgelaufen?

Dass es zwischen Körper und Psyche Wechselwirkungen gibt, ist eine Binsenweisheit. Stress ist in vielerlei Hinsicht ungesund. Allerdings kann man den Zusammenhang selten so direkt herstellen, wie es Robert Lefkowitz und seine Mitarbeiter vom Medical Center der Duke-University 2011 in einem Artikel für die Zeitschrift Nature taten.

Die Forscher spritzten Mäusen wiederholt einen adrenalinartigen Stoff und setzten sie damit unter Dauerstress. So simulierten sie, was der Körper in Alarmsituationen tut: Er schüttet aus der Nebenniere das Hormon Adrenalin aus. Die Forscher stellten dabei fest, dass der von ihnen ausgelöste Stress zu einem dauerhaft niedrigen Spiegel des Proteins p53 führte. Dieses wiederum hilft, Schäden am Erbgut zu reparieren. "Das könnte erklären, wie chronischer Stress zu allen möglichen Störungen führen kann, von rein kosmetischen, etwa dem Ergrauen der Haare, bis zu lebensbedrohlichen wie Tumorerkrankungen", sagte Lefkowitz. Auch wenn das vielleicht nicht die einzige Ursache ist – es gibt eine wissenschaftlich schlüssige Erklärung dafür, wie Stress zum frühen Ergrauen führen könnte.

