Immer, wenn es ernst wird, lacht der griechische Arbeitsminister.

Warum Ministerpräsident Alexis Tsipras demnächst nach Moskau reise? "Um herauszufinden, ob die historische Freundschaft mit Russland auch auf andere Ebenen ausgedehnt werden kann", sagt Panos Skourletis.

Auf welche Ebenen?

Da lacht er. Der 52-jährige Ex-Kommunist gilt als enger Vertrauter des Ministerpräsidenten. Als ihre Partei Syriza sich noch in der Opposition befand, war er Tsipras’ Sprecher. "Lassen Sie uns nicht über den Trip nach Moskau reden", weicht Skourletis aus. Es gehe jetzt um Folgendes: Wenn Griechenland in den nächsten zehn Tagen kein Geld bekomme, "dann tut es mir leid, aber dann hat die Mehrheit unserer europäischen Verbündeten beschlossen, Griechenland zu töten".

Zu töten? Ist das der richtige Zeitpunkt für solche Rhetorik? Sind die Tage der Entscheidung angebrochen über den Verbleib Griechenlands im Euro? "Absolut", sagt Skourletis. Am 9. April muss Athen dem Internationalen Währungsfonds (IWF) knapp eine halbe Milliarde Euro an Stützungskrediten zurückzahlen nebst einigen anderen neunstelligen Verpflichtungen. Das Geld lässt sich offenbar nirgendwo mehr auftreiben, weder in den Rentenkassen noch im ausgelaugten Sozialbudget. Entweder akzeptiert die Euro-Gruppe, sprich: Angela Merkel, die Reformzusagen aus Athen und gibt weitere Milliarden frei oder ... Ja, oder was? Klopft Tsipras dann doch in Moskau an?

"Wir würden gern auf dem Schiff namens Europa bleiben", lautet Skourletis’ Antwort, "aber wenn uns der Kapitän von Bord stößt, müssen wir versuchen zu schwimmen". Der Satz hängt eine Weile im Raum. Welchen Plan B die Regierung habe, welche Rolle Russland dabei spielen könnte, werde sie erst verraten, "wenn nichts anderes mehr geht".

Hält er sich eigentlich für einen guten Pokerspieler? Skourletis lacht. Na ja, sagt er und dreht die Hand in der Luft.

Eine Pokerpartie ist genau das, was gerade zwischen Griechenland und der übrigen Euro-Zone abläuft: ein Spiel, aus dem am Ende derjenige als Sieger hervorgeht, der sowohl das Blatt wie auch die Risikobereitschaft des Gegenübers am besten eingeschätzt hat. Athen spielt mit hohem Risiko. All-in – neues Hilfsgeld oder Grexit, der Ausschluss aus der Euro-Zone. Dieser Maximaleinsatz fällt der Tsipras-Regierung bisher deswegen leicht, weil Merkel ihre Risikobereitschaft öffentlich auf null gesenkt hat.

Alekos Flambouraris, der 72-jährige Kabinettschef von Tspiras, setzt ein mildes Lächeln auf und tätschelt den Arm des Reporters. "Großvater" nennen sie den Politikveteran in der Fraktion, ihn verbindet eine lange Familienfreundschaft mit dem Premierminister. Sein Büro hat er in der Staatskanzlei, in Rufweite seines Chefs. Betont gelassen rekapituliert Flambouraris die vergangenen Spielrunden mit Deutschland: "Erst herrscht Panikstimmung, dann geben sie uns Geld. So war es doch jedes Mal."

Scheitert der Euro, dann scheitert Europa, das hat Merkel wiederholt gesagt, zuletzt erst vor wenigen Tagen – also, was solle schon passieren? Schäuble spiele zwar den bad cop, schon klar, aber das Ritual kenne man doch. "Oder?", fragt Flambouraris dann doch leicht verunsichert den Reporter.

In Athen hat sich durchaus herumgesprochen, dass Merkel ihre Einschätzung ändern könnte und sie womöglich immer weniger glaubt, dass der Euro scheitern wird, nur weil Griechenland scheitert. War das vielleicht sogar eine der Botschaften, die die Kanzlerin Tsipras bei ihrem Fünf-Stunden-Treffen vergangene Woche in Berlin nahegebracht hat? Beide Seiten schweigen sich über Details der Begegnung beharrlich aus.

Es gibt jedenfalls deutliche Anzeichen dafür, dass auch Europa den Einsatz erhöht. Die neuesten Reformen, die Tsipras vorlegt, beeindrucken nicht, im Gegenteil. Entnervt wie nie zuvor, haben die Prüfer in Berlin und Brüssel den 20-Punkte-Plan für Reformen zur Kenntnis genommen, den Tsipras daheim zäh ausgehandelt hat. Im Wesentlichen stehen darin Vorschläge zur Erhöhung der Steuereffizienz und -moral, darunter viele ernsthafte, aber unter anderem auch die Idee, man könnte jede Quittung mit einer Lotterienummer samt Gewinnaussicht versehen, um die Leute zu motivieren, offizielle Abrechnungen zu verlangen. Man solle das nicht kleinreden, verteidigt sich Athen, immerhin könnten mit den Maßnahmen bis zu 3,6 Milliarden Euro zusätzlicher Steuern eingenommen werden.

Der Euro-Gruppe reicht das nicht, angesichts von 300 Milliarden Euro griechischer Staatsschulden. Sie scheint jetzt endgültig "sehen" zu wollen, wie es beim Poker heißt, die Karten sollen auf den Tisch. Was, bitte, hat der Premierminister noch zu bieten? Will er, kann er Renten und Staatsgehälter kürzen? Wird er strukturelle Reformen angehen, wie die weitere Privatisierung von Staatsunternehmen?

Einerseits gibt Tsipras Signale, dass er genau das vorhat. Trotz heftiger Widerstände aus seiner Partei gab er zu Wochenanfang bekannt, der Hafen von Piräus werde privatisiert (die besten Kaufchancen hat offenbar die chinesische Cosco-Gruppe). Andererseits könnte Tsipras genau damit sein Blatt ausgereizt haben. Denn in den meisten weitergehenden Maßnahmen, die die Brüssel-Gruppe (wie die Troika jetzt heißt) fordert, sehen viele Syriza-Politiker schlicht Landesverrat. Die Stimmen derer, die fragen, warum man überhaupt noch mit diesem Europa verhandele, werden schriller. Griechenland müsse zum Bruch mit den "skrupellosen Imperialisten" der Euro-Zone bereit sein, fordert der Energieminister Panagiotis Lafazanis, der Wortführer der linken Plattform innerhalb der Regierungspartei.

Bei Tsipras, der Griechenland im Euro-Raum halten will, muss das für Nervosität sorgen. Er braucht neue Karten im Blatt, die nichts mit Reformen zu tun haben, solche also, die zumindest vorläufig die Aufgebrachten in seiner Partei Syriza beruhigen.

Wir könnten auch anders, lautete vermutlich deshalb die unterschwellige Botschaft einiger Regierungsmitglieder, die dieser Tage nach Moskau reisen; gerade verhandelte Minister Lafazanis über "Wirtschaftshilfen". Am 8. April will Tsipras selbst nach Moskau fliegen. Wenn ihr uns kein Geld gebt, fragen wir eben Putin. Und sorgen dafür, dass es mit der EU-Einigkeit über die Russland-Sanktionen ganz schnell vorbei ist. Will Tsipras diese Karte wirklich spielen? Um den Preis, dass er sich dann von einem Regime abhängig macht, das vor politischer Erpressung nicht zurückschreckt? Oder blufft er?

Nein, es ist kein Bluff, die Einigkeit der EU gegenüber Russland im Ukrainekonflikt zu zerstören. "Die Sanktionen nützen niemandem", sagt Arbeitsminister Skouretis. Die EU müsse sie "überdenken". Das sei Konsens in der Athener Regierung. Wie zurückhaltend das noch formuliert ist, erfährt man, wenn man die Parteizentrale besucht und mit Genossen redet, die zwar kein Regierungsamt innehaben, dafür aber eine klare außenpolitische Meinung vertreten. Es gibt eine Menge Syriza-Politiker, die sich nicht nur ein Ende der Sanktionen wünschen, sondern überhaupt ein ganz anderes Verhältnis zu Moskau, eines, das geprägt ist von Nähe und Freundschaft.

Alekos Kalyvis ist einer von ihnen, Mitglied im Parteivorstand und nach Lafazanis der zweite Mann bei der linken Plattform. Russland, findet er, sollte neben den USA ein mindestens gleichrangiger Partner für die EU sein. Denn: "Solange das nicht passiert, gewinnen geopolitisch nur die USA, wie man ja gerade in der Ukraine sehen kann." Im Übrigen, dass Griechenland Geld von Russland annehmen würde, falls die EU sich weiter querstelle, sei doch offensichtlich. Nicht, dass er sich das unbedingt wünsche, so Kalyvis, aber die EU dränge Griechenland ja förmlich zu diesem Schritt. "Das", setzt er hinzu "ist der große geopolitische Fehler Deutschlands."

Soll die Bundesregierung solche Äußerungen als Drohung verstehen? Sie sorgt sich jedenfalls gewaltig darum. Aber anders als manch einer in Athen annehme, heißt es in Berlin, spiele die griechische Regierung in dieser Partie nicht zuerst mit dem Schicksal der EU, sondern mit dem der griechischen Bevölkerung. Die nämlich müsste den unmittelbaren Preis dafür bezahlen, falls Tsipras sich verzocken sollte. Ohne Euro würde das Leben für sie schlagartig deutlich teurer. Denn eine Drachme wäre kein Trumpf in Europa.

