Reiche junge Frauen sitzen in schicken Kleidern in einer überfüllten Arztpraxis. Ihnen werden Zähne eingesetzt, die ärmeren Menschen im selben Raum gezogen werden. Mit einem völlig verrußten Schornsteinfeger ist der Zahnarzt gerade beschäftigt, der Mann hat den Mund weit geöffnet. Ein paar Kinder verlassen die Praxis mit schmerzerfüllten Gesichtern. Der englische Karikaturist Thomas Rowlandson hat die Szene Ende des 18. Jahrhunderts gezeichnet. Es war die Zeit, als der Moralphilosoph Immanuel Kant Studenten lehrte, der Mensch könne über sich, über seinen eigenen Körper nicht unbegrenzt selbst entscheiden, "weil er keine Sache ist". Deshalb seien außer dem Verkauf von Körperteilen auch flüchtiger Sex und Prostitution abzulehnen: "Der Mensch ist nicht ein Eigentum von sich selbst", lehrte Kant. Das Recht auf Selbstbestimmung ende, wenn der Körper nicht mit genug Respekt behandelt werde.

Zweihundertfünfzig Jahre später kaufen Wohlhabende von Armen nicht mehr frisch gezogene Zähne, sondern Nieren. Für einen gut verdienenden Europäer oder Amerikaner mit einer schweren Krankheit sind gesunde Körperteile nur ein paar Mausklicks entfernt. Der deutsche Journalist Willi Germund hat vor Kurzem in einem Buch geschildert, wie er sich in Mexiko die Niere eines jungen afrikanischen Spenders einsetzen ließ. Organhandel ist in Deutschland zwar verboten, aber Fälle wie der von Germund werden toleriert. Der Journalist konnte seine Erlebnisse unbehelligt in Talkshows schildern.

Viele Menschen kaufen außerdem nach wie vor Sex, manchmal mit Respekt, oft ohne. Sie bezahlen auch für Eizellen und für Samen von unbekannten Spendern sowie für Leihmütter, die ihre Organe vermieten, damit fremde Menschen Familien gründen können. Das Recht auf physische Unversehrtheit steht zwar in jeder Verfassung der westlichen Welt, aber die Geschäfte mit dem menschlichen Körper nehmen zu.

Das liegt am medizinischen Fortschritt, an neuen Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten, aber auch daran, dass die Menschen im reicheren Teil der Welt anders auf ihre eigenen Körper schauen. Nie waren die Möglichkeiten größer, über das eigene Aussehen, den eigenen Gesundheitszustand und die Jugendlichkeit selbst zu entscheiden. Gleichzeitig steigt der Druck, das auch zu tun, nach dem Motto: Wer hässlich ist, ist selber schuld. Wer krank wird, hilft sich selbst, notfalls, indem er in andere Länder reist.

Der Markt für Körperteile wächst ständig. Im Libanon beispielsweise sinken die Preise für Nieren gerade, weil immer mehr verzweifelte Flüchtlinge Organe zum Verkauf anbieten. Zwischen 800 und 1500 Euro bekommen sie dafür. Vor Kurzem berichteten Vertreter der irakischen Regierung, dass auch die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) in großem Umfang mit menschlichen Organen handele. Ärzte, die sich an den nötigen Operationen nicht beteiligen wollten, sollen getötet worden sein.

Deutsche, die Leihmütter im Ausland nutzen, bewegen sich in einer Grauzone. Zwar darf in Deutschland niemand Frauen gegen Bezahlung befruchtete Eizellen fremder Menschen einpflanzen. Aber wenn ein deutsches Paar in Indien oder in der Ukraine eine Leihmutter findet, kann es mithilfe dieser Frau ohne Weiteres eine Familie gründen. Deutsche Gerichte haben schon mehrfach entschieden, dass biologische Eltern solcher Auftragskinder rechtlich mit anderen Vätern und Müttern gleichgestellt werden müssen. Staatsbürgerschaft, Schulpflicht und Sorgerecht gelten für ihren Nachwuchs wie für in Deutschland geborene Kinder. Das Leihmutter-Verbot funktioniere nur für diejenigen, die sich teuren Fortpflanzungstourismus nicht leisten könnten, sagt Ulrike Riedel, Rechtsanwältin und Mitglied im Ethikrat der Bundesärztekammer.

Weltweit leben bereits fünf Millionen Menschen, die im Reagenzglas gezeugt wurden. Künstliche Befruchtung ist alltäglich geworden, deshalb sinkt auch die Skepsis gegenüber anderen Methoden medizinisch unterstützter Fortpflanzung – selbst dann, wenn sie unter frühkapitalistischen Bedingungen stattfindet. Die Hemmschwelle ist gesunken. Früher reisten Frauen für Abtreibungen in die Niederlande, heute fahren sie in die Ukraine, um Mutter zu werden.

Das Ausmaß der Geschäfte mit Kinderwunsch-Eltern hat die thailändische Regierung vor Kurzem so erschreckt, dass sie Leihmutterschaft generell verboten hat. Im vergangenen Jahr war ein von einer Leihmutter ausgetragenes Kind mit Down-Syndrom von den genetischen Eltern aus Australien nicht angenommen worden. Als der Fall bekannt wurde, stoppte die Regierung kurzzeitig die Ausreise aller Leihmutter-Babys auf den Nachbarkontinent. Es stellte sich heraus, dass allein wegen dieses Stopps zweihundert Kinder nicht das Land verlassen durften. Der Buchautor Andreas Bernard, der ausführlich über Leihmütter in armen Ländern recherchiert hat, spricht von einem "modernen Kolonialismus". Aber die öffentliche Debatte kreist vor allem darum, wie es den Kindern in ihren neuen Familien geht, oder wie die Eltern ihre importierten Söhne und Töchter großziehen.

Das Desinteresse am Geschäft mit Körpern aus anderen Teilen der Welt steht in einem eigentümlichen Gegensatz zur deutschen Politik. Sobald über den Zugang zu Ärzten, Krankenhäusern und Medikamenten öffentlich gestritten wird, zeigen Umfragen regelmäßig eine große Sehnsucht nach einheitlichen Standards für alle. In keinem anderen Feld wird hierzulande das Ideal der klassenlosen Gesellschaft so hochgehalten wie in der Gesundheitspolitik. Man dürfe den Menschen ihren Status nicht wie in Amerika an den Zähnen ansehen, hieß es, als die rot-grüne Regierung die Sozialsysteme reformierte und auch bei den Ausgaben für Zahnersatz sparte. Konrad Adenauer sprach sogar noch vom "Krankenkassensozialismus".

Doch der Blick auf den Körper hat sich geändert. Früher war er Schicksal. Die Schönen und die Kräftigen hatten bessere Chancen im Leben, damit hatte man sich abzufinden. Wer krank war, musste sich arrangieren, Frauenbiografien wurden durch die Zahl der Schwangerschaften bestimmt. Dann kamen die Pille und andere Fortschritte in der Medizin. Im 20. Jahrhundert haben sich die Menschen im wohlhabenden Teil der Welt konsequent von ihren physischen Voraussetzungen emanzipiert.

Damit wurde jeder zunehmend selbst dafür verantwortlich, ob er gesund bleibt, gut aussieht und jugendlich wirkt. Nicht nur Glück und Gene entscheiden darüber, sondern Disziplin, Bildung und, vor allem: das Einkommen. Botox, Schönheitschirurgen und gute Ernährung muss man sich leisten können und wollen, Gesundheit ist käuflich und deshalb zunehmend ein Statussymbol. In alten Karikaturen sehen Manager (die damals Fabrikdirektoren hießen) noch aus wie der Wirtschaftswunder-Kanzler Ludwig Erhard: Sie sind dick und rauchen Zigarre. Heute sind erfolgreiche Chefs meistens schlanker und durchtrainierter als ihre Untergebenen. Früher holten sich erfolgreiche Männer Jugend durch Freundinnen oder Geliebte in ihr Leben. Heute sollen sie sich auch selbst um einen frischen Teint und straffe Waden bemühen.