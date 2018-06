Lösen Sie das aktuelle Rätsel online

Waagerecht:

6 Man gab ihm einen Korb und einen feierlichen Lieferauftrag 8 Gehören aufs Grün, wenn’s ein Frühlingswiesenbild werden soll 15 Mal zum Dressur-Jackett, mal zum Obst- und Gemüsestand getragen 16 Dem Lenz, als schönem Jungen, hat er ein Lied gesungen 18 Seine Schaffenslust: der reine Fabrizierreiz 20 Indem wir Wort um Wort gewinnen, ... 21 Im anderen Lustwandeln: ein Hinweis womöglich auf den Gang der Dinge 22 Darf uns gern den Bauernsalat weiß machen 23 Es gibt nur eine Kaiserstadt – nämlich? 24 ... wird Dichters Vers sich hier entspinnen ... 27 Soll Wunsch nicht nur Wunschdenken bleiben, so mache man einen 29 Was gäb’s da zu kichern – auf Bert wird ... was kommen lassen! 31 Festgestaltungsmitarbeiterin alle Lenze wieder 33 Ein Rest von Schrillrosa: kam flüssig aus den Federn, yesterday 34 Ein Stefan aus der Vor-der-Kamera-Abteilung 36 Springt’s Auge ins Zentrum von Australienkarte, bleibt’s gewiss an dem Namen hängen 37 ... vom Lenz-Erspürn mit allen Sinnen 43 So viel wie ein feineres Geben – oft ohne Eigentumaufheben 44 War längst für den Osterdatumssetzer zuständig, als noch niemand ans Osternfeiern dachte 45 In nordwestlichem State vorn, in südöstlichem State achtern, die Lady 46 Läuft meist auf so etwas wie eine Vermutprobe hinaus 47 Das Innerste vom zu Ostern schick in Schale Befindlichen 48 Kaiser-, Stein-, See-Tier

Senkrecht:

1 Ein wahrer Neben-Fluss im Mekong-und-Jangtse-Reich 2 Hilft dem Lateiner, Wortfetzen wie Mitch oder Natag inneren Sinn zu geben 3 Gefordert, wenn Captain ordert 4 Leute auf Verschleuderkurs landen allzu leicht in dem 5 Recken ihre Segelwipfel gen Pyramidenlandes Himmel 6 Mehrt sich Feld-, Wald-, Wiesengrün, mindert sich wieselflink deren Schneeweiß 7 Seine modernen Anhänger: ganz dem Schein-Leben ergeben, bis hin zur persönlichen Bronzezeit 8 Ei, wie heißt der Rest vom Fleiß? Just wie das Material vom chemin für train! 9 Beim Pubpublikum geläufige Bestellung 10 Rüssel-, Rosen-, Borken-Tier 11 Klingt nur nach Niete: als Pendant zu Lampes Löffeln zu hören 12 Via-Ersatz alla veneziana 13 Auch er wie Bäche wohl enteist, so stellt man’s faustisch fest zu Ostern meist 14 So zu lächeln fällt einem nach der 46 waagerecht leichter 17 Weit und breit eher höhenarm, wie der Geometer feststellt 19 Kürzelig mit jenem Pepper verbunden, des Band von John, Paul & Co. besungen 25 In ihr ward notiert: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein 26 In Verse hat es er gebracht: Die linden Lüfte sind erwacht 28 Der mannhafteste unter den Damennamen 30 Markiert die Stelle, wo Versorgung einst wie am Schnürchen lief 32 Osterpräsentchen, schwäbisch? Termindruckfehler! 35 Ein Zupfen bis Rupfen in vegetationsverwertenden Kreisen 36 Klingt nach einigermaßen großer Portion bei der Grundstückelung 38 Ein intern oft gerügtes Polster-Material 39 Geht wohlgedresstem Briten um den Kragen 40 Amtlich dokumentierter Fall von Paarität 41 Der fraß Schneewittchens Stiefmutter 42 Der weiße Wiederblüher kommt in ihm vor – und umgekehrt

So können Sie gewinnen: Im Gitter unseres heutigen Kreuzworträtsels sehen Sie drei getönte Zeilen (20, 24 und 37 waagerecht) sowie ein Bild. Wenn Sie dieses Bild in Buchstaben "übersetzen" und diese (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren, erhalten Sie ein Zitat aus einem Frühlingsgedicht. Dieses Zitat ist die Lösung unseres Osterpreisrätsels.

Ihre Lösung teilen Sie uns entweder über unten stehendes Formular mit oder Sie senden sie auf einer Postkarte an: DIE ZEIT, Stichwort Osterpreisrätsel Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg

1. Preis: Drei Übernachtungen im Strandhotel Glücksburg

Mit Blick auf Dänemark wohnen Sie zu zweit in der nördlichsten Stadt Deutschlands. Genießen sie im "Weißen Schloss am Meer" das "Raus aus der Stadt"-Paket inklusive Frühstück und 3-Gang-Überraschungsmenü am Abend

2. und 3. Preis: Je ein Kaffee-Set von der Manufaktur Royal Copenhagen

2000 entwarf die Designerin Karen Kjældgård-Larsen das "Mega Blau Gerippt"-Dekor für die Porzellanfirma. Das Set (Tasse, Untertasse, Teller) zeigt eine Darstellung des klassischen Musselmalet-Dekors

4. bis 8. Preis: Je ein Bildband "Hotels zum Staunen" von DuMont

Falls Sie nicht den ersten Preis gewinnen, können Sie sich mit diesem schönen Bildband aus dem DuMont Verlag durch nahe und ferne Hotels von Australien bis an den nördlichen Polarkreis träumen