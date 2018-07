Ein Freitag im April. Scheinbar ein Tag wie jeder andere. Vor dem großen Saal des 150 Jahre alten Café Vianna mit seinen Spiegeln und Marmortischen sitzen unter den Arkaden alte Männer und trinken Kaffee. Ein Grüppchen steht vor dem Kiosk und liest die Überschriften der Zeitungen. Eigentlich längst in ihr Schicksal ergebene Bürger kaufen zögernd doch noch einmal eines dieser Lose, die alles für sie ändern könnten.

Feiner Regen fällt vom Himmel, wie so oft in dieser Jahreszeit. Frauen eilen, in der einen Hand die Einkaufstasche, in der anderen den großen Schirm, quer über die Praça da República. Kinder auf Skateboards gleiten durch das Bild, ein Liebespaar lässt sich vor dem Springbrunnen fotografieren, der Fontänen in den Himmel jagt, als wäre es nicht ohnehin schon feucht genug.

Auch Eurico Silva sitzt wieder auf seinem kleinen Stuhl zwischen den beiden selbst gebastelten Modellbahnen, die er unter den Arkaden aufstellen darf. Seit Jahren sitzt er hier und leiert mit der einen Hand die Gondel der Seilbahn zur Wallfahrtskirche Bom Jesus hinauf, während die andere die historische Straßenbahn vor dem Gebäude der Arcada hin- und herfahren lässt. Alle kennen ihn, er wäre längst auf Postkarten abgebildet, wenn es neuere Postkarten von Braga gäbe. Doch beim Zeitungsverkäufer hängen noch die kolorierten Kartons mit den gelben Rändern aus den sechziger Jahren. Silva macht ein mürrisches Gesicht, nur ein paar graue Münzen liegen in dem Spendenkarton. Er hat sich mehr erhofft von diesem Freitag, der doch ein besonderer ist. Wenn es nur schon Nachmittag wäre!

Doch auch später, am Nachmittag, will sich sein Karton nicht füllen. Noch immer haben sich keine Menschen versammelt auf dem größten Platz der Stadt, noch immer geht das Leben seinen ganz gewöhnlichen Gang. Bis aus dem hellgrauen Himmel ein Donner fährt, so heftig, als wäre er nicht von dieser Welt. "Drei Uhr", murmelt Silva. "Jetzt ist er gestorben. Jesus Christus!"

Auf zwölf Plätzen in Braga erschüttern Kanonenschläge die Erde und erinnern an die Todesstunde des Gottessohnes. Die alten Männer setzen Mienen auf, als ginge die Welt unter. Der Taxifahrer, der gerade zwei müde Pilger im Café abgesetzt hat und noch einen Espresso mit ihnen trinkt, schüttelt den Kopf. "Ich mag Braga nicht", sagt er, "die Leute sind mir zu ernst. Braga ist das Ende der Welt."

Braga ist das Ende der Welt, doch in Braga schlägt auch das religiöse Herz Portugals. Hier steht die älteste Kathedrale des Landes, Relikt einer langen Blütezeit im Mittelalter. Und noch immer führt der Glaube in jeder Karwoche Menschen her. Hunderttausend waren es im vergangenen Jahr, die an den Straßen standen und die berühmten abendlichen Osterprozessionen miterlebten – so viele Besucher, wie das Städtchen Einwohner hat. Diese Woche ist der traurige Höhepunkt im Leben von Braga, ein sonderbares Spektakel, das an einem andächtigen, manchmal verregneten Karfreitag endet.

Danach wird es wieder still. Das frühere geistige Zentrum des Landes ist aus dem Blick geraten, samt seiner Kirchen, seiner großen Plätze, seiner steinalten Villen. Der verwunschene Garten vor dem Palácio dos Biscaínhos steht in keinem Reiseführer. Die Skulpturen barocker Engel und weiblicher Grazien, deren Konturen unter unzähligen Regenschauern ganz weich geworden sind, tragen die feierliche Patina des Alters und der Vergessenheit. Es ist, als sei Braga im Mittelalter stecken geblieben, als müsste man einmal die Uhren aufziehen.

Doch das kann nicht einmal Herr Araújo, der gegenüber dem Palácio seine Werkstatt hat. Hier beugen sich noch immer vier grauhaarige Herren mit dicken Brillen über Holzbänke voller Zahnräder, Federn und Unruhen, die zu ruhig geworden sind. Die Uhrmacher von Braga stehen im Ruf, so ziemlich alles zu reparieren, was sich dreht. Bis nach England sind sie schon gereist, um die Uhrwerke dort zu studieren. Denn wie Big Ben in London kündigen auch die Kirchturmuhren von Braga die vollen Stunden mit dem berühmten Westminster-Schlag an. Doch die portugiesischen Uhren sind virtuoser als die englischen. Herr Araújo öffnet die Rückseite einer alten Buffetuhr und deutet auf einen nachträglich eingebauten Hebel. Er musste schon viele solcher Hebel einsetzen, denn im Mai, dem Monat der Heiligen Mutter Gottes, sollen die kleinen Wohnzimmeruhren ebenso wie die großen Kirchturmuhren das Ave Maria anstimmen. Dann betätigen die Bürger von Braga den Hebel und schalten zwischen den Glockenspielen hin und her.