Was für ein geniales Machwerk dieser Rosenkavalier doch ist! Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal haben sich in der Endzeit der Habsburgermonarchie noch einmal zurückgeträumt in eine heile Schein-Rokoko-Welt, und die Musik beschwört ein idealisiertes Lokalkolorit herauf, um es im gleichen Atemzug zu dekonstruieren. Eine in immer neuen Facetten imaginierte Walzerseligkeit hält das Ganze wie im Drogenrausch zusammen – und treibt zugleich eine hochdissonante, geradezu einsturzgefährdete Orchesterpolyphonie aus sich hervor.

Simon Rattle und die Berliner Philharmoniker durchleuchten in Baden-Baden die bis ins Chaotische reichende Überfülle der Partitur mit einer staunenswerten Klarheit: Eulenspiegel treibt seine Streiche im Orchester, Elektras Hysterie bringt die Harmonien zum Knirschen, und der Baron Ochs auf Lerchenau wütet mit seiner "schönen Musi", als wolle er sich im Dreivierteltakt die ganze Welt unterwerfen. Trotzdem spielt das Orchester am utopischen Fluchtpunkt des Rosenkavaliers auf grandiose Weise vorbei. Denn das ersehnte Glück liegt weder allein im Zuckerguss der Oberfläche noch im gewagten Kräfteschieben darunter. Es zeigt sich vielmehr in jenen Stillständen, in denen der Elan versagt und die Musik süß ermattet zu schweben beginnt, nirgends mehr hindrängt: Utopie einer Überwindung der Zeit, wie die Marschallin sie erträumt. Für diese Dämmerzustände aber gibt es im Baden-Badener Festspielhaus keinen Raum, und so bleibt Rattles Interpretation doch eigentümlich vordergründig (was auch an der brutalen Akustik des Breitwandbühnen-Saals liegen mag).

Das Glück wohnt also anderswo: in der fabelhaft nuancierten Gestaltungskraft, mit der Anja Harteros die Partie der Marschallin durchdringt. In feinsten Farbabstufungen weiß sich ihr Sopran von übermütig strahlendem Glänzen über zarte Emphase bis zur äußersten Intimität und Melancholie zu wandeln. Diese Marschallin ist, getreu dem Libretto, keine alternde Dame, sondern eine selbstbewusste junge Frau voller Übermut. Dagegen bleiben die anderen Rollenporträts trotz prominenter Besetzung recht monochrom und blass: Magdalena Kožená ist ein wenig strahlkräftiger Octavian, der über die üblichen Hosenrollenklischees kaum hinausgelangt; Peter Rose geht als ernüchternd konventionellem Ochs jede Anarchie ab; und selbst Anna Prohaska als Sophie wirkt bis ins Stimmliche hinein seltsam steif und gefangen.

Auch von Brigitte Fassbaender, die sich ihr halbes Leben lang mit dem Rosenkavalier auseinandergesetzt hat (sängerisch als unübertroffene Idealbesetzung des Octavian sowie inzwischen mehrfach auch als Regisseurin), hatte man sich eine dezidiertere Lesart oder wenigstens eine vitale These zum Stück erhofft. Ihre Inszenierung jedoch beschränkt sich derart solide aufs handwerklich souveräne Arrangieren des Plots, dass man meinen könnte, sie habe Hofmannsthals Bemerkung, die Tiefe des Rosenkavaliers sei an der Oberfläche zu verstecken, gründlich missverstanden. Um den Lebensnerv der Maskerade zu treffen, reicht es auch nicht, wie es der Bühnenbildner Erich Wonder tut, auf Gazevorhängen Bilder ineinander zu verblenden: hier eine Großstadt, da ein Theatersaal, dort eine Schneelandschaft. Und auch das bloße Nebeneinander von Kostümen aus dem Rokoko bis in die Jetztzeit (Dietrich von Grebmer) versetzt die schillernden Zeitebenen der Komödie für Musik noch lange nicht in Richtung Gegenwart in Bewegung. Beliebigkeit ist jedenfalls keine Lösung. Was für eine vertane Chance.