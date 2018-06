Man könnte es als Ironie des Schicksals begreifen, dass der Frühling sich ausgerechnet jetzt Bahn bricht, da die Mietpreisbremse beschlossene Sache ist und die Dächer über unseren Häuptern erschwinglich werden. Hammer-Temperaturen! Männer-Dutt- und Softeis-Alarm! Ein Fest für Pollen-Fetischisten! Und was macht der Mensch, das undankbare Wesen, in seiner trotz Niedrigstzinsen häufig anzutreffenden Eigenschaft als Mieter? Er meidet die Heimstatt, die ihm durch unseren Verbraucherschutzminister gegeben ward, lässt all die possierlichen Tierchen, die an der Außendämmung seiner Balkonfassade nagen und diese spätestens in zehn Jahren in ihre faulig-feuchten Bestandteile zerlegt haben werden (Spechte, Marder, Kinder), possierlich sein – und geht. Raus. An die frische Luft. Um dort sein Leben zu leben, logischerweise völlig ungebremst. Und zwar so ungebremst, ja hemmungslos-hedonistisch, als kennte er nicht das kleinste Maas, äh, Maß. Wir reden hier nicht von Säbelbeinchen in Billig-Bermudas oder notdürftig zusammengehaltenen Orangenhäuten, nein. Wir reden vom Essen, genauer: von der Nahrungsaufnahme im öffentlichen Raum. Die hat sich dank zahlloser, wie Boviste aus dem Boden schießender Schleck-, Schlürf- und Schlabberbuden derart verdichtet, dass es eine Freude ist, den Menschen beim Genießen zuzuschauen. Und alle machen mit! Oder traut sich etwa noch wer auf die Straße, ohne an einem Brokkoli-Smoothie zu nuckeln oder sich eine asiatische Nudelpfanne auf die Hand zu gönnen? Hey, Spießer, go home, und hock dich mit Messer und Gabel hinter deine Außendämmung an den gedeckten Tisch! In Stoßzeiten ist es inzwischen so, dass allein das Betreten einer Fußgängerzone, eines städtischen Nahverkehrsmittels oder Bahnsteiges gut sättigt. Unseren Bundesernährungsminister (CSU) müsste das entzücken. Hier ein Klecks Döner-Soße ins Gesicht, da ein Schuss Latte macchiato mit Tonkabohnen-Aroma auf den Frühlingsmantel – hmm, lecker. Doch die GroKo wäre nicht die GroKo, wenn uns die Parteipolitik keinen Strich durch die fröhliche Rechnung machte. Längst, so heißt es, arbeite der Verbraucherschutzminister (SPD) an einem neuen Projekt: der Bundesfressbremse. "Gegessen wird zu Hause", lautet das überaus geschmackvolle Motto der eigens angeheuerten Marketing-Agentur. Und was kommt als Nächstes? Die Saufbremse für zu Hause vielleicht oder die Hundebremse für Groß-Berlin? Eine zusätzliche Punktebremse für den HSV? Vorschlag zur Güte: eine verbindliche Schreib- und Lesebremse für jedes künftige

