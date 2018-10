Der Berliner Dirigent André de Ridder, dessen Interessen mindestens von Monteverdi bis Matthew Herbert reichen, war vor anderthalb Jahren in Mali. Eingeladen hatte ihn der Londoner Rockmusiker Damon Albarn, der mit dem Projekt Africa Express regelmäßig interkulturelle Expeditionen unternimmt. Die Gruppe, zu der auch der Ethno-Pionier Brian Eno zählt, wollte eine Woche in Bamako sein, lokale Musiker treffen und mit ihnen eine Platte machen, bei 40 Grad trockener Hitze, gut geschützt vor islamistischen Eiferern, die Gesang und Tanz für des Teufels halten.

Nebenher zog de Ridder das von ihm gelegentlich aufgeführte In C aus seinem Reisegepäck, ein Urwerk der Minimal Music, geschrieben 1964 vom Amerikaner Terry Riley. Um den Ton C gruppieren sich 53 Melodiepartikel, die zwischen stoischer Wiederholung und lustvoller Variation jene Spannung vorwegnehmen, die viel später zum Wesenskern der elektronischen Tanzmusik wird. Riley schwebten "ungefähr 35 Musiker" vor. Als Jazzmusiker und Barpianist waren ihm Unschärfen willkommen. De Ridder nahm das Werk in kleinen Ensembles auf, fragmentiert. Wenn nötig, spielte er seinen Kollegen aus Mali die Loops auf der Geige vor.

Zurück in Berlin, setzte er mit dem Elektronikmusiker Andi Toma von Mouse on Mars alles zusammen. Seither macht In C aufs Neue Karriere. Im Internet gibt es Videos dazu. Am Vorabend des 50. Jahrestages seiner Erstaufführung in San Francisco wurde In C Mali in der Turbinenhalle der Tate Modern in London gespielt. Ende August 2015 soll es bei der Ruhrtriennale in Bochum zu sehen und zu hören sein. Der demnächst 80-jährige Terry Riley ist angetan von der afrikanischen Neudeutung. Sein Stück sei "nach Hause gekommen".