Dem Grüffelo mal die Hand geben? Wäre eine Mutprobe! Aber wir wollen nicht zu viel versprechen. Denn so richtig, so in seiner ganzen kuscheligen Körperfülle, kann ihn auch das Westfälische Landesmuseum in Münster nicht bieten. Dafür zeigt es jetzt die Originalzeichnungen, die Axel Scheffler von ihm angefertigt hat. Der berühmte, in London lebende Zeichner aus Hamburg ist der einzige Mensch, der den Grüffelo je gesehen hat.

Dazu gibt es in dem traditionsreichen Haus an Münsters Domplatz noch viele andere lustige Bilderbuchbiester zu bestaunen: William Steigs Shrek und die Monster von Tomi Ungerer. Hundert Originalbilder aus einigen der beliebtesten Kinderbücher unserer Zeit sind zu sehen, und wen dabei die blanke Mal-Lust überkommt, kann sich in den Museumsateliers auch sein eigenes ungeheures Bilderbuch basteln.

"Sag, was ist das für ein Tier?" Grüffelo & Co.: Ausstellung im Westfälischen Landesmuseum Münster, zu sehen bis zum 9. August 2015.