Die Texte zur Kunst trauern um das Ende der Boheme. Auch der Merkur blickt auf sie zurück. Besonders in Berlin scheint der lebenskünstlerisch-experimentelle Untergrund historisch zu werden. Oskar Roehlers witziger Film Tod den Hippies – Es lebe der Punk! steht ebenso auf dem Programm der Kulturbrauerei wie eine Reihe von Büchern, in denen die Autoren ihre Berliner Szenejugend Revue passieren lassen. Wie bei Roehler geht es in Wolfgang Müllers Subkultur Westberlin 1979–1989 und in Ulrich Gutmairs Hausbesetzermemoiren Die ersten Tage von Berlin um die euphorische Erfahrung des Notdürftigen, des Drecks, der Ausgesetztheit. Roehlers Held putzt in einer Peepshow am Zoo, Gutmairs Personal steigt allabendlich über meterhohe Müllberge, um illegale Kellerbars im Hinterhof der Mauerstraße zu erreichen, und bei Müller fliegen inmitten eines übel riechenden Konzerts der Einstürzenden Neubauten Makrelen, Heringe und Flundern durch die Luft.

Dass die angesagten Bars sich mit Sperrmüll möblierten, war Ehrensache. Man atmete tief den Rauch der Kohleheizungen ein, schlüpfte durch Löcher in bröckelnden Wänden und trank aus gesplitterten Gläsern. Der Berliner Untergrund der Wendejahre war eine protestantische Paradiesfantasie, in der es für Leidensfähige alles umsonst gab. Man spielte Krieg und DDR in eins, statt Lebensmittelmarken kursierten selbst gemalte Bons, und die Drinks wurden auf dem Schwarzmarkt der Anarchie mit gefundenem Trödel beglichen. Man teilte die besetzten Häuser mit Psychiatriepatienten und entlassenen Knastbrüdern, führte den Ferngläsern der Vopos im offenen Fenster Reizwäsche vor und hörte dazu David Bowies Mauerlied Heroes.

Doch der Abstieg in die polizeilich nicht erfassten Zonen der Null-Bock-Gesellschaft wurde kaum als Einbahnstraße empfunden. Jene Niederungen, in denen Bowie und Nick Cave aus und ein gingen, verhießen Wurmlöcher, die direkt in den Zenit des Glamours führten. Müller berichtet vom Kumpelnest, einem Punkertreff, in dem er Nachtschicht schob, als Karl Lagerfeld für einen Fototermin mit seiner Modelcrew einrückte. Die ravebereinigte Boheme der nuller Jahre arbeitete gleich für Vanity Fair. Anne Philippi erzählt in ihrem Roman Giraffen vom Flughafen Schönefeld, wo ihre so soignierte wie drogenversessene Heldin sich darin sonnt, von EasyJet-Passagieren bestaunt zu werden. Sie und ihre Freunde jetten nach Peru, Indien, zum Kilimandscharo, aber protestantisch sind sie immer noch: "Wenn ich Kokain in die Nase stopfe, schämt sich Gott dafür nicht?"

Tanzen, "bis die Scham überwunden ist, sich gehen zu lassen, und die Angst, komisch auszusehen", schreibt Gutmair. Scham ist die Antidroge, von der alles erlöst sein möchte. "Das ist Seelenpresserei", sagt eines von zwei Mädchen in Lederjacken, die vor der Kulturbrauerei Zigaretten rauchen. Drinnen sitzt das Publikum des Berliner Autorenabends still wie in der Kirche da. Es wirkt gemalt und rührt sich selbst bei witzigen Stellen nicht. Nur die Gesandten der Bücher, jene, von denen die Geschichten handeln, stehen hinten an der Bar. Als bestehe akute Gefahr, von zwei Pappdeckeln vereinnahmt zu werden, bleiben sie in Bewegung, flüstern und lachen, werden ermahnt, verschwinden nach draußen, einer tippt den anderen an, alles sehr flüssig wie auf dem Dancefloor. Die Bekenntnisprosa, die vorn am Mikrofon schon ihren Nachruhm zelebriert, wird als DJ-Track konsumiert. Sie streift nur den Rand des Bewusstseins wie Stroboskoplichtsplitter, noch gibt Berlins Boheme nicht auf.

