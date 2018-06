Inhalt Seite 1 — Nie wieder Armut! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die engen Gassen der Rocinha, der größten Favela in Rio de Janeiro, sind am späten Nachmittag kaum zu passieren. Schulkinder in blau-weißen Uniformen machen sich an den Aufstieg zu ihren Wohnhäusern weiter oben am steilen Berg. Motorräder und schwer beladene Handkarren blockieren die Wege, Verkäufer springen vor riesigen Lautsprecherboxen herum, aus denen Schlager schallen.

Am Rande des Gewimmels, in einem Büro mit Ventilator und Glasfront neben einem Fischhändler, macht Antonio Costa, ein kräftiger Mann mit kurzgeschorenem Haar und einem gutmütigen runden Gesicht gutes Geschäft. "Krise? Wir merken nichts von einer Krise", sagt er. "Hier in der Rocinha ist noch keine Krise angekommen."

Entweder will der Mann hier Zweckoptimismus demonstrieren, oder er schaut kein Fernsehen: Seit Monaten schon ergehen sich die Medien in Brasilien und in aller Welt in Abgesängen auf die brasilianische Volkswirtschaft. "Angst vor dem Chaos!", "Brasilien im Sumpf", "Harte Landung" lauten die Schlagzeilen, belegt mit düsteren Fakten: Brasiliens Wirtschaftsleistung ist 2014 gar nicht mehr gewachsen, 2015 könnte sie sogar schrumpfen. Die Inflation liegt bei sieben Prozent, Unternehmer und Privatleute äußern sich in Umfragen pessimistisch über ihre Zukunftserwartungen. Korruptionsskandale erschüttern Politik und Unternehmen. Es gibt sogar Unruhen.

Als Brasiliens Wirtschaftsleistung in den nuller Jahren noch mit Raten von fünf, sechs oder sieben Prozent wuchs, feierten Ökonomen das Land als das Wirtschaftswunderland Lateinamerikas, als eine Hoffnung für die ganze Welt. Die entwickelten Industrieländer im Westen mit ihren gesättigten Märkten brauchen schließlich dringend Exportziele für ihre Waren und ihre Geldanlagen – und Brasilien galt als Traumziel.

Die aktuellen volkswirtschaftlichen Daten sagen: Das ist erst einmal vorbei. Aber warum sitzt dann einer wie Antonio Costa da und sagt in aller Ruhe: "Ich mache mir keine großen Sorgen um mein Geschäft"?

Costa betreibt ein Reisebüro in der Rocinha. 2009 hat er es eröffnet, nachdem er zehn Jahre lang im feinen Stadtteil Leblon Helikoptertouren und Shopping-Trips nach Paris und Miami für die Reichen organisiert hatte. Den Markt der Zukunft sah er in diesem Armutsgebiet, in dem 71.000 Menschen wohnen und das damals noch von Drogenbanden und Milizen kontrolliert wurde. Auch heute trauen sich die 300 Polizisten in der Rocinha nicht in alle Straßen der Favela. "Viel meinen: Arme Leute haben nichts, da ist nichts zu holen", sagt Costa. "Aber das ist Unsinn."

Costas Reisebüro bietet den Einwohnern der Rocinha Flugreisen zu ihren Verwandten und Freunden im Nordosten Brasiliens an. Dorthin mussten die Leute früher drei Tage lang mit einem Bus fahren. Bei Costa dauert die Reise zwei Stunden und kostet pro Strecke 80 Euro, das ist nicht billig, aber man kann in Raten bezahlen. Die erste Rate wird bei der Buchung fällig, beim Abflug muss alles abgestottert sein. Mit dem Geschäftsmodell hat Costa seine Agentur RC Viagens zum Hit in der Rocinha gemacht. "Inzwischen habe ich auch ein paar Tickets nach Europa, in die USA oder nach Argentinien verkauft", sagt der Inhaber.

Costa und seine Kunden wurden damit Darsteller im großen brasilianischen Traum: Millionen armer Menschen sollten zu den wohlhabenderen aufschließen und Teil einer neuen Mittelschicht werden, bis dahin Ausgeschlossene sollten eifrig am Wirtschaftskreislauf teilnehmen, sie sollten emsig arbeiten und begeistert einkaufen. Brasilien wollte eine Reservearmee von Konsumenten aktivieren.

Das war das große Versprechen des Arbeiterführers Lula da Silva, der 2003 das Präsidentenamt übernahm, und seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff. Viel davon lösten sie ein. Unter den beiden linken Staatschefs schafften 30 bis 40 Millionen Brasilianer den Sprung aus der Armut – sie zählen nun zur "neuen Mittelschicht", die inzwischen etwa die Hälfte der 200 Millionen Brasilianer ausmacht. Diese Leute kaufen nun bei Antonio Costa Flugtickets, nebenan bezahlen sie bei Casas Bahia einen Kühlschrank ab, und im Magazine Luiza leisten sie sich modische Bettwäsche.

Doch auf einmal geht in der schönen neuen Welt schief, was nur schiefgehen kann.

Da ist die hohe Inflation. Durch die schnell steigenden Preise können sich die Menschen von Monat zu Monat weniger mit dem gleichen Geldbetrag kaufen. Die Zentralbank bekämpft die Inflation mit Zinserhöhungen, erst im März erhöhte sie den Leitzins um 0,5 Punkte auf 12,75 Prozent. Das teurere Geld bremst aber nicht nur den Preisanstieg. Die höheren Zinsen machen auch Kredite teurer. Unternehmen, die gerne expandieren und neue Arbeitsplätze schaffen wollen, verzichten nun darauf. Und Konsumenten, die Anschaffungen über Kredite finanzieren wollen, halten sich auch zurück.

Dazu steigen die Steuern und die Energiekosten, weil die Regierung eilig den Staatshaushalt in Ordnung bringen will. Die brasilianische Gesamtverschuldung ist zwar nicht sehr hoch, etwa 57 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Allerdings hat sich das Budgetdefizit im Staatshaushalt für 2014 auf 6,7 Prozent des BIP verdoppelt, was Dilma Rousseff unbedingt wieder richten will. Einige Rating-Agenturen hatten damit gedroht, andernfalls die Kreditwürdigkeit Brasiliens herabzusetzen. Deshalb arbeitet die Regierung nun daran, Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu kürzen. Diese sogenannte Austeritätspolitik führt wie auch in anderen Staaten zu Konflikten.

Die brasilianische Opposition behauptet längst: Der Boom der nuller Jahre und alle Fortschritte seien eine Illusion gewesen. Brasilien habe einfach ein paar Jahre lang eine wohlmeinende Weltkonjunktur genossen: Da wurden hohe Preise für Eisenerz und Soja, Öl und Zuckerrohr gezahlt, also für Güter, die Brasilien reichlich und günstig exportieren kann. Der Jubel war groß, als der staatliche Ölkonzern Petrobras von 2007 an auch noch riesige Öl- und Gasfelder in tiefer See vor der Küste entdeckte. Nun existierten diese kurzfristigen Hilfen eben nicht mehr, sagen Kritiker der Regierung.