Kein Zweifel, das Produkt stimmt. Wer als deutscher Leser die aktuelle Nummer von Charlie Hebdo zur Hand nimmt, darf sich ärgern. Da fliegt eine Lufthansa-Maschine über die schreienden Guernica-Figuren Picassos. "Achtung, ein deutsches Flugzeug", rufen die Figuren. Da lässt der Karikaturist und Chefredakteur Laurent Sourisseau, genannt Riss, die Wölfe in den Alpen los, damit sie sich über die Leichen der Flugzeugopfer hermachen können. Geschmacklos? So soll es sein! Die gewohnte Schärfe der Karikaturen ist ein deutliches Zeichen, dass das kleine Pariser Satireblatt die es zutiefst erschütternden Weltereignisse vom Jahresbeginn überlebt hat. Mehr noch: Es steht wirtschaftlich besser da denn je. Millionen an Spendengeldern sind eingetroffen, die Zahl der Abonnenten ist von 10.000 auf 220.000 hochgeschnellt. Insgesamt befinden sich über 15 Millionen Euro in der Zeitungskasse – genug, um das Erscheinen des Blattes mehr als zehn Jahre lang zu sichern. Deshalb aber gibt es jetzt auch neuen Streit. Besitzer und Belegschaft liegen im tiefen Zwist über die Zukunft der Zeitung. Der könnte das Blatt bald wieder an den Abgrund führen – nur dieses Mal aus selbst gemachten Gründen.

Dabei geht es, ganz einfach, um Macht und Geld. Um all das, was das Blatt vorher nie hatte und stets bekämpfte. Tatsächlich rangen die Eigentümer von Charlie noch im letzten Dezember mit dem Bankrott. Seit ihrem letzten Umbau im Jahr 2009 gehörte die Zeitung zu jeweils 40 Prozent den Zeichnern Riss und Stéphane Charbonnier, genannt Charb, sowie zu 20 Prozent dem Geschäftsführer Éric Portheault. Charb fiel am 7. Januar dem Attentat auf Charlie zum Opfer. Für ihn übernahmen seine Eltern den Anteil. Sie aber sind heute, ebenso wie Riss und Portheault, Millionäre – auch wenn sie behaupten, ihr durch die Charlie-Einkünfte neu gewonnenes Geld demnächst einer Stiftung geben zu wollen. Doch wer will es ihnen glauben?

Also traten jetzt die Mitarbeiter der Zeitung in die Arena, und zwar mit einem Paukenschlag. Sie veröffentlichten einen Aufruf zur "Neugründung von Charlie Hebdo". Darin forderten sie eine neue Unternehmensstruktur, die jedem Mitarbeiter gleichberechtigte Aktionärsrechte an der Firma sichern soll. Sie beriefen sich auf Pläne für eine Mitarbeiterkooperative, die das Blatt angeblich schon seit Jahren diskutierte, für deren Strukturen zuvor aber die sozialen und finanziellen Mittel fehlten. "Wir wären fast für diese Zeitung gestorben. Unser Anliegen ist kein finanzielles, es ist gerecht und moralisch", schrieben die Charlie-Journalisten in ihrem Aufruf. Unterzeichnet hatte ihn die nahezu vollzählige Redaktion samt Layout und Technikern. Von den bekannten Blattmachern fehlten einzig Chefredakteur Riss, der auch Eigentümer ist, und sein Redaktionsleiter Gérard Biard, ein Vertrauter von Ex-Eigentümer Charb.

Der Aufruf war ein Nackenschlag für ganz Frankreich! Ein Beweis, dass der viel beschworene "Geist des 14. Januar", als vier Millionen für die Pressefreiheit demonstrierten und das ganze Land geeinigt schien, bei Charlie bereits wieder verflogen war. Welche Schande für alle Beteiligten! Nun wurde die dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen: "Das erinnert an jene Beerdigungen, bei denen man sich schon auf dem Rückweg vom Friedhof über die Juwelen der Großmutter streitet", kommentierte Charlie-Anwalt Richard Malka für die Eigentümer den Aufruf der Redaktion. Als wollten die Journalisten, die heute für viele normale Franzosen Heldenstatus genießen, nur noch an die Millionen ran.

Malka aber ist eine der zwielichtigsten Figuren in dem Gesamtgeschehen. Er baute schon 1992 die bis heute gültige, legale Konstruktion von Charlie. Undurchschaubares, unkontrollierbares Stückwerk, behaupten seine redaktionsinternen Kritiker. Genau damit wollen sie aufräumen. Malka aber ist ein Agent der wirklich Mächtigen. Er steht den Sozialisten nahe, holte schon die ehemalige Chefberaterin von Dominique Strauss-Kahn, Anne Hommel, als Unternehmenssprecherin zu Charlie. Aus den Geschichten der linkslastigen Tageszeitungen Libération und Le Monde ist nur zu gut bekannt, wie sich die Sozialisten stets einflussreicher Anwälte und reicher Mäzene bedienen, um sich die Blätter gewogen zu halten. Droht das Schicksal nun auch Charlie?

Jedenfalls glauben das offenbar die meisten Redaktionsmitglieder. Wer sie kennt, sagt, dass sie von der Angst getrieben werden, dass ihnen andere das heute so symbolträchtige Blatt entreißen werden. Knallhart muss es dabei hinter den Kulissen der Zeitung zugegangen sein. Von einem "wochenlangen Streit der Taubstummen" schrieb zuletzt Isabelle Hanne, Medienredakteurin der Zeitung Libération, die im selben Redaktionsgebäude wie Charlie sitzt.

Damit behielt einer recht, der sich am 7. Januar zufällig nicht in der Redaktion befand und dann das Titelbild der Sonderausgabe nach dem Attentat zeichnete: den Propheten, der alles vergibt und selber Charlie ist. Die Rede ist von dem Zeichner Renald Luzier, genannt Luz, der schon im Februar von den "vergifteten Millionen" seiner Zeitung sprach. Auch er unterzeichnete den Aufruf der Redaktion. "Wie entkommen wir dem Gift der Millionen?", fragte er nun mit seinen Kollegen. Luz’ Antwort: das Vorbild des Canard Enchaîné, der zweiten großen Satirezeitung Frankreichs, eines Blattes ohne Anzeigen, einer Mitarbeiterkooperative, wie sie den Machern von Charlie vorschwebt. Wird Chefredakteur Riss am Ende mitspielen? Oder ist auch er längst nicht mehr Herr des Geschehens? Lauter offene Fragen. Zu Wochenbeginn hieß es von allen Seiten: "Kein Kommentar."