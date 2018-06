Ecke, Schuss, Tor, für viele ist das kompliziert. Das weiß man zurzeit nirgendwo so gut wie in Hamburg. Ein Blick auf die Tabelle der Ersten oder Zweiten Fußballbundesliga genügt. Für die Panthers ist es vor allem eins: kein Problem. Ecke, Schuss, Tor, das haben sie so oft einstudiert, dass es auch jetzt klappt, im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Die Wandsbeker Sporthalle, mindestens 350 Zuschauer brüllen, und Onur Saglam schießt den Ball zu seinem Mitspieler, der ihn annimmt, bevor er den Boden berührt, und in den Winkel drischt. Das 4 : 2, die Vorentscheidung.

Die Hamburg Panthers spielen nicht Fußball, sondern Futsal. Nicht draußen, sondern drinnen. Nicht elf gegen elf, sondern fünf gegen fünf. Unter Bedingungen, die perfekte Annahme, enge Ballführung und Kreativität erfordern. Wer in der Stadt spontanes, dynamisches und faires Spiel sehen will, muss zu ihnen gehen, nicht zum HSV oder zum FC St. Pauli.

Anders als beim gewöhnlichen Hallenfußball steht beim Futsal keine Bande am Spielfeldrand. Linien begrenzen das Feld. Das macht es enger. In brenzligen Situationen können die Panthers nicht gegen die Bande bolzen, sondern müssen spielerisch Lösungen finden. Die Tore sind drei Meter breit und zwei hoch.

Hallenfußball Futsal Futsal ist die von der Fifa offiziell anerkannte Form des Hallenfußballs. Im deutschen Fußball spielt die technisch anspruchsvolle Spielvariante keine Rolle – obwohl große Techniker wie Pele, Neymar und Messi mit Futsal begonnen haben. Im Unterschied zum deutschen Hallenfußball wird beim Futsal mit Auslinie und kleinerem, sprungreduziertem Ball gespielt. In Hamburg gibt es seit 2006 eine Liga. Mittlerweile stellen sogar der HSV und der FC St. Pauli Teams. Die besten Teams aus den Bundesländern treten einmal im Jahr zur deutschen Meisterschaft an.

Futsal-Weltmeister wurden bisher nur Brasilien und Spanien. Deutschland? Futsal-Entwicklungsland. Ein Lichtblick? Hamburg, ausgerechnet. Die Panthers haben sich schon zum dritten Mal für das Finale um die deutsche Meisterschaft qualifiziert. 2012 und 2013 gewannen sie den Titel.

Grätschen sind beim Futsal verpönt. Ab dem fünften Foul bekommt die gegnerische Mannschaft für jedes weitere einen Strafstoß zugesprochen. Eine Regel, von der die Panthers im Halbfinale Ende März profitierten. Zwei Tore konnten sie so erzielen. Der Gegner, der VfL Hohenstein-Ernstthal aus Sachsen, wirkte hilflos. Ein 6 : 3 für die Panthers.

Hamburger, die ihre Kontrahenten schwindelig dribbeln – wie ist das möglich?

Drei Tage später, die Shisha-Bar Dejavu, Billstedter Hauptstraße. Onur Ulusoy versinkt in einer grauen Couch, er kommt gerade von einer Vorlesung, er studiert Game-Design. Neben ihm sitzt einer seiner Panthers-Kollegen und spielt Backgammon. Onur zieht am Schlauch einer Wasserpfeife, Geschmack Orange-Minze. Hier auch genannt: Panthers-Minze. Das Dejavu ist so was wie das Clubheim der Futsaler. An den Abenden vor ihren Spielen treffen sie sich hier und besprechen die Taktik für den nächsten Tag. Leistungsfördernd sei das Shisha-Rauchen dabei nicht, sagt Ulusoy. "Aber ich bin immer extrem aufgeregt, und es hilft mir, besser zu schlafen."

Ohne Ulusoy gäbe es die Panthers nicht. Er ist Spieler und Trainer, er wäscht die Trikots, wirbt Sponsoren an, chartert Reisebusse.

Bis vor fünf Jahren spielte er in einer ausschließlich türkischen Mannschaft. Das wurde ihm dann zu undiszipliniert; zu viele Alleingänge, zu wenig Strategie. Da geht mehr, dachte er. Er überzeugte befreundete Spieler, ein Team zu gründen. Fast alle haben schon als Jungs auf Hartgummiplätzen gespielt, in den Gitterkäfigen in Billstedt, Mümmelmannsberg oder Bergedorf. Saboor, der Kapitän, Yalcin, der Torhüter, Michi, der Allrounder. Sie suchen immer das Duell. Ihnen ist klar, dass sie untereinander ständig die Positionen wechseln müssen, um den Gegner zu bewegen und zu verwirren. Nur so ergeben sich auf dem engen Feld Lücken, durch die sie zum Torerfolg gelangen. "Im Prinzip haben wir schon immer Futsal gespielt, das wussten wir nur nicht", sagt Ulusoy.

Die Panthers wurden auf Anhieb Hamburger Meister. Wenige Monate später gewannen sie die erste deutsche Meisterschaft. Ein Jahr danach überstanden sie als erste deutsche Mannschaft die Vorrunde des Europapokals. "Eine riesige Sache", sagt Ulusoy. Erst in Riga schieden sie gegen professionellere Futsal-Teams aus Lettland, der Slowakei und Weißrussland aus. Die hätten fast mehr Betreuer als Spieler gehabt, erzählt Ulusoy.