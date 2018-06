Hamburgs größter Park ist zugleich letzte Ruhestätte. Der Ohlsdorfer Friedhof umfasst 391 Hektar, 235.000 Grabstellen, 800 Skulpturen, jede Menge Bäume, Wiesen, Teiche und Bänke. "Da kann man sich mit einem Buch hinsetzen", sagt Lutz Rehkopf, Sprecher der Hamburger Friedhöfe, "ohne Grillgeruch in der Nase." Grillen nämlich ist nachvollziehbarerweise verboten. Auch Joggen und Rennradfahren, weshalb Jogger und Rennradfahrer hier so schnell unterwegs sind, dass niemand sie einfangen kann.

Man darf auch nicht einfach mit dem Auto durch den Friedhof fahren.

Viele tun das trotzdem.

Eigentlich soll das Straßennetz, auf dem sogar zwei Buslinien verkehren, ja Steinmetzen, Gärtnern und Trauernden helfen, die Gräber ohne ewigen Fußmarsch zu erreichen. Wer aber morgens etwa an der Ampel Fuhlsbüttler/Alsterdorfer Straße steht, ist bass erstaunt, welche Massen an Steinmetzen und Gärtnern es zu geben scheint. Die alle in den Friedhof einbiegen, so schick gekleidet, als wollten sie ins Büro.

Die Wahrheit ist: Sie wollen ins Büro. Und um ein paar Minuten zu sparen, kürzen sie durch den Friedhof ab. In Kairo machen das die Menschen auch und treiben dabei noch Ziegen vor sich her. In Hamburg untersagt die Friedhofsordnung, "Friedhöfe ohne Aufenthalt mit Kraftfahrzeugen zu durchfahren".

Und so behaupten nicht wenige dieser Autofahrer, dass es natürlich ein Grab gebe, an dem sie halten wollten, um Blumen oder Wasser zu wechseln. Und merken sie, dass man ihnen folgt, machen sich ein paar tatsächlich an einer verkehrsgünstig gelegenen Grabstätte zu schaffen. Manchmal sogar an derselben wie der Fahrer vor ihnen.

Trauernde und Ruhesucher amüsiert das weniger. "Wir kennen das Problem und haben intensiv nachgedacht", sagt Lutz Rehkopf. Über Pförtner, über Schranken, die verhindern, dass man den Parkfriedhof durchquert. Doch ohne höhere Einnahmen, ohne eine große Spende sei das kaum finanzierbar. Ersatzweise öffnen die Friedhofstore seit Oktober erst um acht. Dann sei der Verkehr so dicht, sagt Rehkopf, und das Einfädeln aus dem Friedhof dauere so lange, dass sich Abkürzen kaum mehr lohne.

Doch, es rechne sich weiterhin, sagt ein Mercedes-Fahrer. Vor allem, wenn man das vorgeschriebene Tempo 30 ignoriere, denn wer kontrolliere hier schon? "Den Zeitgewinn lasse ich mir nicht nehmen. Und wenn ich mir notfalls jetzt schon ein Grab kaufe!"

Erwächst da vielleicht das Geschäftsmodell, mit dem sich die Schranken finanzieren lassen – wenn man sie dann noch will?