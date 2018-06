Zurzeit streiten sich Beiersdorf und Unilever um die Verwendung des Nivea-Blaus. Als ob es darum ginge! Als ob das entscheidend wäre! Ein Blick in die Historie.

Wir schreiben das Jahr 1911. In Irland läuft die Titanic vom Stapel, der italienische Kunstdieb Vincenzo Peruggia stiehlt die Mona Lisa aus dem Louvre, Roald Amundsen erreicht den Nordpol. Es sind dies alles Petitessen im Vergleich zum Geschehen in Hamburg.

Denn hier entwickelt Dr. Oscar Troplowitz die Fähigkeit, Wasser und Öl zu einer stabilen Creme zu formen. Zu mischen? Zu verschmaddeln? Worte reichen nicht aus, diese Innovation zu feiern. Grundstoff hierfür war Eucerit, der 08/15-Emulgator. Die alte Hilfsschmiere. Der olle Fettpudding. "Eucerit!", riefen die Chemiker damals hinter ihren Rauschebärten hervor, "aus dir wird nie was. Du Tortenfüller! Du Aushilfspaste!"

Dann: Auftritt Oscar Troplowitz. Er erkennt, dass eine Wasser-Öl-Emulsion die perfekte Basis für eine kosmetische Hautcreme abgeben würde. Nur noch der Name fehlt. "Um ihn zu finden, musste er nicht weiter schauen als auf die Creme selbst." Zitat Firmengeschichte Beiersdorf.

Und so schaute Dr. Troplowitz auf die Creme. Ließ sich inspirieren von dem sämigen Weiß. Wie sollte er die Salbe nennen? Kreml? Zu politisch. Kremhild? Genial, aber der Name würde Männer abschrecken.

Und dann, nach tagelanger Sitzung vor einem Schmelztiegel (angeblich später das Vorbild der Vereinigten Staaten) die Idee: Niveus. Das lateinische Wort für schneeweiß. Oder war es Nivea? Weil kein Wörterbuch zur Hand war, blieb es bei Letzterem. Oscar Troplowitz hatte eine Jahrhundertmarke aus der Taufe gehoben.

Von nun an hieß es: für Pasta nach Rom, für Paste nach Hamburg. Sätze wie "Jetzt gibt’s was auf die Poren" haben hier ihren Ursprung. In Hamburg ist die Emulsion zu Hause. "Ziehen Sie ein!", rufen bis heute die Makler. Daran sollten Beiersdorf und Unilever denken, wenn sie sich jetzt vor Gericht in den Haaren liegen.