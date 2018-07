"Wir müssen einmal ausführlich werden, vielleicht zum letzten Mal in unserem Jahrhundert." So hat es Walter Kempowski formuliert, als er vor zwanzig Jahren zur akustischen Umsetzung seines gigantischen Echolot-Projekts befragt wurde. Der Schriftsteller war ein Ausführlichkeitsweltmeister. Neben Romanen und Tagebüchern war es vor allem seine besessen vorangetriebene Sammlung von persönlichen Zeugnissen zum Zweiten Weltkrieg, die dem 2007 verstorbenen Kempowski Altersruhm bescherte. 1995 wählte der Regisseur Walter Adler aus dem Berg von Briefen, Tagebüchern und Dokumenten aus und erarbeitete mit dem Autor die Radioproduktion Der Krieg geht zu Ende: ein Collage einzelner Stimmen aus der Zeit zwischen Januar und Mai 1945, vorgetragen von zweihundert Schauspielern – darunter Ulrich Matthes, Rolf Boysen, Ben Becker, Corinna Kirchhoff, Dörte Lyssewski, Otto Sander, Leslie Malton.

Zum 70. Jahrestags des Kriegsendes kann man jetzt die Chronik jener verheerenden Monate als Hörbuch erleben, in neunstündiger, erschütternder Ausführlichkeit. "Wenn der Krieg aus ist, dann ist alles sicher schnell wieder vergessen" – so hebt eine Stimme gleichsam ironisch an. Es folgen unzählige, von überzeugten Nazis und Widerständlern, von Soldaten und Krankenschwestern, Kempowskis Eltern, vom amerikanischen General Patton bis zu Klaus Mann. Nie erfährt man, wer gerade spricht, manchmal kann man es sich erschließen. Es ist ein anonymer akustischer Malstrom, in dem jedoch das Individuum durch die ganz private Sicht nah heranrückt. Eine Epoche wird in Erlebnissen Einzelner hörbar, oft in absurder Parallelität von Terror und alltäglichem kleinen Glück.

Und noch ein sensationelles Hör-Dokument ist soeben aus den Rundfunkarchiven aufgetaucht, zuerst gesendet 1961 im WDR. Der Auschwitz-Überlebende Hermann Langbein hatte andere Ex-Häftlinge – Jehuda Bacon, Otto Wolken, Rudolf Vrba, Grete Salus – aufgesucht und interviewt; ergänzt um von Schauspielern eingesprochene Zeugnisse von Eichmann, Heydrich, Höß und anderen, produzierte er daraus mit seinem Freund H. G. Adler das Feature Auschwitz. Topographie eines Vernichtungslagers. In diesem frühen Dokument der Auseinandersetzung mit den Verbrechen nur 15 Jahre nach dem Holocaust klingen die Stimmen der Überlebenden unwillkürlich näher an den Erlebnissen als jene der Zeitzeugen, die wir heute aus TV-Produktionen gewohnt sind. Und ihre präzisen, realistischen Schilderungen des Lageralltags wurden in ein Deutschland gesendet, das damals mühsam begann, seiner Vergangenheit nicht mehr auszuweichen.