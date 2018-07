DIE ZEIT: Horst Krause, das könnte Ihr Künstlername sein.

Horst Krause: Ist es aber nicht. So heiße ich. Krause.

ZEIT: Sie sehen aus wie Krause, Sie spielen in Ihren Filmen oft einen Mann namens Krause, und dieser Fernseh-Krause macht den Eindruck, als sei er der echte Krause.

Krause: Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht, das ist für mich unwichtig. Ich mag meinen Namen sehr, auch meinen Vornamen. Horst. Das ist ein schöner deutscher Name.

ZEIT: Wäre Jean-Claude nach Ihrem Geschmack?

Krause: Nee. Oder John Krause. Nee, nee.

ZEIT: Sie haben Ihren Namen immer gemocht?

Krause: Als Kind nicht so. Das hing mit der Arroganz mancher Lehrer zusammen. Ich wurde 1941 in Westpreußen geboren, von dort mussten wir dann fliehen. Ich bin in der DDR aufgewachsen, und da gab es Lehrer, die mich bloß mit dem Nachnamen ansprachen. "Krause, steh mal auf!" Das war eine Respektlosigkeit, die ich nicht mochte. Das war nicht schön.

ZEIT: In Ihrem neuen Film Krüger aus Almanya, der am 11. April ausgestrahlt wird, heißen Sie Krüger. Er ist ein mürrischer Berliner, dem Türken auf die Nerven gehen, der aber überraschend nach Antalya aufbricht. Er will die Hochzeit seiner Enkelin mit einem Türken verhindern, gibt dieser Beziehung aber seinen Segen. Er rettet sogar die Hochzeit, die zu platzen drohte, in Wahrheit ist er ein mitfühlender Mensch. Erkennen Sie sich in ihm?

Krause: Es besteht immer ein Zusammenhang zwischen dem Darsteller und der Rolle. Deswegen gibt es ja Besetzungsbüros. Wer passt am besten zu der Figur? Ah, hieß es, der Krüger, das ist Krause.

ZEIT: Und wie viel Krause steckt in Krüger?

Krause: Ein bisschen immer. Man kann während des Films auch lachen, aber es ist trotzdem keine Komödie. Für mich ist Krüger eine anspruchsvolle Figur, die ich mit Leben gefüllt habe.

ZEIT: In dem Film Schultze Gets the Blues, in dem Sie einen ehemaligen Bergarbeiter mit einem Akkordeon spielten, starb der Held in den Sümpfen von Louisiana. Das war ungewöhnlich, die meisten Ihrer Filme sind eher heiter. Hätten Sie gern öfter eine traurige Seite herausgekehrt?

Krause: Mein Fach ist tragikomisch. Es ist immer etwas dabei, was eine Tragik hat, die mich ausfüllt.

ZEIT: Sie spielen oft griesgrämige Männer. Als Zuschauer bekommt man gute Laune, sobald man Sie mit Ihrer schlechten Laune miterlebt.

Krause: Die Griesgrämigkeit hat nichts mit Bösartigkeit zu tun, das ist ein großer Unterschied. Das Griesgrämige hat letztlich etwas mit dem Schmunzeln zu tun, das der Zuschauer empfindet. Es gibt natürlich auch böse Menschen, die nicht anders können. Ich kenne Menschen, die nicht glücklich sind, wenn sie nicht böse sein können. Die behandele ich wie Kranke, mit großer Freundlichkeit, und dann werden die ganz Bösen plötzlich unsicher.

ZEIT: Auf den ersten Blick wirken Sie in Ihren Filmen wie der hässliche Deutsche. Dann aber agieren Sie, und der hässliche Deutsche verwandelt sich in eine liebenswürdige Figur.

Krause: Ja, man sieht zunächst nur einen misstrauischen, vielleicht auch voreingenommenen Menschen. Und dann kommt es auf die Begegnungen dieses Menschen an. Es kommt darauf an, was er in der Welt erlebt, in die er hinausgezogen wird. Man kann dann auch mit ihm lachen – so wie auf jeder Beerdigung eine Situation entstehen kann, in der man anfängt zu lachen.

ZEIT: Oft werden Ihre Figuren in eine ferne, fremde Welt fortgerissen. Am Ende versöhnen sie sich mit dieser fremden Welt. Eine langsame Verwandlung.

Krause: Es ist die menschliche Seele, die dann zum Vorschein kommt. Ist die Seele gesund, dann kann diese Verwandlung gelingen.