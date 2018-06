Das ging schnell. Nicht einmal eine Woche nach der vorläufigen Einigung im Atomstreit mit dem Iran fallen die ersten Finanzinvestoren in das Land ein. An diesem Dienstag kündigte Charlemagne Capital – ein Hedgefonds aus London – an, mehr als 200 Millionen Dollar in die Aktien iranischer Unternehmen zu stecken.

Es ist der Startschuss für die große Iran-Bonanza. Die Hoffnung auf ein Ende der Sanktionen beflügelt weltweit die Fantasie von Unternehmern und Finanziers. Auf sie wartet ein Land mit enormen Rohstoffvorräten und einer gut ausgebildeten Bevölkerung von knapp 80 Millionen Menschen, die in den vergangenen Jahren praktisch nicht mit Waren aus dem Ausland beliefert werden konnten. Für Charles Robertson, Chefvolkswirt der Investmentfirma Renaissance Capital, ist der Iran "die letzte Gelegenheit auf dem Globus", so richtig Geld zu verdienen.

Die deutschen Unternehmen wollen dabei nicht außen vor bleiben. Waren aus Deutschland sind im Iran traditionell sehr gefragt, zahlreiche deutsche Banken und Industriefirmen hatten Niederlassungen in Teheran. Nach der Verhängung der Sanktionen sind die Ausfuhren in das Land eingebrochen, Institute wie die Commerzbank mussten die Geschäftsbeziehungen abbrechen. Heute unterhält nur noch eine Minderheit der deutschen Unternehmen Repräsentanzen in dem Land, die Exporte beliefen sich auf 2,4 Milliarden Euro – damit liegt der Iran in der Rangliste der wichtigsten Handelspartner noch hinter Ägypten und Algerien.

Das soll sich ändern, und so beginnen die Vorbereitungen für den Tag X. Ehemalige Geschäftspartner werden kontaktiert, Reisen geplant. Die deutschen Exporte in das Land könnten sich nach Schätzungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages in den kommenden fünf Jahren verdoppeln und könnten längerfristig einen zweistelligen Milliardenbetrag erreichen. Besonders groß ist das Interesse an deutschen Maschinen, aber auch die Automobilindustrie und die Chemiebranche könnten auf Aufträge hoffen. Die Wirtschaftsverbände trommeln deshalb mächtig für das Abkommen. Die Einigung mache "Hoffnung", sagt Wolfgang Büchele, Vorstandschef von Linde und Vorsitzender der Mittelost-Initiative des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI). Von einer Wiederaufnahme der Wirtschaftsbeziehungen "würden beide Seiten in erheblichem Maße profitieren".

Die deutsche Wirtschaft war immer gegen die Sanktionen, musste sich aber den politischen Realitäten fügen. Unter diesen Realitäten hatten hiesige Firmen besonders zu leiden. Denn oftmals konnten sie auch Waren, die eigentlich frei handelbar gewesen wären, nicht mehr ausführen – weil die deutschen Banken auf Druck der Amerikaner die Transaktion nicht finanzierten. Dagegen hatten US-Unternehmen weniger Probleme mit den Behörden und erhielten – wie der Zigarettenkonzern Philip Morris – immer wieder Ausnahmegenehmigungen.

Für die Amerikaner, klagen Deutschlands Bosse, seien Sanktionen immer auch ein Mittel der Exportförderung – und man fürchtet, dass die USA bei der konkreten Ausgestaltung des Abkommens in den kommenden Wochen ihren Unternehmen auch für die Zeit nach der Aufhebung der Sanktionen einen Startvorteil verschaffen wollen.

Aus Sicht der Wirtschaft zählt jedes Detail. Eine Forderung hat der BDI bereits aufgestellt: Für alle nach einer endgültigen Einigung zustande gekommenen Geschäfte soll ein Bestandschutz gelten – sie sollen also nicht angetastet werden, wenn die Sanktionen wieder verschärft werden, weil der Iran sich nicht an die Regeln hält.