Die USA sind ein geteiltes Land. Zwischen rechts und links verläuft ein Graben, über den man sich allenfalls Verwünschungen zuruft. Bei der Frage des Klimawandels kommt es zum Schwur. Während unter Liberalen der Zusammenhang zwischen CO₂-Emission und Erderwärmung als erwiesen gilt, versammeln sich im republikanischen Lager die Klimaskeptiker, die in Pilatus-Pose daran erinnern, wie unsicher auf dieser Welt alle Wahrheit sei. In der Klimafrage lehrt die Tea Party erkenntnistheoretische Selbstbescheidung.

Man muss sich dieses gesellschaftliche Klima vor Augen führen, um zu verstehen, warum ein Essay von Jonathan Franzen im New Yorker für so viel Empörung sorgt. Hat Franzen den Rechten den kleinen Finger gereicht? Zwar leugnet Franzen das "Faktum" des Klimawandels keineswegs, aber er ist skeptisch gegenüber einer Drohkulisse des Alles oder Nichts: entweder CO₂-Reduktion oder Weltuntergang. Franzen, der Hobbyornithologe, sucht einen individuellen Ausweg aus der kollektiven Ohnmacht. Gegen den globalen CO₂-Ausstoß vermöge der Einzelne nichts, aber er könne sich für den Schutz der Arten in seiner Umgebung engagieren. Sein Essay ist der naturlyrische Versuch, seine Resignation abzuschütteln. Weil er sich gegen das Abstrakte, die globale Erderwärmung, ohnmächtig fühlt, preist er das Konkrete. Er selbst nennt es eine franziskanische Haltung, die die konkrete Kreatur in Form von Naturreservaten schützt. Man könnte auch sagen: Franzen will lieber mit den Vögeln singen als mit den Wölfen heulen.