Vor drei Wochen hat an dieser Stelle der Intendant der Berliner Volksbühne, Frank Castorf, die Berliner Kulturpolitik heftig kritisiert (ZEIT 12/15). Er sprach von "Nichtprofessionalität", "fehlendem Wissen" und mangelnder "Grundkompetenz" der Verantwortlichen. Nun folgt ihm Claus Peymann, Castorfs großer Antipode, der im Interview auf dieser Seite mit ähnlichen Worten die hauptstädtische Kulturpolitik tadelt – als eine ahnungs- und visionslose.

Castorf, Intendant des Berliner Ensembles, ist ein Dekonstruktivist mit Hang zur Zombie-Kultur, Peymann dagegen ein Optimist, der noch im gesegneten Alter von 77 Jahren das helle Licht der wütenden Zuversicht verbreitet. Es entsteht ein seltsamer Zwieklang, wenn nun beide das Ähnliche sagen. Man mag das als Wehmutsgeheul alter Theaterkrieger abtun, welche damit fertig werden müssen, dass die großen Schlachten demnächst ohne sie geschlagen werden. Denn beide verlassen ihre Häuser nach langer Amtszeit im Jahr 2017, und beide wären wohl gern länger geblieben. Und doch, es gärt etwas in Berlin.

In einem offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Berlins, Michael Müller, hat Peymann in der vergangenen Woche den Kulturstaatssekretär Tim Renner "die größte Fehlbesetzung des Jahrzehnts" genannt. Weiterhin reagierte Peymann auf Gerüchte, Renner stehe in Verhandlungen mit dem Museumsmann Chris Dercon und wolle diesem die Intendanz der Berliner Volksbühne antragen. Peymann nannte eine solche mögliche Neuausrichtung der Volksbühne einen "Super-GAU wie damals die Schließung des Schillertheaters". Was steckt hinter diesem Vergleich? Peymann befürchtet, dass es bei der Berufung Dercons am Ende eventuell so käme wie einst beim Schillertheater – dass nämlich ein ganzes Ensemble aufgelöst werden würde. An dessen Stelle, so Peymanns Befürchtung, stünde dann ein austauschbares internationales Gastspielgeschehen, wie man es in Berlin tatsächlich an zahlreichen Orten findet – an der Volksbühne aber noch nicht. Kulturstaatssekretär Renner hat in einer Presseerklärung zwar inzwischen erklärt, Peymann sei Gerüchten aufgesessen, aber tatsächlich hat Renners Sprecher zuvor schon bestätigt, dass man mit Dercon verhandle. Weiter sagte Renner nun, fernes Echo eines Walter-Ulbricht-Zitates, "kein Mensch" habe die Absicht, "aus der Volksbühne eine Eventbude zu machen" und einem theaterfernen Menschen die Leitung zu überlassen; man wolle im Gegenteil das stark reduzierte Volksbühnenensemble "wieder wachsen" lassen.

Dennoch ist die Ahnung wohl nicht ganz falsch, dass Tim Renner, der einst ein bedeutender Musikmanager war, auch als Kulturpolitiker ein Manager sein wird – und nicht der Kenner jener Zusammenhänge, um die es in der Kulturpolitik auch geht. Ob Renner einen Begriff von der Bedeutung eines "stehenden" Ensembles hat, weiß man beispielsweise noch nicht – er hat es noch nicht bewiesen.

In einer vom Projektwahn betörten Stadt wie Berlin klingt der Begriff Ensemble ja tatsächlich wie etwas Traniges und Belastendes, das obendrein Versorgungsansprüche stellt. Aber das ist eine unsinnige Verkürzung: Es handelt sich beim festen Ensemble um ein großartig-größenwahnsinniges Langzeitexperiment; um den Aufbau eines Kollektivs, das ausschließlich von Möglichkeiten lebt, von Menschenmöglichkeiten. Und um die nicht weniger geisterhafte Entwicklung eines Publikums, das dieses Ensemble von Möglichkeitsmenschen dabei begleitet, wie es sich verwandelt – wie es in Verwandlungen lebt.

Auf der Vielzahl an festen Ensembles beruht der Reichtum des deutschen Theaters. Wer dessen Geschichte nicht kennt, steht in Gefahr, diesen Reichtum zu verspielen. Monika Grütters, die Staatsministerin für Kultur, scheint diese Gefahr zu ahnen. Sie hat Peymann nach dessen offenem Brief eine nicht nur ideelle Rückendeckung gegeben. In einer Erklärung ihres Ministeriums warnte sie davor, die Struktur der Volksbühne anzutasten:

"Das Land Berlin sollte sich sehr genau überlegen, ob es Doppelstrukturen zu kulturellen Angeboten schafft, die der Bund aufgrund der Hauptstadtklausel im GG (Grundgesetz, Anm. d. Red.) in der Stadt schon finanziert. Außerhalb von Berlin könnte dann die berechtigte Frage entstehen, ob das hohe Engagement des Bundes noch vertretbar sei? Die Volksbühne ist ein traditionsreiches und wichtiges Theater, mit dessen Zukunft die Berliner Kulturpolitik verantwortlich umgehen sollte."

Das ist mehr als der Rat einer Bundespolitikerin an ihre hauptstädtischen Kollegen. Es ist eine Drohung.

