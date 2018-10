Wieder einmal hat Paul Maar ein fantastisches Wesen erdacht – den Galimat, der eines Nachts im Zimmer des Jungen Jim auftaucht. Wünsche direkt erfüllen wie das Sams kann der Galimat nicht, aber er kann Dinge materialisieren und zaubert eine Erwachsen-werd-Pille herbei. Denn groß sein, das will Jim unbedingt. Der Junge lebt bei Onkel und Tante und wird in der Schule ziemlich gemobbt. Jim hat nämlich ein fotografisches Gedächtnis und lernt in seiner Freizeit ein Lexikon auswendig. Leider hat Jim aber auch einen Tick: Sobald er ein Wort hört, posaunt er die lexikalische Erklärung hinaus. Ziemlich neunmalklug, finden die Mitschüler. Reichlich frech, findet der Lehrer. Und was sagt der Autor Paul Maar?

DIE ZEIT: Herr Maar, waren Sie als Kind auch so ein begeisterter Lexikonleser wie Jim?

Paul Maar: Ich habe tatsächlich viel in einem Lexikon gelesen. Aus zwei Gründen: Ich fand spannend, was man da alles in kleinen Texten und Bildern entdecken konnte. Und mein Vater ließ mich dann in Ruhe. Er mochte es eigentlich nicht, wenn ich las. Sobald er mich mit einem Buch sah, fragte er immer, ob ich nichts Besseres zu tun hätte, oder gab mir irgendwelche Aufgaben. Das Lexikon aber war für ihn in Ordnung.

ZEIT: Vorn im Galimat steht, dass die Begriffe, die Jim lernt, aus dem Sprach-Brockhaus von 1935 stammen, dem Buch, aus dem Sie als Kind Ihr Wissen bezogen. Warum verwenden Sie so einen alten Schinken für eins Ihrer heutigen Bücher?

Maar: Dieser alte Sprach-Brockhaus ist ein ganz besonderes Buch für mich, weil er meiner Mutter gehörte. Sie starb, als ich noch ganz klein war. Mein Vater heiratete bald wieder, und wahrscheinlich wollte er seine neue Frau nicht mit alten Dingen der ersten Frau belasten. Es gab jedenfalls bei uns zu Hause nichts mehr, was von meiner Mutter stammte, bis auf diesen Sprach-Brockhaus. Vorn steht noch in ihrer steilen Handschrift ihr Name. Dieses Buch war für mich als Kind das einzige Erinnerungsstück an meine Mutter.

ZEIT: Haben Sie das Buch noch?

Maar: Natürlich, und ich lese immer noch darin. Auf einer Seite gibt es einen Wachsfleck, den habe ich neulich erst meiner Frau gezeigt und gesagt: "Schau, da habe ich nachts noch heimlich mit einer Kerze gelesen!" Mein Vater hat nach dem Gute-Nacht-Sagen immer die Birne so weit rausgedreht, dass das Licht nicht mehr ging. Er wusste, dass ich sonst stundenlang lesen und am nächsten Morgen müde in die Schule wackeln würde.

ZEIT: Heute schlägt man seltener im Lexikon nach, man schaut schnell im Internet. Tun Sie das auch?

Maar: Schon, aber mit Suchmaschinen findet man immer nur, wonach man sucht. Man muss ja zuerst einen Begriff eingeben, um dann Wissen zu erlangen. Das ist mit einem Lexikon anders. Da kann man beim Blättern auf den Seiten ganz viel entdecken, wonach man gar nicht gesucht hat. Das hat mich schon als Kind begeistert!