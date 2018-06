Es ist drei Uhr in der Nacht, als Oliver Samwer anruft – stocksauer, weil er sich von Henrich Blase über den Tisch gezogen fühlt. Samwer und seine Brüder haben sich in Blases Firma eingekauft und wollen auch ihren Anteil aufstocken. Doch Blase übergeht sie bei der entscheidenden Finanzierungsrunde. Ihr Anteil am Unternehmen wird kleiner statt größer. Siebenmal ruft Oliver Samwer in dieser Nacht noch an. Doch Blase bleibt hart. So zumindest steht es in der Samwer-Biografie Die Paten des Internets.

Wahrheit oder Legende? Henrich Blase muss lachen. "Das mit der Finanzierung ist richtig." Und das mit den Anrufen? "Ich habe mein Handy nachts immer aus ...", sagt er bloß.

Heute, sieben Jahre nach dem angeblichen Telefonterror, sind die Samwers die Stars der deutschen Internetbranche. Sie haben den Schuhhändler Zalando und die Start-up-Schmiede Rocket Internet an die Börse gebracht, die Zahl ihrer Unternehmungen ist kaum noch zu überblicken. Einmal aber haben sie den Kürzeren gezogen. Damals, bei Check24, gegen Henrich Blase.

Check24? Wer ab und zu Fernsehen guckt, hat den Namen sicher schon gehört, in der Werbung ist die Firma omnipräsent. Der Gründer ist aber kaum öffentlich bekannt. Dabei dürfte Blase nach den Samwers der erfolgreichste deutsche Internetunternehmer sein. Rund 300 Millionen Euro hat Check24 im zurückliegenden Geschäftsjahr umgesetzt, das Ende März endete. Hört sich nach wenig an. Doch tatsächlich geht es um sehr viel mehr Geld.

Check24 ist ein Vergleichsportal. Wer die Seite im Internet aufruft, tut das, weil er den günstigsten Versicherer, den höchsten Tagesgeldzins oder den billigsten Mietwagen sucht. Klickt der Nutzer auf eines der Angebote, kassiert Check24 vom Produktanbieter eine Provision – so kommen die 300 Millionen Euro zusammen. Der Wert der vermittelten Güter allerdings ist ungleich höher. Branchenkenner schätzen, dass über Check24 jährlich Produkte im Wert von fünf bis sieben Milliarden Euro umgeschlagen werden. Damit spielten die Münchner in Deutschland in einer Liga mit Amazon.

Der Frühstückssaal des Hamburger Hotels Atlantic. Gestärkte Tischdecken, schwere Vorhänge, Anzugmenschen, die das Handelsblatt lesen. Es ist kurz nach sieben, noch versperrt die Dunkelheit den Blick auf die Außenalster. Blase, beiger Pulli, hageres Gesicht, übermüdete Augen, ist für einen Tag in der Stadt, eine Hamburger Tochterfirma vollzieht gerade eine kleine Akquisition. Er lädt sich Müsli, Joghurt, Honig und Obst auf den Teller, bestellt einen grünen Tee – und sagt: "Wir gehen jetzt all-in." Er will also nicht aussteigen und Kasse machen, sondern expandieren.

Das erste Treffen mit Blase fand vor zwei Jahren am Firmensitz in München statt. Damals berichteten Wirtschaftsblätter von einer "Schlacht" zwischen Check24 und der HUK Coburg. Der Traditionsversicherer wollte es sich nicht länger bieten lassen, dass das Start-up mit seinen Preisvergleichen die Marge kaputt macht. Also gründete die HUK ein eigenes Vergleichsportal, um Onlinekunden zurückzuholen. Unter der Hand meinte Blase damals: "Die HUK wird damit keinen Erfolg haben, weil sie das Onlinegeschäft unterschätzt." Das hörte sich großspurig an, erwies sich aber als richtig. Anderthalb Jahre später gab die HUK auf. Rund 80 Millionen Euro soll sie das Abenteuer gekostet haben, sie selbst äußert sich aber nicht dazu. Unter den vielen Schlachten, die die "Old Economy" in den vergangenen Jahren gegen die "New Economy" verloren hat, dürfte das eine der teuren gewesen sein.

Mit welcher Gewalt Check24 die deutsche Versicherungswirtschaft umgepflügt hat, erkennt man daran, dass allein im vergangenen Jahr rund 750.000 Menschen ihre Kfz-Police über den Vergleichsrechner abgeschlossen haben. Für die Versicherungsbranche ist das in vielerlei Hinsicht bitter. Denn Portale wie Check24 schieben sich erstens zwischen die Versicherer und ihre Kunden, verderben zweitens durch transparente Übersichten die Preise und fordern drittens am Ende eine Provision als Vermittler. Rund 100 Euro, heißt es, fließen für eine einzige Autopolice.