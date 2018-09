Schweden zeigt: Der Kampf für Menschenrechte in Saudi-Arabien muss nicht hinter verschlossenen Türen geführt werden. Wochenlang stritten sich die beiden Länder in aller Öffentlichkeit, jetzt scheint ihr Disput beigelegt. Zurück bleibt eine standhafte Außenministerin, zurück kehren zwei Diplomaten. Der Streit bahnte sich an, als Schwedens Außenministerin Margot Wallström aus der Sphäre diplomatischer Sprechblasen ausbrach und Saudi-Arabien eine Diktatur nannte, die Frauen unterdrücke und mittelalterliche Strafen verhänge. Anlass war die zehnjährige Haftstrafe samt 1.000 Peitschenhieben für den Blogger Raif Badawi wegen angeblicher Beleidigung des Islams. Saudi-Arabien belegte Wallström daraufhin mit einem Sprechverbot bei einer Konferenz der Arabischen Liga, zu der sie ursprünglich als Ehrengast eingeladen war. Mehrere arabische Außenminister beschuldigten die Ministerin, die Scharia und damit den Islam zu verunglimpfen.

Schon vorher hatten schwedische Parlamentarier über den richtigen Umgang mit Saudi-Arabien gestritten: Ein bereits 2005 geschlossener Waffendeal zwischen beiden Ländern verlor immer mehr Unterstützer in Stockholm. Im März verkündete Schwedens Regierung, das Abkommen zu beenden. Wann genau sie dies beschlossen hatte, ist zwar unklar, aber die Entscheidung wurde genau einen Tag nach Wallströms Redeverbot bekannt gegeben und damit in einen Zusammenhang mit dem Auftrittsverbot gestellt. Riad berief wegen Wallströms "eklatanter Einmischung in interne Angelegenheiten" seinen Botschafter aus Stockholm zurück. Der Botschafter der Vereinigten Arabischen Emirate verließ Schweden ebenfalls. Außerdem kündigte Saudi-Arabien an, schwedischen Geschäftsleuten keine Visa mehr auszustellen.

Schweden entsandte daraufhin seinen ehemaligen Verteidigungsminister Björn von Sydow zum saudischen König Salman, mit Briefen von König Carl XVI. Gustaf von Schweden und des Ministerpräsidenten Stefan Löfven. Die Schreiben zeigten Wirkung: Weil Schweden sich entschuldigt habe, berichtete das saudische Staatsfernsehen, werde Riad seinen Diplomaten wieder nach Stockholm schicken.

Damit wäre die Geschichte eigentlich beendet, hätte Löfven nicht klargestellt: Die Schweden hätten sich keineswegs entschuldigt, sondern nur mitgeteilt, dass es ihnen leidtäte, sollten ihre Worte als Kritik am Islam aufgefasst worden sein.

Schwedens Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Grünen fühlt sich in der Pflicht, weltweit für Menschenrechte einzutreten, das kündigte sie bei ihrem Amtseintritt im Oktober an. Diese Politik hat in Schweden Tradition. 30 Wirtschaftsführer haben in einem offenen Brief davor gewarnt, Schwedens Glaubwürdigkeit mit einer Beendigung des Waffendeals aufs Spiel zu setzen. Aber statt von Waffenexporten sprechen die Unterzeichner lieber ganz allgemein von bilateralem Handel. Anscheinend ahnten sie, dass militärische Geschäfte bei der schwedischen Bevölkerung nicht gut ankommen. Wie eine Sprecherin des Außenministeriums bereits ankündigte, wird Saudi-Arabien auch künftig Visa für schwedische Wirtschaftsvertreter ausstellen.

