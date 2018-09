Die Moskauer Prozesse, mit denen Stalin den sowjetischen Machtapparat säuberte, sind bekannt für ihre abgefeimte Dramaturgie: Das Urteil stand meist schon vor dem Prozess fest, und trotzdem verzichteten die Angeklagten, durch Drohungen, Folter und Haft gebrochen, auf eine Verteidigung ihrer Person. Sie bezichtigten sich noch in ihren letzten Worten, schuldig und schwach zu sein, und lobten das System, das sie in den Tod schickte. Und dieses Stück wird nun an den Schulen wiederaufgeführt! Oder genauer (wir wollen ja nicht den Stalinismus verharmlosen): Die Dramaturgie der Prozesse ist es, die heute wiederkehrt, und zwar nicht im Fach Theater, sondern in einer Maßnahme mit dem Namen Lernentwicklungsgespräch, kurz LEG. In Hamburg, hier einmal pädagogische Speerspitze, ist das Gespräch den Schulen vorgeschrieben.

Einmal im Jahr, nach dem Halbjahreszeugnis, hat für dieses LEG der Schüler in Begleitung der Eltern vor dem Klassenlehrer Platz zu nehmen. Der Schüler wird dann aufgefordert, zu berichten, wo seine Schwächen liegen, manchmal auch seine Stärken, aber die sind nur halb so interessant, weil sie weniger Entwicklungspotenzial mit sich bringen. Natürlich weiß der Schüler schon sehr genau, wo seine Schwächen liegen, schließlich hat der Lehrer das ja für den Schüler vorweg entschieden – mit dem Zeugnis. Dem Schüler bleibt folglich nichts weiter übrig, als sich selbst anzuklagen. Hat er eine Vier in Physik, wird er sagen: "Na ja, in Physik bin ich leider nicht so gut." Und warum nicht, wird der Lehrer fragen. Auf keinen Fall wird der Schüler nun sagen: Ich bin schlecht in Physik, weil mein Lehrer das Fach so lahm unterrichtet. Auf keinen Fall wird er sagen: Ich bin schlecht in Physik, weil die Physis meiner Mitschülerin für Jungs in meinem Alter hundertmal interessanter ist als dieser lahme Unterricht. Auf keinen Fall wird er die Wahrheit sagen oder das System infrage stellen, stattdessen wird er die Schuld wieder bei sich selbst suchen. "Ich bin schlecht in Physik", wird er sagen, "weil ich zu viel mit meinem Nachbarn rede und nicht immer zuhöre."

"Aha", sagt dann der Lehrer. "Und was möchtest du nun machen?" Eine rhetorische Frage, versteht sich, denn der Schüler weiß genau, was man von ihm will. Und das wird dann auch in der sogenannten Lernvereinbarung, die der Schüler selbst auszufüllen hat, schriftlich festgehalten: "Ich möchte weniger den Unterricht stören, und ich wünsche mir, dass meine Eltern mich mehr unterstützen und nachmittags meine Hausaufgaben kontrollieren." Die Eltern, die während des Gesprächs die Rolle des bezeugenden Publikums übernehmen, nicken gewichtig, der Sohn und der Lehrer unterzeichnen noch die Vereinbarung, und das Stück ist über die Bühne.

Zugegeben, so werden die wenigsten LEGs verlaufen. Man wird den Lehrern zugutehalten können, dass sie das Gespräch so angenehm wie möglich gestalten und aufrichtig versuchen, "auf Augenhöhe" mit den Schülern zu reden, ganz so, wie es die Pädagogik des LEGs fordert. Nur: Die entspannte Gesprächssituation zwischen Schülern und Lehrern ist reines Wortgeklingel. Der Lehrer verteilt die Noten, der Schüler muss sie schlucken. Der Lehrer fordert, der Schüler muss genügen. Das sind die harten Fakten im Hintergrund. Ein Gespräch auf Augenhöhe? Augenwischerei!

Wozu dann die LEGs? Sie sollen dem pädagogischen Konzept zufolge dazu dienen, die Schüler für ihre "Eigenverantwortung zu sensibilisieren" und sie auf ihren "individuellen Bildungswegen" zu begleiten. Das klingt schön, hat aber einen Haken: Denn so wird schlichtweg verleugnet, dass die Schule ein gesellschaftlicher Zwangsapparat ist. Keinem Kind steht es frei, am Physik-, Mathe- oder Kunstunterricht, der ihm am Senkel vorbeigeht, nicht teilzunehmen, aber statt die Kinder mit dieser Wahrheit zu konfrontieren, setzt die Pädagogik der LEGs auf Internalisierung und Verschleierung. Der Schüler soll wollen, was er muss. Bis er vergisst, was er nicht will.

Eigenverantwortlich und individuell wird in diesem Skript nicht mehr agiert. Das wäre erst dann der Fall, wenn die Schule zu ihrem Zwangscharakter steht und den Schülern ein Gegenüber gibt, an dem sie sich reiben und mit dem sie sich auseinandersetzen können – bis hin zur Auflehnung und Ablehnung. Dann erst kann ein Schüler eigenverantwortlich und individuell etwa zum Schluss kommen, dass sich sein Lehrer die Eumelsche Zahl (oder wie immer sie heißt) sonst wohin schieben soll. Auch dann erst könnte er eigenständig erkennen, dass die Mathematik die Grundlagen unseres Lebens liefert und in ihrem Formalismus von einer Schönheit ist, der man durchaus verfallen kann.

Diese wahre Form von Eigenverantwortung ist umso wichtiger, als sie im späteren Leben noch gut gebraucht werden kann. Denn unser Leben wird heute wie nie zuvor geprägt von einer sanften Sozialtechnologie, die nach dem Muster der LEGs gesellschaftliche Imperative im Individuum zu verankern sucht. Anders als in den stalinistischen Schauprozessen, als noch harter Zwang dafür vonnöten war, wird dieses Ergebnis nun mit Anreizen, Verlockungen und einschmeichelnden Gesprächen erreicht. Was aber bleibt: Wir sollen am Ende aktiv bejahen, was das Kollektiv vorschreibt. Wir sollen joggen und schwitzen, aber das Ganze als Spiel betrachten, bei dem man lustvoll gegen sich selbst gewinnt, wir sollen von morgens bis abends arbeiten, aber natürlich freiwillig und mit überbordender Freude, weil der Job ja so herrlich kreativ ist, wir sollen uns durchleuchten lassen, bis der Staat und die Unternehmen alles über uns wissen, wofür wir dankbar zu sein haben, weil sie uns dann umso besser beschützen und versorgen können, wir sollen ...

Gesegnet, wer da in der Schule ein gesundes "LEGG MICH" zu sagen gelernt hat!

