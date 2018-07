Inhalt Seite 1 — Gelobt sei der Schurke! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schurke. Sagt das Wort mal laut, und rollt das r, so richtig, mit Anlauf: Schurrrrrke. Klingt gefährlich, oder? Und irgendwie beeindruckend!

Der Begriff ist alt, etwa 400 Jahre. Man vermutet, dass er etwas mit schüren zu tun hat. Im Sinne von: ein Feuer schüren. Wer das tut, kriegt leicht Rauch und Ruß ab und hat am Ende ein schwarzes Gesicht. Und weil Diebe sich manchmal schwarz maskieren – eine Maske mit Blümchen wäre zu auffällig und auch irgendwie lächerlich –, weil sie also rußschwarz sind im Gesicht, diese Finsterlinge, deshalb nannte man sie Schurken.

Das Wort tauchte dann lange nur noch in Büchern und etwas altmodischen Filmen auf. Aber irgendwann kam der Schurke wieder in Mode. 1997 sprach der damalige amerikanische Präsident George W. Bush zum Beispiel von "Schurkenstaaten". Damit meinte er Länder, in denen Menschen schlecht behandelt werden und die andere Nationen bedrohen. Ob Herr Bush immer so richtig lag mit seiner Einschätzung, wer ein Schurke ist und wer nicht, ist eine knifflige Frage. Klar ist aber, dass zum Schurken immer jemand gehört, der gut ist, der sich an Regeln und Gesetze hält. Der Schurke ist nämlich jemand, von dem andere sagen: Er ist gefährlich, wir müssen aufpassen bei ihm, wir müssen was gegen ihn tun.

Es gibt also keinen Schurken ohne den Guten. Und der Gute braucht, um so richtig gut dazustehen, einen fiesen Gegenspieler. Am besten eben einen richtigen Schurken. Nur neben ihm kann der Held glänzen und beeindrucken. Ohne den Schurken wäre der stärkste, mutigste, tapferste Superheld bloß langweilig.

In den Superhelden-Comics wird diese Regel schon lange befolgt. Am deutlichsten könnt Ihr das an Superman sehen. "Der Mann aus Stahl", wie ihn seine Bewunderer nennen, wurde 1932 in Amerika erfunden, und von Anfang an hatte er richtig üble Gegenspieler.

Am fiesesten war Lex Luthor, ein Milliardär und Geschäftsmann, der die Welt beherrschen wollte. Luthor und Superman waren als Kinder Freunde gewesen. Aber Superman wuchs in einer liebevollen Familie auf, während Luthor von seinem Vater immer nur getriezt und beschimpft wurde. Man kann verstehen, dass er traurig war und wütend. Später, als er viel Geld geerbt hatte, wollte er nur noch mächtig sein und sich nichts mehr gefallen lassen. Lex Luthor wurde ein Superschurke, weil er Superman herausforderte.

Die Leserinnen und Leser der Comics lieben diese Geschichten. Die Welt ist ganz klar eingeteilt: hier der Gute, dort der Böse. Aber mal ehrlich: So jemand wie Superman ist doch auch irgendwie unheimlich. Einer, der immer nur nett ist, der alles richtig macht und nie mal schlechte Laune hat – so jemanden kann es doch gar nicht geben! Schließlich denkt jeder auch mal was Fieses. Und dass man am liebsten allen sagen würde: "Jetzt bestimme ich!", das kennen auch viele.

Deshalb finden viele die Superhelden vielleicht erst mal toll, aber interessanter sind doch die Schurken. Im echten Leben will man jemandem wie Luthor zwar lieber nicht begegnen, aber auf Buchseiten oder im Film sind solche Typen faszinierend. Weil sie Stellvertreter für das sind, was wir an uns nicht mögen oder von dem wir uns nicht eingestehen, dass wir es gerne wollen.

Einfach gesagt: Schurken sind manchmal sehr, sehr menschlich. Die Gründe, warum sie etwas tun, sind allerdings oft kompliziert und aus vielen, oft sogar widersprüchlichen Gefühlen und Gedanken zusammengemischt. Kaum einer ist einfach grundlos böse, oft sind sie unsicher und gekränkt. Sie haben mal etwas Schreckliches erlebt und zahlen es der Welt nun mit Boshaftigkeit zurück.

Schaut Euch nur mal die berühmten Schurken aus Euren Lieblingsbüchern und Lieblingsfilmen an: Das sind meistens keine mit sich selbst zufriedenen Leute, die immer wissen, wo es langgeht. Es sind Typen mit riesigen Problemen.