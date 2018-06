Die Hamburger Kaufleute wollten Sicherheit für ihr Geld, aber sie mussten drängeln, bis die Hansestadt 1619 beschloss, die Hamburger Bank zu gründen. Die florierte schnell. Doch natürlich wollte kein Kaufmann, dass der andere davon erfuhr, wie viel er selbst besaß oder welche Geschäfte er machte. Schutz bot hier Punkt 6 der Satzung: Da hieß es, allen Mitarbeitern sei es "bei ihrem geleisteten Eyde und höchster Strafe verboten, Niemandem, was in Banco passiret und geschrieben wird, zu offenbaren". Das deutsche Bankgeheimnis war geboren.

Wie ernst das Schweigen über Geldfragen einst genommen wurde, zeigt eine Vorschrift Friedrichs des Großen, als dieser 1765 in Preußen die Königliche Giro- und Lehn-Banco gründete. Darin verbot der Alte Fritz allen Bürgern "bei Unserer Königlichen Ungnade", den Finanzen anderer nachzuforschen; zugleich durften die Mitarbeiter nichts offenbaren. "Zu dem Ende sollen sie bey Antretung ihres Amtes besonders schwören, daß sie alle die Geschäfte, die sie als Bediente der Banco unter Händen haben werden, als das größte Geheimniß mit in ihre Grube nehmen werden." Vertraulichkeit galt bis in den Tod. Ob jemand wild spekulierte oder der Geliebten Geld zukommen ließ: Der Bankier wurde zum Inbegriff des verschwiegenen Vertrauensmannes. Das nutzte dem Kunden, der Bank und auch dem Staat: Nur dort, wo Vertrauliches geheim blieb, ließen sich Händler, Unternehmer und Reiche nieder.

So sehr Banken auch bis heute mit dem Bankgeheimnis werben – nie wurde es in Deutschland in einem Gesetz festgehalten, somit "nie so ganz gewürdigt", wie Thorsten Höche, Chefsyndikus beim Bundesverband deutscher Banken, mit Bedauern anmerkt. Das Bankgeheimnis ist eine vertragliche Zusicherung der Banken gegenüber ihren Kunden. Der Staat muss es respektieren, doch wenn nötig, kann er im klar definierten Rahmen Einsicht verlangen. Deshalb dürfen Banker in Zivilverfahren die Auskunft verweigern, nicht aber in Strafverfahren.

Das Problem: Im Schutz des Bankgeheimnisses lässt sich mauscheln. Verbrechen braucht Geld, Verbrechen schafft Geld – und wie soll der Staat diesem Geld auf die Spur kommen? So haben sich Regierungen weltweit immer neue Zugriffsrechte gesichert. Zunächst ging es gegen die Organisierte Kriminalität, nach 2001 gegen den Terrorismus und seine Finanziers. Zu guter Letzt gegen die Steuerhinterzieher. Selbst die Schweiz, wo das Bankgeheimnis gesetzlich verankert ist und zum nationalen Selbstverständnis gehört, schließt sich dem automatischen Informationsaustausch an, der ab 2017 eine internationale Zusammenarbeit der Finanzbehörden ermöglicht.

Um der Strafe zu entgehen, zeigten sich 2014 fast 40.000 deutsche Steuerhinterzieher selbst an. Dies verhalf einem Verwandten des Bankgeheimnisses zu neuer Popularität: dem Steuergeheimnis. Es gilt offiziell für Behörden, im Alltag aber auch für Heiko Hoffmann von der KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft. Der Steuerberater hilft Mandanten seit zwanzig Jahren bei Selbstanzeigen. Oft erfährt er Dinge, von denen nicht einmal die Ehefrau weiß. Mandanten empfängt er in einem abgeschlossenen Bereich seines Büros, jedes Papier landet im Schredder, der Schreibtisch muss immer leer sein. Auf Hoffmann ist Verlass: "Bei meinen Fällen waren auch häufig sehr große Vermögen, sehr prominente Mandanten dabei, doch kein Fall ist jemals nach außen gedrungen."

Und das Bankgeheimnis – ist es mausetot, wie EU-Steuerkommissar Algirdas Šemeta behauptet? Solche Sätze, findet Syndikus Höche, offenbarten "ein konservatives Verständnis von Geheimnis", das nur den Blick des Staates durchs Schlüsselloch berücksichtige. Dabei gehe es immer stärker um den Schutz der Bürger vor Dritten. "Wir bezahlen heute nicht mehr mit Geld, sondern mit unseren Daten", sagt Höche. Und gerade Finanzdaten seien sehr relevant, "wenn Sie wissen wollen, was ein Mensch macht oder machen könnte". Statt gegen den Staat verteidigen Banken die Daten ihrer Kunden heute vielmehr gegen Facebook, Google und Apple. Zugleich greifen gerade unzählige neue Firmen die Banken an, mit schicken Überweisungs-Apps und digitalen Geldanlagen. Noch sind sie klein, aber sie wachsen schnell. Was eine ganz neue Frage aufwirft: Stirbt das Bankgeheimnis, wenn die Banken sterben?

Der Autor ist studierter Volkswirtschaftler und Redakteur im Wirtschaftsressort der ZEIT.