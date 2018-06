Nehmen wir an, ein Mann will seine Nachbarin vergewaltigen. Das stellt er sich schon lange vor, aber besonders, seit er wegen eines anderen Gewaltverbrechens eingesperrt ist. Die Richter haben ihn für schuldunfähig befunden und in einer forensisch-psychiatrischen Klinik untergebracht. Hier soll er gebessert werden.

Die Therapeuten trainieren mit ihm nun soziales Verhalten. Der Mann ist nicht dumm. Er weiß, dass er die Ärzte von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden hat – das ist Alltag im Maßregelvollzug. So sichern sich die Therapeuten ab. Denn anders als ihre freien Kollegen haben sie nicht nur den Auftrag, Krankheit zu lindern, sondern auch eine ordnungspolitische Funktion: Sie schützen die Gesellschaft vor gefährlichen Straftätern.

Unser Mann weiß also, er muss auf der Hut sein. Alles, was zwischen ihm und dem Therapeuten – in einem per Gesetz definierten vertraulichen Gespräch – besprochen wird, ist nicht wirklich vertraulich, es beeinflusst seine Kriminalprognose. Wenn er jetzt von seinen Zwangsvorstellungen berichtet, gar eine Straftat ankündigt, ist der Psychiater verpflichtet, dies den Richtern der Strafvollstreckungskammer mitzuteilen.Warum also sollte er darüber reden? Und wie soll umgekehrt einer therapiert werden, wenn er das, was ihn umtreibt, für sich behält? "Dass da irgendwelche geheimnisvollen Dinge offenbart werden, so etwas passiert ja in einer vernünftig betriebenen Behandlung nicht", sagte der forensische Psychiater Rüdiger Müller-Isberner einmal vor dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags. Also kein Problem?

Man mag einwenden, dass der Mann ohnehin nie von seinen Fantasien erzählen würde. In einer vollumfänglichen Vertraulichkeit wäre dies aber immerhin denkbar. In der Realität gibt es die aber nicht – jedenfalls nicht für Straftäter. Der Psychologe Markus Feil sieht die Praxis, in der die Aufhebung der Vertraulichkeit zur Bedingung für eine forensische Psychotherapie geworden sei, kritisch. Psychotherapeuten redeten eher mit der Polizei über die Patienten, als zu schweigen. Das mag dem Opferschutz dienen, doch was ist mit dem Schutz des Patienten? "Für den forensischen Bereich scheint nicht (mehr) zu gelten, was Kernstück ärztlicher Berufsethik ist: Vertraulichkeit", schreibt Feil in Recht und Psychiatrie.

Dieser Konflikt sei in forensischen Psychotherapien zentral. Therapeuten müssten "immer auf den Aspekt der Gefährlichkeit hören und entscheiden, ob sie das Mitgeteilte noch in der Behandlung zu bearbeiten in der Lage sind oder ob sie sich offenbaren müssen". Das Doppelmandat macht den Therapeuten in der Forensik zum Diener zweier Herren. Er muss jedes Mal aufs Neue entscheiden, wem er sich mehr verpflichtet fühlt. Das kann zur Zerreißprobe werden, auch wenn in der Praxis krasse Fälle eher selten sind. Meist tauchen Fragen auf wie: Sag ich dem Bewährungshelfer, dass der Patient alkoholisiert zur ambulanten Therapie erschien? So ist es für den Patienten immer eine Lotterie, ob er an einen unsicheren Therapeuten gerät, der jede Kleinigkeit an die Behörden durchfunkt, oder einen selbstbewussten, der bereit ist, die Intimsphäre zu wahren und nur wirklich Strafrelevantes weiterzugeben.

Hans-Ludwig Kröber, forensischer Psychiater in Berlin, sieht hingegen "nur wenige Probleme mit der Schweigepflicht". Da kein Patient freiwillig im Maßregelvollzug sei und es sich um "eine staatlich angeordnete Zwangstherapie" handle, müsse die Klinik darüber eben auch berichten. Das könne sogar ein Vorteil für den Patienten sein, denn so sei die Klinik besser zu kontrollieren, und das Gericht könne kompetenter entscheiden, "wann Schluss sein kann mit der Freiheitsentziehung". Doch eines müsse allen Therapeuten klar sein: "Ärzte sind nicht Agenten der öffentlichen Sicherheit, sie sind allein dem Wohl ihres Patienten verpflichtet. Der Sicherheitswahn darf nicht so weit gehen, dass sie vor allem staatliche Wächter des Wohlverhaltens sind."

Der Autor ist Gerichtsreporter und Redakteur im Investigativressort der ZEIT.