Auf der Flucht vor dem Schrecken aus der Steppe suchte er mit den Seinen Schutz in einem Weltreich. Er bot dem Herrscher sich und seine Krieger als Verbündete an und zog für ihn in eine Schlacht, in der er fast die Hälfte seiner Männer verlor. Nach dem Tod seines undankbaren Herrn versuchte er die Spannungen zwischen den beiden Nachfolgern für seine Ziele zu nutzen: Er wollte für seine Dienste bezahlt und als Bundesgenosse anerkannt werden, seine Leute sollten regelmäßig versorgt werden und Land erhalten. Aber einer der Nachfolger entließ ihn ohne Bezahlung, so hielt er sich zwei Jahre lang plündernd in dessen Ländern schadlos. Dreimal wurde er von einem erfahrenen General besiegt, doch immer wieder trieb es ihn zu neuen Kriegszügen in dem langsam zerfallenden Weltreich. Dann verschwand er für zwei Jahre aus der Geschichte.



Als er wieder auftauchte, hatte er die Seite gewechselt: Nun war er Verbündeter ebenjenes Generals. Endlich wurde ihm die erkämpfte "Kostenerstattung" zugesagt, dann jedoch widerrufen. Um seine Forderungen durchzusetzen, griff er die noch immer glanzvolle Hauptstadt an. Er schnitt sie vom Nachschub der dringend benötigten Lebensmitteln ab, bis ihm die hungernden Einwohner ein riesiges Lösegeld und einen Bündnisvertrag zugestanden. Doch wieder wurde die Zusage widerrufen. Da drang er mit seinen Männern in die Stadt ein. Drei Tage lang plünderten sie, schonten jedoch die Einwohner und die Kirchenschätze. Dann zog er ab, einem fernen Land entgegen. Auf dem Weg starb er, sein sagenhaftes Grab ist unauffindbar. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 14:

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, geb. 1985 auf Madeira, Kapitän und Rekordtorschütze in Portugals Fußball-Nationalmannschaft, verlor mit ihr 2004 bei der EM im eigenen Land sowohl im Eröffnungsspiel als auch im Finale gegen Griechenland