Wenn bei uns in Deutschland mal der Unterricht ausfällt, wird oft gejubelt. In Syrien haben viele Kinder schon lange schulfrei, aber niemand freut sich darüber. Seit vier Jahren gibt es in dem Land Kämpfe und Gewalt, jede vierte Schule ist inzwischen kaputt, komplett zerstört oder wird von Soldaten belagert. Drei Millionen Kinder in Syrien können deshalb nicht lernen, schätzen Helfer.

Dazu kommen die vielen, vielen Familien, die auf der Flucht sind. Die meisten suchen in den Nachbarländern Syriens Schutz und leben oft in großen Lagern. In manchen gibt es zwar so etwas wie Ersatzschulen, doch immer mehr Kinder dort bekommen keinen Unterricht.

Aber ist es denn überhaupt wichtig, Rechnen und Schreiben zu üben, wenn man kein Zuhause mehr hat oder sogar fürchtet, getötet zu werden? Ja, es ist wichtig. Zum einen, weil es den Kindern für einige Stunden am Tag ein Gefühl von normalem Leben gibt: Sie gehen zur Schule, wie alle Kinder es tun sollten. Und es ist auch wichtig, weil der Krieg hoffentlich irgendwann vorbei ist und weil diejenigen, die heute Kinder sind, irgendwann arbeiten und Geld verdienen wollen. Und dafür brauchen sie eine Ausbildung.

Hilfsorganisationen haben deshalb in der vergangenen Woche viele Länder der Welt aufgefordert, mehr Geld für Syrien zu spenden. Die Europäische Union hat versprochen, gut eine Milliarde Euro extra zu geben. Ein Teil des Geldes soll genutzt werden, damit syrische Kinder wieder lernen können.