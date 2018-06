Es gibt ja Leute, die schon als Kinder wissen, was sie einmal werden wollen, dann aber doch was anderes machen – bis sie nach Ewigkeiten wieder zu Plan A zurückfinden, als Spätberufene. So liegt der Fall beim Sea Containers House an Londons South Bank. Als man es vor knapp 40 Jahren am Themse-Ufer hochzog, sollte zunächst ein Luxushotel hinein. Stattdessen wurde ein Bürogebäude draus. Das diente die längste Zeit der Schiffsfrachtfirma Sea Containers als Hauptquartier, daher der Name. Jetzt aber, nach der Firmenpleite und ein paar Jahren Leerstand, darf das Haus doch noch sein, wofür es ursprünglich gedacht war: ein schickes Hotel. Die amerikanische Luxusmarke Mondrian gibt damit ihr europäisches Debüt.

Eine Schönheit ist der breite, 14-stöckige Kasten nicht gerade. Aber wenn man erst mal drin ist, spielt das ja kaum noch eine Rolle. Jetzt zählt die Innenarchitektur. Dafür hat das Hotelunternehmen einen internationalen Star aus London gecastet: Tom Dixon, der in den achtziger Jahren verrückte Stühle aus Metallschrott bastelte und seit einiger Zeit vor allem mit eleganten metallenen Lampen erfolgreich ist.

Auch für sein erstes Hotelprojekt schleppt Dixon eine Menge Metall an. Gleich in der Lobby trumpft er mächtig auf. Eine kupferne Wandverkleidung von vier Meter Höhe und 68 Meter Länge, gewölbt wie ein Schiffsbug, verläuft entlang des Rezeptionstresens und weit darüber hinaus. Macht Eindruck – wie die drei monströsen, mannshohen Kettenglieder, die mitten im Raum liegen, womöglich ein Sinnbild für Andocken und Ankerwerfen.

Man bestaunt sie eine Weile, diese Spezialitäten des Hauses, des Hauses Dixon. Dann fällt einem wieder ein, dass eine Lobby, anders als ein Showroom, nicht für die Dinge gemacht ist, die drinstehen, sondern für die Menschen, die hier einchecken. Und als Mensch fühlt man sich in dieser Lobby eher unbehaust. Nachdem der Showeffekt abgeklungen ist, möchte man schnell weiter. Also aufs Zimmer.

Das gibt sich zurückhaltender. Mittelgrau ist der Teppich, hellgrau die Bespannung des Schreibtischstuhls, dunkelgrau das lederne Heck des Bettes. Die Wände sind weiß, Sessel, Schrank und Schreibtisch schwarz. Klassische Formen, zeitgenössisch verschlankt und zugespitzt. Als bunten Spritzer erlaubt sich Dixon ein wenig Magenta: auf dem Bettüberwurf, als Kissen im Sessel und als dekorativ herablaufende Mega-Farbnase an der Wand. Alles passt prima zusammen, mal abgesehen von einem Sortiment Minibar-Kokolores, das störend auf einem Schränkchen verteilt ist, statt still darin zu ruhen. Es hapert nur wieder, wie in der Lobby, am Raumgefühl. Das Zimmer liegt, großer Hingucker!, zur Themse raus. Durchs extrabreite Fenster sieht man rechts die Blackfriars Bridge, linker Hand hat die HMS President festgemacht. Doch das Bett ist nicht auf den Fluss ausgerichtet, sondern auf den Flachbildschirm, und auch der Sessel dreht dem Strom den Rücken zu. Wie unsensibel dem Ausblick gegenüber! Wer frech genug ist, schnappt sich ein paar Kissen, schwingt sich aufs überbreite Fensterbrett und rückt dem Panorama damit besonders nahe. Das wird bestimmt nicht gern gesehen, aber da kann man nur sagen: selber schuld.

Verglichen mit den zarten Tupfern auf dem Zimmer, pumpt Dixon die beiden Bars und das Restaurant des Hauses ordentlich mit Farbe voll. Die Dachbar Rumpus Room ist mit Sesseln und Sofas in Weinrot und Violett bestückt, dazu gibt’s Messingglanz und goldenes Licht. In der Dandelyan Bar im Erdgeschoss windet sich ein rosa Endlossofa vor froschgrünen Wänden um mehrere Ecken. Und im Sea Containers Restaurant nebenan lehnt man entweder in gelben oder in blutroten Polstern. Wobei die Farbe beim Abendessen kaum mehr zur Geltung kommt, so weit sind die Lampen heruntergedimmt. Der Geräuschpegel dagegen ist beachtlich. Viele Briten dies- und jenseits der 40 haben Platz genommen, trotz Jackett und Kostüm ganz unsteif gekleidet. Alle Tische sind besetzt, bestimmt nicht nur mit Hotelgästen. Das Essen, nahöstlich inspiriert, will eher animiert als anspruchsvoll rüberkommen, was bei gegrillter Aubergine mit Minzjoghurt und Datteln oder einem Lamm-Fladenbrot mit Romesco und Ricotta durchaus gelingt.

Beim Wechsel in den Rumpus Room, auf einen spätabendlichen Cocktail, verjüngt sich die Klientel um fast eine Generation. In der Panorama-Bar arbeiten hauptsächlich junge Bankangestellte nach der soundsovielten Überstunde an ihrer work hard, play hard- Routine. House-Musik unterstützt sie dabei, auch wenn die Büroklamotten nicht recht mit dem auf Glamour frisierten Ambiente harmonieren wollen. Glamourös ist dafür der Blick hinaus in die nächtlich glitzernde Stadt.

Am nächsten Tag nach dem Check-out ein letzter Kaffee im Den, einer kleinen Lounge-Zone zwischen dem Restaurant und der Dandelyan Bar im Erdgeschoss. Schöne, farblich fein abgestimmte Möbel mit viel Samt und Messing auch hier. Aber wie lieblos wurden sie in die knappe Fläche hineingewürfelt – als hätte man dringend eine Alternative zur Lobby ausweisen müssen, eine zweite Zone für die gepflegte Zwischenzeit, und hätte keinen Flecken mehr gefunden als diesen unglücklich von Säulen und Wänden bedrängten Transitbereich.

Dort rücken einem Dixons Grenzen noch einmal dicht auf den Pelz: Seine Stücke und deren Kombination sind meist wunderbar. Aber dann kriegt er sie nicht ordentlich im Raum verteilt. Liegt es am unglücklichen Schnitt des Hauses? Womöglich bietet das Sea Containers House doch einen zu engen Rahmen für ein zeitgenössisches Luxushotel, und die nachgeholte Erfüllung der frühen Berufung war keine gute Idee.

Zum Ausgleich bringt einen die tube später nach Kensington, wo Dixon in einem alten Lagerhaus am Kanal seinen eigenen Laden betreibt. Zauberhafte Lampen, Stühle, Teppiche, viel Zeug auf wenig Platz. Aber hier spielt die Enge natürlich gar keine Rolle, hier träumt man ja vom Dixon-Stück im eigenen Haus. Wenn es dort nur den rechten Raum gäbe!