Darf der Staat seine Bürger dazu verführen, bessere Menschen zu werden? Mit Psycho-Tricks? Die Deutschen hin und wieder ein bisschen in die richtige Richtung zu stupsen, das wird ja wohl erlaubt sein, scheint die Bundesregierung zu glauben. "Nudging" heißt die unterschwellige Verhaltensanleitung im angelsächsischen Raum, und dort hat sie schon viele Freunde in den Staatskanzleien gefunden. Das leider anschaulichste und daher am häufigsten zitierte Nudging-Beispiel ist die aufgemalte Ziel-Fliege im Pinkelbecken.

Wo vergleichbare soziale Optimierung noch denkbar wäre, soll jetzt eine Arbeitsgruppe auch im Kanzleramt ergründen. Justizminister Heiko Maas (SPD) kann sich vorstellen, "im Bereich des Verbraucherschutzes, in der digitalen Welt oder im Finanzmarkt viele spannende Anwendungsmöglichkeiten" zu finden.

Deutschlands letzten Liberalen geht der Puls. "Lockung, Verführung und unbemerktes Einwirken auf die Psyche ist etwas für Werbeagenturen, nichts für den Rechtsstaat", warnt der Exverfassungsrichter Udo Di Fabio im Spiegel. Und FDP-Chef Christian Lindner nennt Nudging im Handelsblatt "die Vorstufe zum harten Paternalismus".

Nun mal langsam. Richtig ist, dass man sich vor Remplern fürchten muss, wenn Heiko Maas vom Anstupsen anfängt. Richtig ist aber auch, dass nicht mal Liberale ein Recht darauf haben, nicht verführt zu werden. Ich jedenfalls bekenne: Ich werde gern verführt – und warum nur von der Sünde, wenn’s auch vom Gesetz geht? Meine Lieblings-Nudgers sind diese Smiley-Displays an Ortseingängen. Bremst man den Raser in sich auf 50 Stundenkilometer herunter, erscheint auf ihnen ein Lachgesicht. Es ist ein fast schon entwürdigend primitives Anreizspiel, ästhetisch weit unter den Teletubbies, aber es funktioniert. Bin ich jetzt eine "Labormaus" (Di Fabio)? Meiner Beobachtung nach habe ich eher als mündiger Bürger die autonome Wahl getroffen, als Belohnung für meine Ordnungstreue einen Smiley aufleuchten sehen zu wollen. Bisschen peinlich, aber wahr.

Problematisch wird die Sache natürlich, wenn wir politisch gestupst werden, ohne es zu merken. Da muss man vor sein. Bloß, wo verläuft die Grenze zwischen Fremdsteuerung und Autonomie? Beim "Macht mehr Kinder"-Betreuungsgeld? Bei der "Wählt Mutti"-Mütterrente? Oder schon bei Katja "Der-Rock-ist-knielang-hübsch-und-praktisch" Suding? Tja, schwierig. Das müssen Sie schon selbst entscheiden.