In Großbritannien ist am 7. Mai Wahltag, und in den Umfragen hat bisher keine der beiden großen Parteien die Nase vorn. Auch die City of London hat keinen erkennbaren Wunschkandidaten, zumindest unterstützen die Dachverbände der Finanzindustrie offiziell weder den konservativen Amtsinhaber David Cameron noch seinen Herausforderer Ed Miliband von Labour. Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt, ermahnt Anleger bereits eindringlich, sich auf unruhige Zeiten einzustellen, sollte aus den Wahlen eine Minderheitsregierung hervorgehen.

Konkret warnen Blackrocks Analysten vor zwei Szenarien: Wird Ed Miliband Premierminister, dann nur mithilfe der schottischen Separatistenpartei SNP, und die wird ihren Einfluss dafür nutzen, Schottlands Unabhängigkeit weiter zu verfolgen, auch wenn die Schotten letztes Jahr dagegen gestimmt haben. Dann wäre da Milibands Versprechen, den britischen Schuldenberg von 1,56 Billionen Pfund – oder 81,6 Prozent der Wirtschaftskraft – nur langsam abzutragen. Beides mache Großbritannien zu einem Wackelkandidaten, der stark "auf den guten Willen" der Märkte angewiesen sei, um sich zu finanzieren, so Blackrock. Eine konservativ ausgerichtete Regierungskoalition unter David Cameron hingegen birgt das Risiko, dass die Briten schon 2016 für den Austritt aus der EU stimmen. Was dann passiert, will sich selbst Blackrock nicht ausmalen.

Britische Anleihen und das Pfund Sterling werden mit erhöhter Vorsicht gehandelt. Wer an seinem Vermögen hängt, sollte Großbritannien wohl vorerst meiden. Oder er glaubt wie die US-Investmentbank J.P. Morgan eher daran, dass der Ausgang der Wahlen "nicht annähernd so ausschlaggebend" sein wird wie andere Faktoren der Finanzwelt – wie die Frage, was die Weltwirtschaft macht, wenn die US-Notenbank tatsächlich die Leitzinsen anhebt. Das wird am Ende auch die City of London massiv betreffen.