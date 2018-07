Seit ein paar Monaten macht ein fünfminütiges Video auf Facebook und Twitter die Runde: der Ausschnitt aus einer Freitagspredigt, die der populäre ägyptische Imam Jussuf al-Karadawi im April 2005 gehalten hat. Fast zwei Millionen Mal ist das Filmchen aufgerufen worden. Vor allem Deutsche scheinen Gefallen an diesem Clip gefunden zu haben. Spanier womöglich weniger, aber dazu später. Al-Karadawi spricht nämlich zum Thema Arbeit. Deutsche – Arbeit – läuft. Dagegen, so seine Gelehrsamkeit, Araber – Arbeit – läuft nix.

Der Scheich schwärmt. Anfang der siebziger Jahre war er mal in Deutschland, und er habe sich darüber gewundert, dass die Straßen morgens so leer waren. "Warum ist es hier so leer und nicht so überfüllt wie bei uns?", habe er seinen Fahrer gefragt. "Alle bei der Arbeit", habe der gesagt. Das gleiche nach 19 Uhr. Wieder leere Straßen. "Die Menschen waren erschöpft von der Arbeit. Sie wollen nach Feierabend nur noch nach Hause, was essen, Nachrichten schauen und schlafen", denn am nächsten Morgen heiße es: wieder harte Arbeit. Der war wohl nicht in der Hamburger Innenstadt unterwegs.

Der Scheich scheint so etwas zuvor noch nie gesehen oder gehört zu haben, er spricht seine Worte mal heiser, mal mit harter Stimme, die Hände zum Himmel geöffnet, Mimik und Gestik sagen: Könnt ihr euch das vorstellen? Aus diesem alten Mann predigt die pure Verzweiflung, denn: "Wir sind eine Nation, die nicht arbeitet! Wir besitzen Züge, Flugzeuge, Rolls-Royce oder Mercedes 500 oder 700, die Modelle S, M und L (der Scheich kennt sie natürlich alle), aber die Westler produzieren sie für uns! Wir produzieren nicht eine einzige Schraube, die in diesen Wagen steckt!" Außerdem, ja außerdem habe die gesamte arabische Welt einschließlich der ölfördernden Länder nicht einmal das Bruttoinlandsprodukt eines einzigen europäischen Landes. Noch nicht mal das von Spanien. Verächtlich reckt der Geistliche Zeigefinger und Daumen in die Höhe, als würde er Spanien am liebsten wegschnippen wie eine Fliege. Nicht mal Spanien. Tsiss.

Dennoch – da ist viel Selbsterkenntnis. Und die, das hat mal ein schlauer alter Mann gesagt, gibt dem Menschen das meiste Gute. Könnte man sagen und diesen kleinen Text hier enden lassen. Doch der Alte schob doch noch ein bisschen Antisemitismus hinterher: "Wie kann es sein, dass die zionistische Gang über uns steht? Obwohl sie so wenige sind?" Der Scheich konnte einfach nicht aufhören zu predigen, als es am schönsten war.