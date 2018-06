Jule fehlt schon wieder in Latein. Flora geht nicht zu Mathe, und Jannis macht zum wiederholten Mal in Deutsch blau. Wie an jedem Montag haben die drei Besseres vor: Sie gehen ihren eigenen Interessen nach. Einmal die Woche erteilt die Schule den Sechstklässlern eine Lizenz zum Schwänzen des regulären Unterrichts. Während ihre Klassenkameraden Grammatik oder Vokabeln pauken, sitzen sie im Computerraum und recherchieren zu einem selbst gewählten Thema.

Jule möchte mehr über den Alltag in der DDR wissen, Flora erkundet das Leben von Mensch und Tier im Amazonasgebiet. Nur der elfjährige Jannis ist noch unschlüssig: Soll er den Untergang der Titanic erforschen oder lieber die Formel-1-Rennen? Auch die Geschichte der Stadt Münster fasziniert ihn und der Islam obendrein. Bei all dem, was ihn interessiert, kommt er oft durcheinander. Aber deshalb sitzt Jannis ja in diesem Forscherkurs. Und deshalb haben seine Eltern für ihn "das Annette" ausgesucht.

Das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, von allen "das Annette" genannt, gehört zu den profiliertesten Schulen für Begabungsförderung in Deutschland. Ob Forscherwerkstatt oder bilingualer Geschichtsunterricht in der Unterstufe, Chinesischkurs oder Junior-Universität für ältere Schüler: Rund ein Dutzend spezieller Entfaltungsmöglichkeiten bietet das Traditionsgymnasium in Münster den Talenten unter seinen Schülern.

Wer möchte, kann hier zwei neue Fremdsprachen gleichzeitig erlernen oder ohne großen Genehmigungswirrwarr einen Kurs in einer höheren Klassenstufe belegen. Da sitzen dann 12-Jährige neben 14-Jährigen im Matheunterricht, und Neuntklässler halten Referate im Physikleistungskurs. Hinzu kommen die herkömmlichen Angebote der Talentförderung: Allein zwölf Wettbewerbe, von "Jugend forscht" bis zur Mathe-Olympiade, finden regelmäßig am Annette statt. Für den laufenden Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten (Thema: Außenseiter) haben sich gleich vierzig Schüler mit einer Arbeit angemeldet. Da ist die Chance groß, dass wie schon in den Jahren zuvor wieder ein Talent aus Münster zur Preisverleihung ins Bellevue nach Berlin geladen wird.

Bei solchen Zuständen denkt man zunächst an Spezialschule oder Hochbegabteneinrichtung. Doch wer das Annette besucht, findet ein typisches nordrhein-westfälisches Gymnasium im nüchternen Zweckbau der fünfziger Jahre vor. Für die Aufnahme muss hier niemand einen Eignungstest bestehen oder einen bestimmten Notendurchschnitt vorweisen. Gibt es für die fünften Klassen zu viele Anmeldungen (wie fast jedes Jahr), entscheidet das Los.

Auf das Wort Elite reagieren Schüler und Lehrer hier allergisch. "Bloß nicht", sagt Schulleiterin Jutta Rutenbeck. Man schaue nur besonders genau hin, was die Schüler brauchen. Die Langsamlerner wie die Blitzdenker – hier soll sich möglichst jeder sein eigenes Talentprogramm zuschneiden können. So trifft man in allen Klassen auf Schüler, deren Stundenplan im einen oder anderen Fach vom Normalpensum abweicht: Für ein paar Stunden klinken sich die Schüler aus, um sich später wieder in den Klassenverband einzureihen. "So verhindern wir, dass die Schüler aus der Gemeinschaft herausfallen", sagt Schulleiterin Rutenbeck.

Die Forscherwerkstatt ist dafür ein Beispiel. Acht Sechstklässler treffen sich an diesem Morgen im Talentkurs. Ein halbes Jahr lang arbeiten sie für jeweils zwei Stunden wöchentlich an ihren Projekt. Sie recherchieren im Internet, besuchen Bibliotheken, befragen Experten. Ein Lerntagebuch mit Checklisten und vier Studenten der Universität Münster begleiten sie dabei. Am Ende des Kurses sollen sie eine kleine Forschungsarbeit abliefern, samt Literatur- und Quellenverzeichnis, und einen Expertenvortrag auf großer Bühne vorbereiten.

Das ist der Höhepunkt des Kurses: In einem Hörsaal der Uni Münster werden auch Jule, Flora und Jannis vor Eltern, Lehrern und Mitschülern ihre Ergebnisse präsentieren. "Eine ungeheure Anerkennung für die Kinder", sagt Professor Christian Fischer, der das Projekt am Münsteraner Gymnasium seit Jahren begleitet und mittlerweile auch andere Schulen der Stadt dafür gewonnen hat.

Den verpassten Unterricht müssen die kleinen Forscher natürlich nachholen; ein sogenannter Info-Pate aus ihrer Klasse versorgt sie mit dem Stoff, der ihnen fehlt. Den Sechstklässlern bereitet die Mehrarbeit keine Mühe, denn alle kleinen Forscher sind den Lehrern im Unterricht aufgefallen: durch sehr gute Noten, gescheite Antworten – und mitunter auch durch demonstrative Langeweile. Denn sich anstrengen müssen, um etwas zu verstehen, ist diesen Schülern meist fremd. Genau das sollen sie in der Forscherwerkstatt lernen. "Wir wollen diese Kinder an ihre Grenzen bringen und ihnen zeigen, dass Lernen auch schwer sein kann", sagt Lehrerin Carolin Gieseke. Das funktioniere bei ihnen am besten im Freiraum ohne Stundenplan, Curriculumkorsett und Noten.

Carolin Gieseke ist die Koordinatorin für die Talentangebote und hat über das Thema promoviert. Sie weiß: "Ein hoher IQ sorgt bei einem Schüler nicht automatisch für gute Leistungen." Gerade Kindern, denen von früh auf alles zufliegt, hätten oft Probleme, bei der Sache zu bleiben oder – wie etwa der elfjährige Jannis – ihren Lerneifer in geordnete Bahnen zu lenken. Wird der Stoff später anspruchsvoller, drohen sie zu scheitern.