Die ersten Takte klingen verkatert. Da ist ein seltsames Sausen im Ohr, pochende Bässe unter der Stirn und eine orientierungslose Stimme, die fragt: "Kann mir mal jemand auf den Kopf hau’n, echt jetzt?" Die Party ist vorbei, der Rausch abgeklungen, die Erinnerung lückenhaft, was bleibt, ist das Gefühl: Die letzte Nacht war geil. Und jetzt? So beginnt Derbe, das neue Album des Rappers Denyo. Der Titeltrack beschreibt ein Gefühl, das die meisten seiner Fans kennen. Und doch ist es naheliegend, ihn auch als Allegorie auf Denyos Karriere zu deuten. Denn der gebürtige Hamburger war mal einer der bekanntesten Rapper Deutschlands, ein Messlattenhochleger und "extrem large", wie er sagt. Doch zuletzt war Denyo eher abgemeldet.

Angefangen hat alles Mitte der neunziger Jahre. Dennis Lisk war im Teenager-Alter, als er begann, sich Denyo zu nennen und bei der Gruppe Absolute Beginner einstieg. Die setzte mit ihrem Album Bambule 1998 neue Maßstäbe im noch jungen deutschsprachigen Rap. Einige Jahre später löste sich die Band auf. Doch welche Wirkung sie bis heute hat, war im vergangenen August zu erleben, als die Beginner sich zu einem Auftritt in der Roten Flora noch mal zusammenfanden. Tausende drängten sich auf dem Schulterblatt und legten den Verkehr im Viertel derart lahm, wie sonst nur beim Schanzenfest. "Das war das Unfassbarste, was ich jemals erleben durfte", sagt Denyo, "das war noch krasser als alle Festivals, die wir jemals gerockt haben."

In den zehn Jahren zwischen dem letzten Beginner-Album und dem Konzert in der Roten Flora hatten sich die beiden Rapper Eißfeldt und Denyo an Soloalben versucht. Eißfeldt erfand sich neu als Jan Delay – und nicht nur sich. Mit Searching for the Jan Soul Rebels zeigte er, dass Reggae auch auf Deutsch funktioniert. Parallel machte Denyo mit Minidisco ein solides, aber recht konventionelles Deutschrap-Album. Dann folgten bei Jan Delay die Neo-Soul-Alben und die Stadionkonzerte. Und Denyo? Machte noch ein Deutschrap-Album. "Damals war Jan einer der Krassesten", sagt Denyo heute, "und ich noch nicht." Er habe ein "ambivalentes Verhältnis" zu seinen alten Soloplatten, sagt er. Minidisco sei noch "geil" gewesen, die zweite Platte The Denyos "alright, aber nicht ultrageil". Und das letzte, unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlichte Album Suchen und Finden? "Das hat mir viele Karma-Punkte eingebracht", sagt Denyo. Das kann man in etwa so bestätigen.

"Ich war wie ein Fußballtalent, das nicht genug trainiert hat", sagt Denyo. Doch seit vier, fünf Jahren trainiert er wieder. Er baut Beats und schreibt Raps, übt sich im "Wort-Sport", wie er sagt, jeden Tag, stundenlang. Als Fußballer wäre er mit Mitte 30 für ein Comeback zu alt. Als Rapper könnte seine beste Zeit genau jetzt beginnen. Derbe ist das beste Album, das Denyo seit Beginner-Tagen aufgenommen hat – seine Rückkehr in die Bundesliga.

Auf der Platte verbaut er mehr Wortspiele und Referenzen, als beim ersten Hören zu erfassen sind. Er stellt sich vor als Babo Fett, Mann von Weltall, immer im Twerk-Flow, und als Denyolo, aus Denyo und Yolo, dem Akronym für "You only live once". In Reloaded rappt er: "Barmann, komm, mach mir noch ’nen Wodka Wladimir Putin / denn ich kenne keine Grenzen". Das ist cleverer als vieles, das gerade anderswo mit der deutschen Sprache gemacht wird, nicht nur im Rap.

Trotzdem ist Derbe keine rein sprachakrobatische Leistungsschau, sondern ein Album, dessen Texte sich über das Erzählerische rechtfertigen. "Wenn Worte nur Hilfsmittel für den Flow sind, dann werden sie inflationär", sagt Denyo. "Im Rap gilt: Mach es schnell, oder mach es gar nicht. Aber es gibt Gefühle, die kriegst du nicht auf einen Beat, wenn du gleichzeitig zeigen musst, dass du der Flow-Kasper Nummer eins bist." Das war die eine Herausforderung. Die andere: "Hip-Hop hat eine naive Kraft. Das Rap-Ego braucht immer ein Gegenüber. So: Fick dich, ich bin geil. Mit 16 glaubt man das auch. Aber mit 36?"