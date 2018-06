Vor einem halben Jahr Siegfried Lenz, vor einem Monat Richard von Weizsäcker und nun Günter Grass ... Mit diesen dreien geht eine ganze Ära der deutschen Verwandlung zu Ende. Einer ihrer Angelpunkte war die Überwindung des "Oder-Neiße-Komplexes" und die Neuentdeckung – trotz Kalten Kriegs – des so oft übersehenen unmittelbaren Nachbarn im Osten.

Es waren Schriftsteller, Kirchenmänner, Künstler und Publizisten, die diesen Kraftakt über den Eisernen Vorhang hinweg wagten und die Politiker antrieben. Allen voran Günter Grass, ein Danziger, der sich für die Anerkennung der neuen polnischen Grenze einsetzte und Willy Brandt dabei vehement unterstützte.

Die Blechtrommel wurde in Polen zur Legende. Das groteske Bild Danzigs 1939 und der deutsch-polnisch-kaschubischen Verquickung frappierte die einen und empörte die nationalen Gralshüter. Lange von der Zensur beanstandet, erschien der Roman erst 1979. Aber Katz und Maus lag auf Polnisch bereits 1962 vor und war für uns Teenager eine Offenbarung: Diese deutschen Schüler in Danzig waren ja nicht viel anders als wir. Ich selbst verfiel dieser Prosa, lernte mit ihr Deutsch und entschied mich nicht für den Schiffsbau, sondern für die Germanistik.

Es war nicht nur der Zauber seiner Sprache, die barocken Bilder, die kauzigen Gestalten, die einen anzogen, sondern auch seine Haltung in der Öffentlichkeit – sein Engagement 1965 ("Willy wählen") oder seine Philippiken gegen die Ewiggestrigen. Grass war kein Propagandist, sondern ein zorniger Citoyen und manchmal ein nicht uneitler Rufer – ein eigensinniger Trommler eben. Engagierte Parteischriftsteller kannte man im Osten zur Genüge. Propaganda ödete einen nur an. Hier aber war etwas anders: Hier mischte sich einer ein, ohne es zu müssen, und machte es auf seine Art – sperrig. Und er tat es auch während seiner zahlreichen Besuche in Polen. Die Danziger Grass-Seminare in den siebziger Jahren, auch die Begegnungen mit Grass während der Dreharbeiten zur Blechtrommel waren für Studenten prägende Ereignisse.

Wie Antaios schöpfte Grass Kraft aus seinem Danzig, aber auch aus dem polnischen Gdańsk. Die Danziger Trilogie, der Butt, die Unkenrufe, die Danziger Gedichte entsprangen daraus. Und er kehrte immer wieder zurück und lebte Deutschen und Polen vor, dass man dem Verlorenen nachtrauern, gleichzeitig aber unter den zunächst fremden Menschen dort irgendwie beheimatet bleiben kann. Das verband den Danziger Nobelpreisträger mit vielen anderen Deutschen aus dem verlorenen Osten, die im übertragenen Sinne "heimkehrten" – Siegfried Lenz, Horst Bienek, Christa Wolf oder Marion Gräfin Dönhoff.

Es kam durchaus vor, dass man bei diesen Gesprächen mit den polnischen "Landsleuten" in Danzig aneinander vorbeiredete: etwa als Grass nach 1980 Lech Wałęsa mit Ernesto Cardenal und die Solidarność mit den Sandinisten verglich oder als er in den achtziger Jahren mit dem jungen Danziger Liberalen Donald Tusk keine gemeinsame Sprache fand.

Dennoch waren es die polnischen Danziger, die 2006 auf dem Höhepunkt der Grass-Debatte zu "ihrem Grass" standen: Sie schätzten seine Verdienste um ihre Stadt und die deutsch-polnische Versöhnung höher ein als die lange verschwiegene Episode der Mitgliedschaft in der Waffen-SS. In einem Referendum sprachen sie sich gegen eine Aberkennung der Ehrenbürgerschaft ihrer Stadt aus. Ihr Verdikt milderte auch den Tonfall der deutschen Auseinandersetzungen mit dem "Blechtrommler". Ein seltenes Beispiel eines deutsch-polnischen Transfers – und dabei klingen mir seine Worte von 1970 in den Ohren, die "quirlige polnische Mentalität" sei ein "Korrektiv" für "die staatsvergötternde deutsche".

Trotz gelegentlicher Fehltritte und Fehlurteile wird Grass in Danzig/Gdańsk fest beheimatet und als Verfechter der deutsch-polnischen Verwandlung – wie auch Richard von Weizsäcker oder Siegfried Lenz – unvergessen bleiben.

Der Germanist und Historiker Adam Krzemiński, 69, zählt zu den renommiertesten Intellektuellen Polens. Er ist Redakteur des Wochenmagazins "Polityka".