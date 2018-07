Wer Günter Grass nachruft, kann vom doppelten Deutschland nicht schweigen. Im Westen war er eine Reizfigur, historisch geworden, mit überkommenen Meriten. Im Osten wird er hoch verehrt, wenn nicht geliebt. Das gefiel ihm sehr. Ost-Leser, rühmte er, könnten noch ein Semikolon hören.

Dabei gilt die ostdeutsche Neigung nur zum Teil dem Großliteraten, dessen Blechtrommel erst 1986 in der DDR erscheinen durfte – mit 27-jähriger Verspätung. Der Sozialdemokrat Grass, kein Sympathisant des SED-Staats, hatte im Kalten Krieg erklärt, sowjetische Raketenwaffen ängstigten ihn genauso wie die der Amerikaner. Diese Äquidistanz wies ihn aus als freien Geist der grenzüberschreitenden Vernunft.

Sich selbst sah Günter Grass als Sachwalter einer deutschen Kulturnation. Die staatliche Fusion von Ost und West war ihm weniger wichtig. Vor allem geschah sie ihm 1990 viel zu schnell und auf ostdeutsche Kosten. Episch zürnte er "wider das dumpfe Einheitsgebot". Diese deutsche Einheit sabotiere die Einigung, der Osten werde erniedrigt zum Schnäppchen, seine Kultur und Geschichte auf den Müll gekippt. Stattdessen forderte Grass einen deutschen Lastenausgleich und eine neue Verfassung. Er schrieb Sonette gegen die "koloniale" Treuhandpolitik, er nannte gar die DDR eine "kommode Diktatur". Das dankten und verübelten ihm viele.

Besagte Formulierung fand sich 1995 in dem grandios misslungenen Roman Ein weites Feld: 781 Seiten lang versuchte sich Fontanes Wiedergänger Fonty am Verständnis für die Ostdeutschen. Zum Lohne verstanden sie seinen Erfinder, was immer er künftig publizierte. Günter Grass war der Trutz- und Bullerkopf der Ostdeutschen. Ihre Schutzmantelmadonna freilich hieß Christa Wolf. Grass & Wolf bildeten nach 1990 das Dioskurenpaar der deutschen Literatur; sie spiegelten auch Mentalitätsstrukturen von West und Ost. Günter Grass stritt öffentlich, mit Lust; Christa Wolf entwich politischen Händeln in die Kunst. Zwiespältig bleibt die Erinnerung an den 13. Dezember 2011, Christa Wolfs Totengedenken in der Berliner Akademie der Künste. Freunde und Verehrer erinnerten, im gebotenen Ton der Stunde. Dann donnerte Grass eine Suada des Zorns auf alle westmedialen Hexenjäger, die Christa Wolf mit "Niedertracht und Vernichtungswillen" nachgestellt hätten. Daran mochte vieles stimmen, doch wünschte man, auch Grass hätte in Trauer und nicht als Wüterich gesprochen. Zuletzt redete der Witwer, Gerhard Wolf. Er las den Schluss von Stadt der Engel, Christa Wolfs Abschiedsbuch, das mit den Worten endet: "Wohin sind wir unterwegs? Das weiß ich nicht."

So ratlos frei, so ewigkeitsergeben statt selbstgewiss wirkte Grass nie. Längst war die surrealistische Poesie des Blechtrommlers der Politik gewichen. Grass sang nicht mehr; er fabulierte Sprachbarock und schnitzte seinen Stein. Persönlich begegnete ich ihm erstmals 1995, zur Eiszeit der beiden deutschen PEN-Clubs, die nicht zueinanderfinden konnten. Grass warb, nein: kämpfte um Einigung. Als der West-PEN jeglichen Kontakt nach Osten abbrach, sammelte Grass einen Sturmtrupp von 62 Fusionsgewillten, die in Doppelmitgliedschaft auch dem Ost-Club beitraten. Diese Initiative wider die Selbstgerechtigkeit war ein literarischer Mauerfall. Grass erklärte damals, leider habe 1963 seine Aufnahme in die Akademie der Künste zum Austritt Martin Heideggers geführt. Auch dieser Satz enthielt das Grass’sche Quantum eigener Präsenz.

Noch lässt sich gar nicht ermessen, wie Grass fehlen wird. Mit ihm, wie mit Christa Wolf, geht die Elterngeneration der heute Fünfzig- bis Sechzigjährigen. Es schwindet eine skeptisch-pazifistische Geschichtserfahrung, die Deutschlands Gegenwart noch aus der 1945er Katastrophe begreifen kann. Dem ostdeutschen Antifaschismus – nicht dem stalinistischen Staat – stand Grass näher als dem restaurativen Geist der frühen Bundesrepublik. Sein chronistisches Ideal war die Geschichte von unten. Dieser Volkskenner erzählte nicht von den Machern der Geschichte, sondern von jenen Menschen, denen sie widerfährt. Er tat das ohne den Kitsch der kleinen Leute, wohlvertraut mit ihrer Liebe und Barbarei. Und schrieb (in Ein weites Feld): "Hingegen zählt zu meinen kleinen Tugenden die, den Menschen nicht ändern zu wollen."