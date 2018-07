Ich bin ihm noch vor wenigen Wochen beim Lübecker Literaturtreffen begegnet, zu dem er jedes Jahr einlud. Da saß er mit uns am Tisch, deshalb bin ich jetzt besonders traurig. Obwohl es richtig harte Arbeit am Text war, hat er an beiden Tagen teilgenommen. Und er ließ keinen Zweifel daran, dass wir uns nicht zum Kaffeekränzchen versammelten. Während man schon dachte, er würde ein kleines Nickerchen halten, öffnete er die Augen und lieferte eine klare, präzise Textanalyse.

Man bewegt sich ja immer in einem Meer an Zuschreibungen und Andichtungen, aber ich kann nur sagen, ohne jetzt an einer Heiligenlegende stricken zu wollen, dass er ein guter Mensch war. Im persönlichen Umgang war er alles andere als verpanzert. Weder bellte er im Kommandoton strenge Weisheiten, noch hatte er sich als Urvater gesehen, als Wegweiser, er war in seinem Auftreten sehr bescheiden. Er war ein Mann der alten Schule, ich rede vom persönlichen Umgang, er war ein Kavalier und hat sich an den schönen bürgerlichen Benimm gehalten.

Seit ich als Schüler anfing, Grass zu lesen, war ich begeistert von ihm, weil er sich, unbeeindruckt von den postmodernen Sperenzchen der Suhrkamp-Kultur, als Geschichtenerzähler verstand. In seiner Literatur ist er auf eine schöne Art und Weise unverschämt. Die Romanfiguren sind aus Fleisch und Blut, sie machen beim Kacken die Knie krumm.

Ich bin sehr traurig, weil wir einen großen Dichter verloren haben. So viele Jahrzehnte das Gewissen der Literatur zu sein ist ein hartes Geschäft. Das kriegst du nur hin, wenn du wirklich an die Kraft der Bücher glaubst. Auch nach dem Nobelpreis war er nicht bereit, als Rentner der Nachkriegsliteratur ein bisschen gnädiger zu urteilen. Ich mochte seine rabiate Art, die Faust auf den Tisch sausen zu lassen. Denn man kann schon einmal sagen, dass es da draußen ungerecht zugeht.

Feridun Zaimoglu, Jahrgang 1964, ist Schriftsteller. 2014 erschien sein Roman "Isabel" (Kiepenheuer & Witsch).