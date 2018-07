Alles, was in diesen Tagen über den großen Günter Grass gesagt wird, ist wahr. Und es würde ihm, dem man falsche Bescheidenheit nicht nachsagen muss, gefallen: Er war ein Monument der Zeitgeschichte, und wir haben mit ihm nicht nur einen großen Autor, sondern auch einen Teil unserer selbst verloren. Denn es war nicht zuletzt sein weltweiter Erfolg – allein Die Blechtrommel wurde mehr als drei Millionen Mal verkauft –, der den Deutschen nach dem Krieg die Sprache zurückgegeben hat.

Man kann es sich heute, in der Zeit einer brav vor sich hinschnurrenden Romanindustrie, kaum noch vorstellen: Aber die Frage, wie man in Deutschland einen Roman in derselben Sprache schreiben könnte, die auf dem Appellplatz von Auschwitz gesprochen wurde, war einmal eine alles entscheidende Frage. Die Worte, mit denen man sich sein Leben erzählt, waren vergiftet. Der Wiederaufbau Deutschlands musste nicht nur politisch und wirtschaftlich, er musste auch sprachlich gelingen. Und Günter Grass, in Danzig geboren und in Düsseldorf zum Künstler und Steinmetzen ausgebildet, hat diese Aufgabe erfüllt. Er ging Mitte der fünfziger Jahre nach Paris, wo Beckett, Camus und Sartre Weltliteratur schrieben. Hier arbeitete er wie im Rausch an einem urdeutschen Buch, das tief in die furchtbare deutsche Geschichte hinabsteigt und dabei in einer mitreißend modernen und sinnlichen Sprache geschrieben ist. Die Blechtrommel erschien 1959 und war ein literarischer Befreiungsschlag – für den gescheiterten Kunststudenten und für Deutschland. Und man übertreibt nur wenig, wenn man sagt: Keiner von beiden hat sich von diesem Glück je wieder vollständig erholt.

Das Geheimnis dieses deutschen Volksbuches ist oft beschrieben worden. Es wagt sich in die Keller der deutschen Schuld und erobert gleichzeitig einen neuen Freiraum der Unschuld und Naivität. Der trommelnde Zwerg Oskar Matzerath war die Seele der verwundeten Nation: der Vertreter einer neuen Einfalt und Infantilität, die sich mit ihrer listigen Weigerung, erwachsen zu werden, vor den Abgründen der deutschen Vernunft in Sicherheit bringt.

Zu Recht ist der Roman als Jahrhundertwerk gefeiert worden. Gemeinsam mit den beiden anderen wild wuchernden Werken der Danziger Trilogie ist es das beste Buch des Nobelpreisträgers. Mit solchen selbstbewussten Werken, die sich selbst kühn in die Tradition der großen Volksdichter von Grimmelshausen bis Grimm stellten, fand die deutsche Kultur wieder Anschluss an das junge Europa. Sie waren das Wunder von Bern für die Literatur.

Danach kam, was kommen musste: der weltweite Ruhm, das Verwalten des Ruhmes, die Nationaldichterwerdung, der Literaturnobelpreis, die Angriffe und Gegenangriffe, am Ende die Selbstmusealisierung. Die Geschichte des politischen Intellektuellen Günter Grass ist ein eigener Roman. Auch der wurde von ihm selbst geschrieben. Sein Engagement, erst für Willy Brandt und dessen "Espede", später gegen die Wiedervereinigung und gegen die Berliner Republik, war nicht nur ein lebenslanges Belehren und Herumstehen auf Rednerpulten neben Stechpalmen und Blumenkübeln. Es war auch der Stoff, aus dem seine politische Literatur entstand, angefangen beim wunderbaren Tagebuch einer Schnecke über die apokalyptische Weltuntergangsepik Die Rättin bis zum verplapperten Wiedervereinigungsroman Ein weites Feld, den nicht nur die Autorin dieser Zeilen bei seinem Erscheinen im Jahr 1995 für gescheitert hielt. Am Ende seiner Karriere als politischer Autor schrieb er das Israel kritisierende Gedicht Was gesagt werden muss, das wir in der ZEIT nicht abdrucken wollten: in seinen Augen ein letzter Beweis für die Ungerechtigkeit, die der Großautor von Journalisten erdulden musste.

Doch auch ohne die Unterstützung der Literaturkritik wurde der späte Günter Grass zu einem deutschen Gesamtkunstwerk – einem Rundum-Menschen, der Kunst, Politik, Erotik und die Freude an der Selbstinszenierung in sich vereinte. Das Publikum liebte ihn: Seine warme Stimme, seine gepflegte Querköpfigkeit, sein unnachahmlicher Werkstattgeruch, die Großzügigkeit, mit der er Autoren unterstützte, machten ihn zu einem der eindrucksvollsten Charismatiker der alten Bundesrepublik.

Die letzten Jahre galten der Ernte und Denkmalpflege. Durch eine Reihe autobiografischer Romane erinnerte Grass an die Höhe- und Tiefpunkte seines Lebens. Darunter auch die Mitgliedschaft des 17-Jährigen in der Waffen-SS, ein verschwiegenes Kapitel seines Lebens. Es hat lange, viel zu lange gedauert: Aber am Ende hatte er selbst für die eigene dunkle Geschichte eine Sprache gefunden. Das war sein Handwerk. Und das war er: der große Erzähler deutscher Dunkelheiten. Dafür sind wir ihm dankbar.

