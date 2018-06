Es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis ich seine Liebenswürdigkeit wirklich erlebte. Die fünfziger Jahre, das war ein brausendes Durcheinander von Selbstansagen jeder Art. Jeder konnte jeden gelten lassen, weil jeder von der Hoffnung lebte, das zu werden, was er werden wollte. Das war tatsächlich unser Frühling. Wir tranken einander zu und fühlten uns dem Rest der Welt gegenüber berechtigt, unsere Träume für viel wichtiger zu halten als die rundum brav arbeitende Wirklichkeit.

Dann in den Sechzigern die Trennungen, die Spezialisierungen, die Positionierungen. Und zwar durch Politik. Aber vielleicht war Politik nur ein Vorwand, um andere Verschiedenheiten nicht ernst nehmen zu müssen. 1961 waren wir noch ein Herz und eine Seele. Also eiferten wir einträchtig für die SPD. 1965 war schon alles anders. Für mich. Günter Grass war jetzt so handlungsstark und tüchtig geworden, viel mehr der Gefährte von Willy Brandt als etwa noch mein Freund. Ich war nicht fähig, einer Partei meine Träume beziehungsweise meine Zukunft anzuvertrauen. Die Literatur war keine gemeinsame Heimat mehr. Wer jetzt noch dazugehören wollte, musste in Berlin wohnen und wirken. Die Beispiele Max Frisch, Uwe Johnson, Hans Magnus Enzensberger waren medienträchtig. Wie viel wir noch voneinander gelesen, das heißt gewusst haben, weiß ich nicht mehr. Der Politiklärm beherrschte die Szene.

Auf dem ersten Kongress des Schriftstellerverbandes in Stuttgart hielt ich die Rede Für eine IG Kultur, also für eine große Kulturgewerkschaft. Der Realpolitiker Günter Grass war dafür, zuerst einmal den Anschluss des Verbandes an die IG Druck und Papier zu planen. In diesen sechziger Jahren lebten beziehungsweise formulierten wir uns weiter auseinander. Wie polemisch ich seiner realpolitischen Vernunft gegenüber war, machte ich deutlich in meinem Gedicht Über die Verwendung von Metzgern in Gedichten. Hommage à Günter Grass. Das ging gegen sein Gedicht Adornos Zunge.

In einer Rede zur Eröffnung einer Vietnam-Ausstellung polarisierte ich lustig drauflos, der Titel sagt da schon alles: Praktiker, Weltfremde und Vietnam. Das ging so weiter, bis Günter Grass dann im Jahr 1974 öffentlich sagte, mit Günter Herburger, Franz Xaver Kroetz, Peter Weiss und mir "hört der Dialog auf". Wir hatten uns der bundesdeutschen Tonart über das, was mit Solschenizyn passierte, nicht angeschlossen. Das war sicher der Tiefpunkt unserer Beziehung. Für mich verfiel er da in das Vokabular der Berufsverbote.

Ich muss hier einen Traum aus dem Jahr 1979 zitieren, der, glaube ich, ziemlich genau sagt, was alles zu verarbeiten war im Umgang mit der öffentlichen Figur Günter Grass. "Traum: Der neue Papst, der Pole, liest in der Peterskirche eine Stelle aus der Blechtrommel vor. Ich beneide Günter Grass. Aber dann bemerke ich, dass das ein Traum ist, und überlege, ob ich daraus ein Bonmot für eine Gruppe-47-Tagung machen kann. Irgendwann, wenn es passt, werde ich plötzlich einflechten, dass der Papst Johannes Paul sicher bald aus der Blechtrommel vorlesen wird. Das scheint mir eine ungeheuer witzige Bemerkung zu sein. Immer noch im Traum. Und jetzt sehe ich ja, wie voll unwitzig das ist."

Ich war nicht fähig, die politischen Töne von Böll und Grass zu trennen von den enormen Geldreserven, über die sie, wie ich glaubte, verfügen konnten. Ich hatte nichts dergleichen und drei Kinder in der Ausbildung. Das mag alles mitgespielt haben bei meiner oft extremen Wortwahl. Dass eines seiner Bücher vom Kritikerpapst Reich-Ranicki so exemplarisch verrissen wurde wie eins von mir, ist das, was man einen schwachen Trost nennt. Aber wenn es die persönlichen Begegnungen nicht gegeben hätte, hätte die öffentliche Figur den wirklichen Günter Grass allmählich zum Verschwinden gebracht. Allerdings gibt es die Bücher. Wenn ich die gelesen habe, war ich ihm wieder ausgeliefert. Dass er so diskursmächtig schreiben konnte, so nah am jeweils aktuellen Thema, habe ich bewundert. Seine Prosa, das ist er (auch) persönlich. Ich habe ihn gelesen, als schriebe er für mich. Oder: als hätte er bei diesem und jenem Satz eine Sekunde lang daran gedacht, dass ich das lesen werde. Das ist sicher nicht der Fall. Aber dass ich als Schicksalsgenosse auch sein Leser war, das hat er mitgekriegt.

Zu dem "Gastmahl zu Ehren von Hans Mayer", das Günter Grass in seinem Haus in Wewelsfleth gab, waren eingeladen Ivan Nagel, Fritz Raddatz, Walter Höllerer und ich. Ich war noch nicht reif für diese Einladung, das weiß ich noch. Ich darf heute nicht daran denken, wie miserabel ich mich benommen habe. Sobald mehrere zugegen waren, zeigte sich Grass als der, der bestimmte. Eine Art lyrische Herrschsucht. Die genoss ich sogar, weil er in seiner Szenenbeherrschung nie peinlich war. Wie er an einem solchen Abend in seinem Haus jeden Augenblick zur Selbstinszenierung nutzte, war immer schön. Das war ihm gegeben, tonangebend und liebenswürdig zu sein. Und weil ich das mir selber nicht eingestehen durfte, floh ich in den Alkohol und benahm mich entsprechend. Aber mir sind auch weniger missglückte Abende im Gedächtnis. Da kam er mir dann immer extrem jung vor! Dann mussten wir alle, die gerade da waren, nicht mehr so alt sein, wie wir gerade waren, sondern durften so übermütig sein, wie er war. Ich will nicht daran denken, wie schwierig es war, einen Abend, eine Nacht mit Uwe Johnson ohne Streit durchzustehen. Verglichen damit, war Günter Grass, um es hoch auszudrücken, ein Friedensfürst. Und ich war damals sicher näher bei Uwe Johnson als bei Günter Grass.

Günter Grass Infobox Günter Grass: Künstler Er war das Kind von Kolonialwarenhändlern, 1927 in Danzig geboren, katholisch getauft, die Mutter Kaschubin. Nach dem Gymnasium, dem Einsatz als Luftwaffenhelfer und der Kriegsgefangenschaft lernte Grass den Beruf des Steinmetzen. Er studierte von 1948 bis 1952 Grafik und Bildhauerei und lernte beim Bildhauer Karl Hartung. In Paris begann er 1956, schriftstellerisch zu arbeiten. Er trat zunächst als Lyriker und Dramatiker in die Öffentlichkeit. In der Gruppe 47 las er aus seinem Roman Die Blechtrommel vor, der 1959 erschien und 1979 von Volker Schlöndorff verfilmt wurde. Mit diesem Roman, bis heute weltweit über drei Millionen Mal verkauft, wurde Grass international bekannt. Es folgten 1961 die Novelle Katz und Maus und 1963 der Roman Hundejahre. Die Rättin, 1986, zeichnete die menschengemachte Apokalypse, und 1995 erregte der Roman Ein weites Feld eine Debatte um die Grenzen der Literaturkritik. Seine Bücher gestaltete der Künstler selbst. Im Jahr 1999 wurde Grass der Literaturnobelpreis verliehen. Schweigen Mit 17 Jahren diente Grass in der Waffen-SS. Er schwieg öffentlich darüber bis ins Jahr 2006, als seine Autobiografie Beim Häuten der Zwiebel erschien. Sozialdemokrat Grass wurde zum Inbegriff des linksliberalen öffentlichen Intellektuellen, seitdem er in den sechziger Jahren dreimal für die SPD in den Wahlkampf zog. Er sprach sich 1967 für die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze aus, sympathisierte mit dem Prager Frühling und protestierte, Stasiakten füllend, gegen die Unfreiheit in der DDR. Die Wiedervereinigung 1990 kritisierte er scharf als "Ruck-zuck-Einheit" und puren Anschluss an die BRD.

Ich weiß doch, dass ich mich noch im Jahr 1979 darüber wunderte, wie Böll, Grass und Lenz in der FAZ begründeten, warum sie das Bundesverdienstkreuz abgelehnt hatten. Ich meinte damals noch, sie hätten öffentlich fragen sollen, was sie denn gemacht haben, womit sie sich das Bundesverdienstkreuz zugezogen haben!

Es war im Jahr 1980. Von irgendwoher kommend, musste ich in Friedrichshafen umsteigen in den Zug nach Überlingen. Da saßen Ute und Günter. Sie wollten, glaube ich, auf die Höri und dort Utes Mutter besuchen. Wir waren, alle drei, mehr als überrascht. Und ich erst. Die zwei in meiner Gegend! Und dass wir uns trafen, schien alle drei gleichermaßen zu freuen. So etwas muss man nicht Zufall nennen. Ich empfand es, und habe es auch nachträglich so empfunden, als Fügung. Wie problemlos war diese persönliche Begegnung, verglichen mit den öffentlichen Reibereien! Wie zutraulich waren beide, wie voraussetzungslos liebenswürdig. Und das blieb. Ich hatte erlebt, dass er nichts mehr gegen mich empfand. Also musste ich mir nicht mehr bei jeder Gefühlsregung zu ihm hin irgendeinen trennenden öffentlichen Jargon aufsagen, um mich sozusagen vor der Wirkung seiner Person zu schützen. Allerdings hatten wir auch persönliche Erfahrungen, bevor der öffentliche Rummel einsetzte.

Im Jahr 1954 war Günter Grass mit Adriaan Morriën, dem holländischen Dichter und Freund, bei uns. Und dass beide in unserem Kinderzimmer übernachtet haben, hält sich bei uns bis heute. Das hat einen Grund. An einem Nachmittag kam meine Tante, die Ordensfrau Schwester Thaddäa, zu Besuch. Ich wollte nicht, dass sie den beiden Kollegen begegnete. Günter sah aus wie ein Räuberhauptmann in einer Oper, und Adriaan, der praktizierende Heide, konnte seine Sinnlichkeit keine Sekunde lang verbergen. Es war zu befürchten, dass er die schöne Ordensfrau schwach reden würde. Das Manöver gelang. Die beiden blieben unhörbar im Kinderzimmer, und Tante Thaddäa hatte keine Ahnung, wie nah sie der Gegenwelt gewesen war. Und ich war glücklich. Vielleicht wurde da fundiert, was sich später bewährte.

Entsetzlich bleibt, wie die Ideologien es uns schwer machten, uns als die zu erleben, die wir doch waren. Aber vielleicht ist das nur mir so gegangen, und die anderen waren ganz unablenkbar von ihrem Ich.

Martin Walser Der Schriftsteller Martin Walser, Jahrgang 1927, veröffentlichte 2014 seine Tagebücher Schreiben und Leben.

Richtig ergreifend war es für mich, wenn ich auf Akademie-Tagungen Zeuge wurde, wie sensationslos und nichts als vernünftig Grass seine Meinungen vertrat. Da dämmerte es mir. Er hat es nicht nötig, originell zu sein. Oder geistreich. Oder was es sonst noch gibt an intellektuellen Kostümierungen.

Dass so jemand dann stirbt, geht über alles hinaus, was die Vernunft dazu sagen kann.