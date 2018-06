Matthias Schieber wollte alles richtig machen. "Wenn diese Nachricht in Umlauf kommt, wird das sicher zu großer Unruhe und unzähligen Nachfragen führen", schrieb der Direktor des Ohlsdorfer Albert-Schweitzer-Gymnasiums. "Wir bitten Sie deshalb dringend, diese Nachricht bis zu unserem Beratungstermin nicht weiterzugeben." Dann schickte er die Mail an die Elternvertreter seiner sechsten Klassen.

Das war vergangenen Mittwoch. Keine 36 Stunden später kannten viele Tausend Hamburger seine Nachricht. "EIL-MELDUNG: Schulsenator Rabe bereitet massive Stellenkürzungen an Hamburger Gymnasien vor", schrieb der nimmermüde Schulkritiker Walter Scheuerl an seinen Verteiler. Nur wenige Stunden nach der Vorstellung des Koalitionsvertrages zeige sich, dass der Schulsenator die "personell bereits knapp ausgestatteten Hamburger Gymnasien (...) nur noch als Personalbank (...) zur Gegenfinanzierung des parteipolitisch verabredeteten Aufpäppelns von Stadtteilschulen" sehe. Der Beleg: Direktor Schiebers Mail.

Mit den Grünen kehrt für viele konservative Eltern der bildungspolitische Beelzebub zurück in die Regierung. Auch wenn die Partei heute offen zum Gymnasium steht, sehen viele Eltern in den Grünen immer noch den linken Ideologenverein, der das Gymnasium abschaffen will. Bei ihrer letzten Regierungsbeteiligung scheiterte die Partei mit ihrer Primarschule – an einem von Scheuerl angeführten Sturm der Elternentrüstung.

Ist die kleine Begebenheit aus der vergangenen Woche nun das Vorspiel zu neuen Stürmen? Das könnte sein. Vor allem zeigt sich darin aber, wie reale Probleme von großen Lagerkämpfen überschattet werden.

Schon kurz nach Scheuerls Rundmail polterten seine Claqueure in den Sozialen Netzwerken: Eine "Frechheit" sei das, ein "perfider Schachzug", nun müsse der "bildungspolitische Feind" Gymnasium für grüne Projekte den Kopf hinhalten, Rot-Grün mache "Politik gegen das Kindeswohl", erregten sich Eltern. "Langsam kein Bock mehr meine Kinder in Hamburg zur Schule zu geben", schrieb eine Mutter.

Matthias Schieber ist schockiert, als er sieht, was seine Mail angerichtet hat. "Das war völlig aus dem Zusammenhang gerissen", sagt er. "Meine Mail hatte rein gar nichts mit dem Koalitionsvertrag zu tun." Die Schulbehörde sieht sich genötigt, eine Pressemitteilung herauszugeben, dass keine Stellen an Gymnasien gekürzt werden.

Und warum dann diese ganze Aufregung?