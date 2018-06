Man könnte es als Trend ausrufen: neue Natürlichkeit oder so. Da eröffnen zwei befreundete junge Köche mit bescheidensten Mitteln ein kleines Lokal und nennen es Küchenfreunde. Und bald wollen so viele Leute in das frühere Feinkostlädchen am Grindelhof, dass die beiden expandieren müssen. So eine Erfolgsgeschichte ist erstaunlicher, als sie klingt. Die vergangenen Jahre gehörten ja eher der Konzeptgastronomie. Die mochte sich lässig geben, doch in Wahrheit war alles durchgestylt – von der Rinderhüfte am Fleischerhaken bis zum Tattoo der Kellnerin.

Mit so einem Verdacht betritt man auch den vor vier Wochen eröffneten Ableger im Lehmweg; immerhin ist es diesmal ein richtiges, großes Restaurant, das ehemalige Jus. Doch die sympathische Studentenbudeneinrichtung überzeugt gleich vom Gegenteil. Die Sitzreihe an der Wand ist aus Paletten zusammengezimmert. Als Lampenschirme dienen leere Flaschen. Die Tagesgerichte sind kaum lesbar auf eine Schiefertafel geschmiert. Aber erst mal schickt Tim, der Serviceleiter, einen zur Tanke gegenüber. Zum Bierholen? Nein, zum Bargeldabheben; etwas anderes nehmen sie hier nicht.

Die Speisekarte liest sich wie in einer Kantine: Wiener Schnitzel, Thunfisch mit Wokgemüse, Saftgulasch mit Spätzle ... Das sei die Idee, sagt Tim: den Leuten kochen, was sie kennen, nur eben ein bisschen besser. Beim ersten Gang klappt das noch nicht. Zwar ist der Vorspeisenteller bis zur Hässlichkeit vollgestopft; doch die meisten der "vegetarischen Spezialitäten" haben so gar nichts Spezielles. Ein matschiges Couscous mit etwas, das Bärlauch gewesen sein könnte. Ein zahmer Glasnudelsalat. Die üblichen Antipasti. Zumindest merkt man, dass hier sorgsam eingekauft wird, am deutlichsten bei den feinsauren marinierten Champignons. Wie lautet das Credo der Besitzer: "Im Dschungel des Konsumwahns versuchen wir stets nach bestem Gewissen, das Beste für Sie zu finden."

Zum Beispiel das tolle Rinderfilet aus Lüneburg, das ein Schlachtfreund der Küchenfreunde eigens für sie reifen lässt. So zart, wie es ist, braucht man das von Tim effektvoll in den Holzteller gerammte Ikea-Messer nicht mehr, um die dominante Steakwürze vom Fleisch zu kratzen. Mit gebotenem Respekt, denn selbst die ist hausgemacht.

Der letzte Gang ist der beste: eine herb-fluffige Schokoladenmousse mit einem Kompott aus Mango und Maracuja. So bekäme man sie vielleicht selber hin, doch dieser Eindruck ist erwünscht. Was die Küchenfreunde machen, verweigert sich jedem Trend. Ihr Essen trägt keine Handschrift, es beschert auch kein Erlebnis. Es ist so ehrlich zubereitet, dass man sich wirklich beinah fühlt, als wäre man bei Freunden zu Gast. Offenkundig kommt das an. Auch das neue Lokal ist gut gefüllt mit kneipenlaut schnackenden Gästen. Es macht ja auch Spaß, sich auf der unverhofft bequemen Palettencouch zu lümmeln. Nur schade, dass man so schnell vergisst, was man gegessen hat.

Küchenfreunde am Lehmweg, Lehmweg 30, Hoheluft-Ost. Tel. 49 02 19 65, www.kuechenfreunde.net/lehmweg. Geöffnet dienstags bis samstags 12–15 und 18–22.30 Uhr. Hauptgerichte um 18 €. Keine Kartenzahlung!