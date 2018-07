Am Sonntagabend um 21.27 Uhr deutscher Zeit twitterte Hillary Clinton, dass sie die erste US-Präsidentin werden will: "I’m running for president. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. –H https://www.hillaryclinton.com". Eigentlich ist mit diesen 130 Zeichen alles gesagt.

Aber so einfach funktioniert Wahlkampf nicht. Der Link im Tweet führt zu einem Video, dem Antrittsvideo. Es dauert über zwei Minuten, aber erst bei Minute 1:32 erscheint Clinton selber im Bild, von hinten, im Gespräch. Zuvor erzählen Frauen und Männer aus der Mittelschicht von ihren Vorhaben: Existenzgründung, Hochzeit, Nachwuchs, ein Theaterstück. Die Mittelschicht, darauf legt das Video wert, das sind nicht nur die WASPs, die White Anglo-Saxon Protestants, sondern auch Afroamerikaner, Hispanics, Asiaten, Homosexuelle.

Dann spricht Hillary Clinton von ihrem Projekt: Sie will Präsidentin werden. Aber hilft ihr dabei dieses Video?

Für Bernd Heusinger, Gründer und Geschäftsführer der Werbeagentur Hirschengroup, ist es der gelungene Anfang für einen Imagewechsel, den Clinton dringend brauche: "Sie muss weg vom Ego-Image. Da ist es klug, vom ersten Tag an als die bescheidene Frau aufzutreten, die zuhört." In der Vergangenheit hat seine Agentur Wahlkämpfe der Grünen und der SPD betreut, aktueller Kunde ist das Wirtschaftsministerium.

Das Video bricht mit Clintons Kampagnenstil vor acht Jahren. Damals saß sie alleine in einem Raum auf einem offensichtlich teuren Sofa und erzählte, was alles wichtig für sie sei. "Es ist viel glaubwürdiger, zu zeigen, dass sie für die Leute da ist", lobt Karen Heumann das neue Video. Sie sitzt im Vorstand der Werbeagentur thjnk.

"Die Amerikaner brauchen einen Champion", sagt Clinton in die Kamera. "Und ich will dieser Champion sein."

Laut Mathias Richel, der bei der letzten Bundestagswahl den Onlinewahlkampf der SPD steuerte, heißt das: "Ich will eure Anwältin sein, will für euch kämpfen." Er findet das überzeugend.

Sebastian Turner ist Herausgeber des Tagesspiegels und war Mitgründer von Scholz & Friends, einer der größten Kommunikationsagenturen in Europa. Er glaubt, dass Clintons Worte in erster Linie an die eigene Partei gerichtet sind: "So will sie ihre potenziellen Mitstreiter entmutigen. 'Ich bin der Champion' heißt so viel wie: Vergesst es, ich habe die Nominierung sowieso schon gewonnen!"

Besonders innovativ ist das Video trotzdem nicht, da sind sich alle einig. "Der State of the Art ist schon viel weiter", sagt die Kommunikationsexpertin Heumann. "Aber das war sicher Absicht. Vielleicht wollte man den Bauern in Iowa nicht überfordern."

Markus Hündgens, Geschäftsführer des Deutschen Webvideopreises, vermutet eine andere Strategie. "Es ist eine kostengünstige Meinungsumfrage. Man muss nur die Reaktionen auswerten, um herauszufinden, worauf die Wähler anspringen." Obama habe das bereits perfektioniert.

Über zwei Minuten Wohlfühlbilder haben Clintons Kampagnenmacher zusammengeschnitten. Was anders wird unter einer Präsidentin Clinton, das weiß der Zuschauer hinterher nicht. Für Werbemann Heusinger ist das kein Manko. "Die Grundbotschaft ist klar: Hillary kümmert sich um die Mittelschicht." Mehr als drei Punkte könne sich sowieso niemand merken.

Bis Redaktionsschluss am Dienstagabend hatten sich 3,5 Millionen Menschen weltweit Clintons Imagefilm angesehen. "Das ist noch lange kein Viralhit", meint Webvideo-Experte Hündgens. "Einige YouTube-Stars schaffen das jede Woche, und zwar nur in Deutschland. "