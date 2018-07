DIE ZEIT: Herr Kogler, als Fraktionsführer der Grünen im Hypo-Untersuchungsausschuss: Haben Sie erwartet, dass es gleich zu Beginn der Befragungen so stark rumpelt?

Werner Kogler: Was die unterschiedlichen Auffassungen in prozeduralen Fragen, also etwa die Öffentlichkeit von Sitzungen oder die Öffentlichkeit der Namen von Zeugen, betrifft, bin ich negativ davon überrascht, wie viel Energie die Regierungsparteien für Intransparenz investieren. Das ist viel schlimmer als früher. Das hat aber gar nichts mit der Reform des Ausschussverfahrens zu tun, das wird nur so vorgespielt. Anderseits ist jedoch inhaltlich insbesondere durch das Studium der Akten, die zu dem Komplex der Befragungen der Staatskommissärinnen gehören, wesentlich mehr herausgekommen, als es bisher den Anschein hatte.

ZEIT: Wie erklären Sie die Geheimniskrämerei?

Kogler: Ich muss leider davon ausgehen, dass bewusst verzögert wird, damit die Untersuchung in der Breite und vor allem in der Tiefe nicht vollumfänglich ist. Es wird nicht zwar nicht offenkundig vertuscht, aber die Verzögerungen führen in der Summe ja auch dazu, dass letztlich weniger untersucht werden kann.

ZEIT: Könnte der Hintergedanke eine Rolle spielen, die Erkenntnisse sollten möglichst gering ausfallen?

Kogler: Das sind doppelte Nebelwerferaktionen. Es entsteht nicht nur diese offenkundige Intransparenz, sondern es wird auch indirekt einiges zugedeckt. Wir beschäftigen uns in drei Viertel der Zeit mit prozeduralen Fragen. Dadurch kommt kaum zur Sprache, was in den Dokumenten jetzt schon erkennbar ist. Und die haben es in sich. Obwohl derzeit nicht einmal fünf Prozent der Akten, vielleicht 100.000 Seiten, bearbeitbar zugänglich sind. Wir müssen ja mit zirka zwei Millionen Seiten rechnen.

ZEIT: Welchen Akten verdanken Sie neue Einsichten?

Kogler: Den Dokumenten zur Befragung der Staatskommissärinnen. Die mussten ja der Finanzmarktaufsichtsbehörde berichten. Und diese Berichte, Protokolle und Beilagen, in denen es um Aufsichtsrats- und Kreditausschusssitzungen geht, knistern im Ohr. Auch das Auge staunt, wenn man liest, wie im Minutentakt Kredittranchen in Zigmillionen-Höhe über den Tisch geschoben wurden. Es ist schlimmer, als man geglaubt hat.

ZEIT: Die Akten aus dem Kreditausschuss der Hypo liegen Ihnen vor?

Kogler: Natürlich. Aber noch nicht alle, sondern circa 50 Prozent. Trotzdem haben wir mit den Befragungen begonnen, weil der Erwartungsdruck so groß war. Für uns ist das überhaupt kein Problem, weil wir über mehrere Jahre genügend Kenntnisse gesammelt haben. Wir kennen ja die besonderen Mafiafälle am Balkan.

ZEIT: Mit Ihrer Hypo-Horrorshow sind Sie ja Tourneekünstler und deshalb bestens informiert.

Kogler: Ein bisschen hoffentlich. Aber für drei Stunden Nettobefragungszeit ist genügend Wissen vorhanden. Objektiv betrachtet man später beginnen müssen.

ZEIT: Worauf stießen Sie bisher in den Akten?

Kogler: In der Sache war viel Erhellendes dabei.

ZEIT: Verraten Sie es mir?

Kogler: Immer in der Kombination der Akten mit den Aussagen der Zeuginnen, die für sich genommen nicht so ergiebig waren. Dadurch können wir auf bittere Weise nachvollziehen, wie die Institutionen, also Nationalbank, Finanzmarktaufsicht und Finanzministerium, miteinander funktioniert oder besser: nicht funktioniert haben. Dieses Aufsichtsdreieck war in Wirklichkeit ein Bermudadreieck. Dort ging immer alles unter.

ZEIT: Von den Kommissärinnen kam aber auch nicht viel.

Kogler: Bis zum Jahr 2008, als der Angriff auf das Staatskapital vorbereitet wurde.