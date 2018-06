Ein Rechtsrutsch! Ein grünes Desaster! Ja, die Kommentatoren waren sich einig an diesem frühlingshaften Sonntagabend. Als die letzten Wahlkreise im Kanton Zürich ausgezählt waren. Als bei den Freisinnigen, den großen Siegern, die Korken knallten und als der abgewählte grüne Regierungsrat Martin Graf zu einer öffentlichen Suada ansetzte: gegen die Medien, Kollegen und Rechtsprofessoren, die ihn aus dem Amt gekugelt hätten. Mehr rechts, weniger grün. So tickt der politische Zeitgeist.

Aber ist es das, was uns die Wahlresultate aus Zürich lehren?

Vielleicht vordergründig. Doch unter der Oberfläche war an diesem Sonntag eine Bewegung erkennbar, die viel tiefer greift als die paar Tausend Wählerstimmen, die vom links-grünen ins bürgerliche Lager wanderten:

Es ist das lautlose, allmähliche Verschwinden der Kantone.

Erneut haben nämlich weniger Zürcherinnen und Zürcher ihre Wahlzettel eingeworfen als noch vor vier Jahren. 32,7 Prozent, also nicht einmal ein Drittel. In einzelnen Zürcher Stadtkreisen waren es gar weniger als ein Viertel. "Pitoyabel" schimpfte die Neue Zürcher Zeitung das unwillige Wahlvolk. "Eine Schande. Eigentlich das Ende", twitterte ein CVP-Nationalrat. Vielleicht gilt jedoch für einmal: Les absents ont raison.

Die Kantone haben in den letzten Jahrzehnten viel von ihrer Bedeutung verloren. Das Schulwesen? Interkantonal koordiniert auf Druck der Eidgenossenschaft. Die erste Fremdsprache in der Primarschule? Bundesrat Alain Berset droht einzugreifen, falls sich die Kantone nicht einigen. Die gesamte Umweltpolitik, von der Abschaffung der Deponien über den Aufbau der Abwasserreinigung bis hin zu den verursachergerechten Gebühren auf Abfallsäcke. Alles wurde aufgrund von Bundesgesetzen in den Kantonen eingeführt.

Überspitzt gesagt: Die Kantone wurden in vielen Fragen zu Vollzugsbehörden des Bundes degradiert. Der emeritierte Staatsrechtler René Rhinow warnte bereits vor einem Jahr in der ZEIT: "Die Kantone verschwinden in wichtigen Zukunftsfragen aus dem politischen Scheinwerferlicht."

Geht es um Migranten, Europa oder viele von Volksinitiativen aufgebrachte Themen, können die 26 Stände zwar ihre Meinung äußern – aber entschieden wird schließlich auf der nationalen Ebene.

So verschiebt sich die Macht, Stück für Stück, weg von den Kantonen ins Zentrum nach Bundesbern. Und die Bürgerinnen und Bürger, so scheint es, haben das nun gemerkt – sie verweigern ihre Stimme.

Nicht nur in Zürich. Als die Luzerner Ende März ihre neue Regierung wählten, blieben über 60 Prozent zu Hause. Im Februar wählte Baselland: Zwei Drittel ließen ihr Wahlcouvert ungeöffnet. Dasselbe gilt für Zug oder Bern. Überall sinkt die Beteiligung an den kantonalen Wahlen – während sie bei den eidgenössischen Urnengängen tendenziell steigt. Eine Ausnahme war das Wallis.

Die Liebe zur kleinen Einheit, die geht in der Schweiz nach und nach verloren

Dabei gewährt kein Land der Welt seinen Gliedstaaten so viele Kompetenzen wie die Schweiz. Der viel gescholtene Kantönligeist ist ein Wettbewerb der Ideen. Die kleinen Stände können sich schneller als der große Bund den veränderten Umständen anpassen. Die Kantone als Labor.

Und hört man Politiker über den Föderalismus sprechen, klingen ihre Reden wie Glaubensbekenntnisse. Die Kleinteiligkeit der Schweiz ist für sie alternativlos.

Aber die Liebe zur kleinen Einheit, die Liebe zum Kanton, die geht nach und nach verloren. Und zwar nicht nur unter den einfachen Bürgern.

Immer weniger Politiker hält es über mehrere Legislaturen in den kantonalen Parlamenten. Das zeigt eine Studie der Politologin Antoinette Feh Widmer, die an der Uni Bern forscht. In sämtlichen Kantonen wechselt während einer Legislatur mindestens ein Drittel aller Ratsmitglieder. Im Jura sogar knapp die Hälfte. Und an den Wahlsonntagen werden jeweils bis zu zwei Drittel aller Parlamentarier ausgewechselt; in Bundesbern ist es lediglich ein Drittel. Die kantonalen Räte werden zu politischen Durchlauferhitzern; am ärgsten ist die Lage in den welschen Kantonen.

Unklar sei jedoch, schreibt Feh Widmer, weshalb so viele Politiker den Bettel so schnell wieder hinschmeißen. Gut möglich, dass sie den "Spaß an der parlamentarischen Arbeit" verlieren, der sie einst dazu brachte, sich auf eine Liste setzen zu lassen. Oder dass sie erkannten: Die "Möglichkeit, etwas für das Gemeinwohl zu bewirken", ist geringer, als angenommen.

Sind die Kantone deswegen machtlos, am Gängelband des Bundes? Mitnichten.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sie ein kompliziertes Machtgeflecht gewoben. Die 26 Kantonsregierungen treffen sich in 16 Direktorenkonferenzen. Hier besprechen sie, was in ihrer kantonalen Hoheit liegt: von der Gesundheitspolitik über die Raumplanung bis zu Schulfragen. Dazu kommen vier regionale Regierungskonferenzen, die Konferenz der Gebirgskantone sowie mehr als 500 Konferenzen auf Beamtenebene. Das juristische Gerüst dieser Zusammenarbeit bilden 800 interkantonale Verträge. Staatsrechtler Rhinow spricht dabei von einem "Exekutiv-Föderalismus".

So effizient diese neuartigen Kooperationen, so undemokratisch sind sie. Die Bürger haben nur noch indirekt etwas zu sagen. Ebenso die kantonalen Parlamente – und sogar die Regierungen. An den Hebeln der Macht sitzen nämlich häufig nicht mehr die gewählten Departementsvorsteher, sondern die Chefbeamten. Sie entscheiden, was geht.

So genießen die Freisinnigen dieser Tage ihren Wahlsieg, lecken die Grünen ihre Wunden und polieren die Politologen ihre Prognose-Glaskugeln: Was können wir aus den Zürcher für die eidgenössischen Wahlen im Herbst ableiten?

Dass die Schweiz an diesem Sonntag wieder einen Ruck nach Bern machte, wieder ein Stück zentralistischer wurde und ein Quäntchen ihrer föderalistischen Seele verlor, das scheint links wie rechts niemanden zu kümmern.

Mitarbeit: Joel Weibel