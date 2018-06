1982 geboren, wuchs Michael Fehr in Gümligen bei Bern auf. Er studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und an der Hochschule der Künste in Bern. Nach seinem Abschluss veröffentlichte er die Bücher Kurz vor der Erlösung (2013) und Simeliberg (2015) im kleinen Luzerner Verlag Der gesunde Menschenverstand. 2014 gewann Fehr beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt den Kelag-Preis. Die Jury überzeugte Fehr mit seiner "krassen Modernität".