Es scheint, als wäre der Aufsichtsratschef von Volkswagen, Ferdinand Piëch, ein irrer König. Da will er plötzlich den Vorstandschef loswerden, jenen Mann, der von Erfolg zu Erfolg eilt, jenen Mann, der Volkswagen in neue Dimensionen geführt hat. Unter Martin Winterkorn hat sich der Umsatz verdoppelt, Volkswagen ist der größte Industriekonzern des Landes und der zweitgrößte Autobauer der Welt geworden.

Aber Ferdinand Piëch ist nicht irre. Er führt nur vor, wie sehr man das Richtige wollen und dabei das Falsche tun kann.

Von Belang ist das, weil am Konzern mit seinen Zulieferern und dem weiteren Umfeld etwa drei Millionen Jobs in Deutschland hängen. So viele Menschen arbeiten Volkswagen und den andern Konzernmarken zu – Audi, Porsche, Škoda, Seat, Scania und MAN.

Während die sich feiern, fürchtet Piëch einen Niedergang. Er weiß um die andauernde Absatzschwäche in den USA, die geringen Gewinne der Kernmarke VW, die Lücken in der Modellpalette. Außerdem haben andere dem VW-Konzern den Rang abgelaufen, wenn es um den automobilen Fortschritt geht. Da ist einerseits BMW mit seinen Karosserien aus Kohlefasern, da ist andererseits Tesla als Hersteller von Luxus-E-Autos, da sind Daimler und BMW mit ihren Carsharing-Töchtern DriveNow und car2go und anderes mehr.

Es gibt also Gründe, wenn es aus dem Umfeld von Piëch heißt, Winterkorn habe nicht den nötigen strategischen Weitblick bewiesen.

Trotzdem hat der Patriarch einen schweren Fehler gemacht, als er Winterkorn mit einer Äußerung auf Spiegel Online abzuschießen versuchte. Dadurch verhindert er mit ziemlicher Sicherheit, dass der Nachfolger die Probleme lösen kann. Die autoritäre Art von Piëch steht für eine Systemkrise bei Volkswagen. Weltkonzerne, die im 21. Jahrhundert erfolgreich sein wollen, werden anders geführt.

Die Willkür im Umgang mit Winterkorn kann jeder sehen. Es soll sie auch jeder sehen, zeigt sie doch, wer die wahre Macht hat: Ferdinand Piëch. Er war Vorstandschef, ist seit 2002 oberster Aufsichtsrat, und seine Familie kontrolliert die Mehrheit der Stimmen. Volkswagen ist also in mehr als einem Sinne sein Reich.

Unweigerlich kommt einem die populäre Fernsehserie Game of Thrones in den Sinn. Sie spielt in einer mittelalterlichen Welt, in deren Zentrum ein Thron steht, und jedes Mittel ist recht, ihn zu besteigen und zu verteidigen. Ferdinand Piëch wäre in der Serie der ungeliebte Neffe des Dynastie-Gründers (Ferdinand Porsche). Durch Begabung, Leistung und Machtwillen schafft er es, seinen Onkel zu beerben, und hält den Thron bis ins hohe Alter fest. Er wird am Freitag 78 Jahre alt. Die Rolle von Winterkorn wäre hier die "Hand des Königs", der die Pläne seines Herrn treu verwirklicht und Entscheidungen in seinem Namen trifft. Genau das hat er 30 Jahre lang getan.

Wer stand an der Spitze aller Ranglisten? Winterkorn!

Doch nun entledigt sich der König seiner Hand. Aus Piëchs Sicht war es höchste Zeit. Im Jahr 2017 will er sich aus dem Aufsichtsrat zurückziehen, und Winterkorn wollte ihm folgen. Aber wer traut seinem Stellvertreter schon zu, ein guter Nachfolger zu sein? Piëch offenbar nicht. Zweitens sorgt er dafür, dass die Erfolgsjahre nicht als "Ära Winterkorn" erinnert werden. Beinahe wäre es so weit gekommen. Wer ging denn mit der Bundeskanzlerin über die Industriemesse in Hannover? Winterkorn! Wer führte alle Ranglisten an? Winterkorn! Mit dessen Entmachtung versucht Piëch klarzustellen: Er war ein Mann von meinen Gnaden.

Winterkorn mag noch ein paar Monate bleiben. Aber Aufsichtsratschef wird er ohne die Stimme des Großaktionärs Piëch nie werden. Es ist für ihn also vorbei.

Aber für Volkswagen ist es nicht vorbei, und darin steckt das eigentliche Drama. Der Autokrat in Piëch verkennt, wie bei den Konkurrenten das Neue entstanden ist. Das Zauberwort heißt: dezentrale Organisation. Dort haben begabte Menschen die Freiheit bekommen, visionäre Ideen zu verfolgen. Sie haben die produktive Unruhe, Alt gegen Neu in einem Konzern, ausgehalten.

VW steht für das Gegenteil – für das Baukastenprinzip, ein System, in dem man aus Standardteilen eine schier unerschöpfliche Vielfalt von Autos bauen kann. Das hat enorme Vorteile. Aber weil es im Kern darum ging, die bekannten Diesel und Benziner zu perfektionieren, ist der Baukasten auch ein Inbegriff von Zentralismus und autoritärer Führung – und engt das Denken ein. Die Modernität, die VW nun braucht, ist damit nicht zu erreichen.

Piëch hat eine paradoxe Situation erzeugt. Er will das Neue und gefährdet zugleich dessen Basis. Denn wer etwas wagen soll, muss Vertrauen spüren. Dazu gehört, dass er sich sicher sein kann, anständig behandelt zu werden, auch wenn es schiefgeht. So ist es bei BMW, bei Bosch, bei Google und Facebook, die zu den innovativsten Unternehmen der Welt zählen. So ist es nicht bei Volkswagen.

Ein moderner Manager fördert Innovationen, indem er nicht behauptet, alles besser zu wissen, er führt partizipativ, nicht polternd autoritär (Winterkorn) oder kalt autokratisch (Piëch). Doch wie sollte es Piëch gelingen, einen Nachfolger zu finden, der ihm wesensfremd ist? In seinem System braucht es ein Genie, so wie es Steve Jobs bei Apple eines war und wie es Ferdinand Piëch selbst in den 1980er Jahren als Audi-Chef gewesen ist. Aber Genies gibt es nicht von der Manager-Stange. Deshalb hat Volkswagen ein echtes Führungsproblem.

