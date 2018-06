Inhalt Seite 1 — Mit Bürostaub aquarelliert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Sicherheitsmann wurde nervös, er funkte eilig Kollegen herbei. Die Art Cologne hatte vergangene Woche erst eine Stunde für die besonders exklusiven Gäste der sogenannten Pre-Preview geöffnet, da tauchte plötzlich eine verdächtige männliche Person in Halle 1.2 auf, circa 1,90 Meter groß, bewaffnet mit einem Schild und einem entschlossenen Gesichtsausdruck. Der Herr hatte weiße Haare und trug zum Anzug eine Krawatte, vielleicht war das der Grund, wieso die Sicherheitsleute nicht sofort zugriffen. Vermutlich war ihnen auch bewusst, dass sie es auf einer Kunstmesse nicht nur mit sehr teuren Objekten, sondern ebenso mit einer zuweilen ganz schön sonderlichen Klientel zu tun hatten. Vorsichtshalber begleitete ein Aufpasser den älteren Herrn dann aber doch auf seinem Weg durch die Hallen. Es war der Künstler Hans-Peter Feldmann, Jahrgang 1941, wohnhaft im nahen Düsseldorf und weltberühmt, und er verteilte auf kleinen Zetteln den Spruch, der auch groß auf seinem weißen Schild geschrieben stand: "Hell erstrahlen alle Mienen bei dem schönen Wort verdienen".

So richtig hell strahlten da die Mienen der teilnehmenden Galeristen allerdings noch nicht, dafür war es noch zu früh. Und gefährlich, zumindest verbal, sollte den Galeristen später ein ganz anderer Mann werden, aber dazu kommen wir noch. Die Art Cologne hat in den vergangenen sechs Jahren unter der Leitung des ehemaligen Galeristen Daniel Hug enorm an Prestige wiedergewonnen. Nicht nur mächtige Galerien aus Berlin, sondern auch globale Player wie David Zwirner (New York/London), Hauser und Wirth (New York/London/Zürich) und Thaddaeus Ropac (Salzburg/Paris) mieten sich jetzt wieder auf dieser Messe für zeitgenössische und moderne Kunst einen Stand. Man sah Museumsdirektoren aus München, Frankfurt und Köln im Publikum, viele bekannte deutsche Sammler waren ebenfalls gekommen; englischsprachige Besucher waren dagegen eher eine Ausnahme.

So hatten hier auf der Messe vor allem auch jene Galerien Erfolg, die sich mit den deutschen beziehungsweise rheinischen Sammlern gut auskennen. Die Galerie Nagel Draxler (Berlin/Köln) zeigte und verkaufte nicht nur ein bunt-abstraktes Bild des seit einigen Jahren auch auf dem Markt stark nachgefragten Heimo Zobernig (für eine beinahe sechsstellige Euro-Summe), sondern auch zwei beeindruckend große Leinwände, die der 1964 in Genua geborene, jetzt in Berlin lebende Luca Vitone allein mit Staub aquarelliert hat. Für die nur auf den ersten Blick monochrom anmutenden grau-beigen Bilder (Preis: jeweils 16.000 Euro) hat der Künstler allerdings nicht irgendeinen Staub mit Wasser gemischt, sondern sich volle Staubsaugerbeutel aus dem Bundestag oder aus der Bundesbank liefern lassen. Dabei ist das so geschaffene "Selbstporträt" des Bundestags etwas dunkler geraten. In der Bank gibt man offenkundig mehr Geld für regelmäßiges Putzen aus.

Sammler nehmen sich auf dieser Messe sogar die Zeit, Kataloge zu lesen

Die Art Cologne sei eine angenehme, weil nicht zu stressige Messe, meinten Saskia Draxler und Christian Nagel. Die Sammler würden sich hier im Gegensatz zu anderen Messen sogar Zeit nehmen, die Kataloge der Künstler eingehend zu studieren. Und es gebe im Rheinland – anders als in Berlin – tatsächlich eine größere Anzahl junger, kauflustiger Sammler. Nicole Hackert von Contemporary Fine Arts wusste ebenfalls von einem neugierigen Publikum zu berichten, das sich vor allem für eine hier auf der Messe zum ersten Mal präsentierte Auswahl aus der Kunstsammlung des Fotografen F. C. Gundlach interessierte. Gundlachs Stiftung soll 16.000 Bilder besitzen, jetzt werden 120 von ihnen verkauft, um die Arbeit der Stiftung finanziell zu stabilisieren; im Juni stellt sie die Galerie CFA in Berlin aus. Drei Millionen Euro soll etwa ein ganzes Konvolut von Collagen Martin Kippenbergers bringen, darunter auch die Kritischen Orangen für Verdauungsdorf (1978–1985).

Auch der aus New York eingeflogene David Zwirner bot an seinem Stand Kunst von Kippenberger an, er hatte die 14 Lithografien zum Floß der Medusa dabei – der Künstler hatte sich kurz vor seinem Tod 1997 an dem monumentalen Gemälde Théodore Géricaults abgearbeitet. Zwirner, dessen Galerieprogramm ansonsten wahrlich nicht deutschlastig ist, zeigte in Köln außerdem Fotografien von Thomas Ruff und Wolfgang Tillmans, Gemälde von Neo Rauch und Konrad Klapheck und eine Skulptur von Isa Genzken.

An vielen ausländischen Galerien, die nichts Rheinisches oder zumindest Deutsches im Angebot hatten, zogen die Besucherströme meist einfach vorbei – am Stand von Massimo de Carlo (Mailand/London) etwa, der einige der so wunderbar verspielten wie mysteriösen Zeichnungen des 1924 geborenen Gianfranco Baruchello mitgebracht hatte, sah man die vier angereisten Mitarbeiter einsam auf ihre Smartphones starren.

Eher verlassen wirkte ebenso der Stand von Axel Vervoordt, obwohl der auch als Inneneinrichter sehr erfolgreiche Galerist aus Belgien erst jenen seit einigen Jahren sich global entwickelnden Hype um die Zero-Kunst möglich gemacht hat, von dem nun auch die deutschen Galerien profitieren – oder profitieren wollen. In der untersten der drei Kölner Messeetagen, die vor allem der Klassischen Moderne und der Kunst des 20. Jahrhunderts vorbehalten ist, waren bei einer Vielzahl von Galerien Werke von Künstlern wie Otto Piene oder Gotthard Graubner zu sehen. Die Galerie Beck & Eggeling hatte sogar einen eigenen Raum mit – nicht durchweg gelungenen – Lichtarbeiten von Heinz Mack eingerichtet. Eine echte Entdeckung waren bei der Galerie aus Düsseldorf allerdings die abstrakt anmutenden Foto-Übermalungen und Collagen der 1984 in Köln geborenen Katharina Schilling (Preise: um 1.000 Euro).