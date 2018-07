In Gesprächen mit ihrer Enkelin, der ZEIT-Journalistin Jana Simon, blickten die Autoren Christa und Gerhard Wolf auf ihr Leben zurück. Hier lesen Sie Auszüge aus dem Buch "Sei dennoch unverzagt" von 2013.

Jana Simon: Habt ihr damals oder später einmal darüber nachgedacht, in den Westen zu gehen, oder war das nie eine Option für euch?

Christa Wolf: Das ist ganz schwer zu formulieren. Wenn ich sage, wir haben darüber nachgedacht, ist es zu viel. Und wenn ich sage, wir haben nie daran gedacht, ist es zu wenig. Es gab eine Zeit, nach der Biermann-Ausbürgerung 1976, in der viele Kollegen weggingen, in der wir auch merkten, dass deine Mutter Annette und Honza sehr darüber nachdachten. Ich erinnere mich genau, wie ich neben Gerd im Auto sitze, den Atlas auf den Knien halte und darin blättere: Wohin könnte man gehen? Westdeutschland kam nicht infrage. Straßburg im Elsass kam uns einmal in den Sinn, dort sprechen sie auch deutsch. Es ging auch um die Sprache. Wo kann ich deutsch schreiben. Also eventuell Straßburg. Es ist dann doch nicht dazu gekommen.

Jana Simon: War das eine ernsthafte Überlegung?

Christa Wolf: Es war einfach so, dass man nicht mehr wusste, wohin man gehörte. Andererseits steckten in unserem Briefkasten Zeitungen, auf deren Ränder Leute geschrieben hatten: "Bleiben Sie bloß hier! Gehen Sie nicht auch noch weg!" Man hatte schon das Gefühl, gebraucht zu werden und nicht abhauen, nicht flüchten zu wollen. Nach der Biermann-Sache waren wir 1977 zu einer Kur in Hévíz in Ungarn. Als wir zurückfuhren, dachte ich die ganze Zeit darüber nach, was wir machen sollten. Ich war völlig besetzt von diesen Problemen. Ich saß im Bus nach Budapest und sagte mir, also wenn ich weiter schreiben kann – ernsthaft und ohne mich zu verbiegen, dann kann ich bleiben. Wenn ich das nicht mehr kann, muss ich gehen. (...)

Jana Simon: Im Prinzip habt ihr wirklich lange in der DDR ausgeharrt, obwohl ihr euch innerlich schon von ihr distanziert hattet.

Christa Wolf: Ich habe dann Kassandra geschrieben, da war ich einigermaßen zufrieden.

Gerhard Wolf: Nein, vorher kam noch Kein Ort. Nirgends .

Christa Wolf: Ja, da mussten wir lernen, ohne Alternative zu leben. Dass es weder hier noch dort gut ist. Deshalb Kein Ort. Nirgends – das traf genau meine Befindlichkeit, genau so habe ich empfunden. Denn was sollte ich drüben schreiben? Sollte ich vom Westen aus die Konflikte der DDR behandeln? Nein!

Jana Simon: Ihr hattet also das Gefühl, wenn ihr im Westen leben würdet, hättet ihr keinen Stoff mehr zum Schreiben?

Christa Wolf: Ich könnte bei jedem einzelnen Buch sagen, aus welcher Konfliktlage heraus es sich mir aufgezwungen hat. Wenn ich drüben gelebt hätte, das merke ich ja jetzt, wäre dieser Konflikt verschwunden gewesen. Das Drübige kannte ich nicht genug. (...)

Jana Simon: Von euren früheren Freunden sind viele in den Westen gegangen.

Gerhard Wolf: Ja. Wir haben nie über diejenigen geschimpft, die in den Westen gegangen sind. Aber einige von ihnen nannten nun alle, die in der DDR geblieben waren, "Gehirnamputierte". Es ging auch um Existenzielles, sie hatten es teilweise materiell schwerer als wir. Sie waren nach der Wende gegen alles, gegen einen gemeinsamen Ost-West-PEN-Club, und viele von ihnen traten aus der Akademie der Künste aus. (...)

Jana Simon: Ich finde es interessant, dass in euren Freundschaften Politik eine so bedeutende Rolle spielt. Ich kenne das aus meiner Generation in der Form nicht.

Gerhard Wolf: Weil ihr keine politischen Meinungen mehr habt!

Jana Simon: Das stimmt nicht. Ihr hattet von vornherein viel stärkere politische Überzeugungen und seid dadurch gegenüber anderen Meinungen auch nicht sehr tolerant.

Christa Wolf: Das stimmt!